에이전틱 AI로 의료 워크플로를 간소화하다

ViClinic은 IBM과 협력해 거버넌스가 적용된 에이전틱 AI를 의료 워크플로에 직접 통합했습니다. IBM watsonx Orchestrate를 활용해, ViClinic은 방문 전 접수부터 임상 문서화, 진료 조정, 사전 승인, 코딩, 청구 및 후속 관리에 이르기까지 환자 여정의 핵심 단계를 지원하는 여러 AI 에이전트를 개발했습니다.

이러한 에이전트는 IBM watsonx.ai를 통해 관리되는 파운데이션 모델에서 실행되며, 규정 준수, 감사 가능성 및 사람의 감독을 지원하기 위해 IBM watsonx.governance를 통해 관리됩니다. 이를 통해 AI가 임상 워크플로 내에서 작동하는 동시에 임상의가 의사결정에 대한 통제권을 유지할 수 있도록 지원합니다.

실시간으로 컨텍스트를 인식하는 워크플로를 구현하기 위해 ViClinic의 Agentic Healthcare Operating System(AHOS)은 IBM watsonx.data의 기능과 ViClinic의 독자적인 데이터 서비스를 결합한 하이브리드 아키텍처를 통해 임상 데이터와 운영 데이터를 통합하며, 이를 위해 IBM Cloud와 Microsoft Azure 인프라를 활용합니다. 이 통합 계층은 환자, 의료 제공자 및 보험 지급자의 프로세스를 연결하여 수작업 중심의 분절된 워크플로를 AI 지원 기반의 통합된 운영 체계로 전환합니다.