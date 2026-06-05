에이전틱 AI로 의료 워크플로를 간소화하다

ViClinic은 IBM® watsonx Orchestrate를 사용해 환자 여정 전반에 걸쳐 진료, 데이터 및 운영을 연결합니다.
의료 시스템은 접수, 문서화, 승인, 진료 조정 및 청구 전반에 걸쳐 서로 분리된 프로세스에 의존하고 있습니다. 의료 제공자에게는 상당한 행정 부담을 초래하고, 환자에게는 진료를 받기까지의 시간이 지연되는 결과를 가져옵니다. 의료 기술 기업인 ViClinic은 임상적 의사결정이나 규정 준수를 저해하지 않으면서 진료 워크플로 전 과정을 간소화한다는 업계의 중요한 과제를 해결하고자 했습니다. 의료와 같이 규제가 엄격한 산업에서는 접수 데이터의 누락이나 코딩 오류와 같은 작은 비효율성도 진료 지연, 보험 청구 거절 및 환자 경험 저하로 이어질 수 있습니다. AI 도입이 가속화되면서 과제는 단순히 AI를 도입하는 데 그치지 않고, 실제 임상 워크플로 전반에 걸쳐 이를 안전하게 운영하고 확장하는 데까지 확대되고 있습니다.
ViClinic은 IBM과 협력해 거버넌스가 적용된 에이전틱 AI를 의료 워크플로에 직접 통합했습니다. IBM watsonx Orchestrate를 활용해, ViClinic은 방문 전 접수부터 임상 문서화, 진료 조정, 사전 승인, 코딩, 청구 및 후속 관리에 이르기까지 환자 여정의 핵심 단계를 지원하는 여러 AI 에이전트를 개발했습니다.
이러한 에이전트는 IBM watsonx.ai를 통해 관리되는 파운데이션 모델에서 실행되며, 규정 준수, 감사 가능성 및 사람의 감독을 지원하기 위해 IBM watsonx.governance를 통해 관리됩니다. 이를 통해 AI가 임상 워크플로 내에서 작동하는 동시에 임상의가 의사결정에 대한 통제권을 유지할 수 있도록 지원합니다.
실시간으로 컨텍스트를 인식하는 워크플로를 구현하기 위해 ViClinic의 Agentic Healthcare Operating System(AHOS)은 IBM watsonx.data의 기능과 ViClinic의 독자적인 데이터 서비스를 결합한 하이브리드 아키텍처를 통해 임상 데이터와 운영 데이터를 통합하며, 이를 위해 IBM Cloud와 Microsoft Azure 인프라를 활용합니다. 이 통합 계층은 환자, 의료 제공자 및 보험 지급자의 프로세스를 연결하여 수작업 중심의 분절된 워크플로를 AI 지원 기반의 통합된 운영 체계로 전환합니다.
ViClinic은 거버넌스가 적용된 AI 에이전트를 임상 워크플로에 직접 통합함으로써 의료 제공자가 행정 부담을 줄이는 동시에 접수 단계에서 진료 제공 단계까지 더욱 신속하게 진행할 수 있도록 지원합니다. 방문 전 단계의 에이전트는 접수 정보의 완전성과 승인 준비 상태를 향상시켜 환자 진료 제공 시간을 단축하는 데 도움을 줍니다. 진료 중에는 AI 지원 문서화 기능이 수작업 기록에 소요되는 시간을 줄여 임상의가 환자 진료에 더욱 집중할 수 있도록 돕습니다.
수익 주기 프로세스에서는 AI 지원 의료 코딩과 정형 문서화가 보험 청구 제출 시 누락되는 항목을 줄여 보다 정확한 보험금 지급과 청구 거절 감소를 지원합니다. 초기 지표에 따르면 수익 확보가 개선되고 행정적 비효율이 감소한 것으로 나타났습니다. 무엇보다도 ViClinic의 AHOS는 공유된 임상 컨텍스트를 통해 환자, 의료 제공자 및 보험 지급자의 워크플로를 연결합니다. 이 통합은 접수, 문서화, 승인, 청구 및 후속 관리를 효율적으로 간소화하여 더욱 긴밀하게 조율되고 컨텍스트를 인식하는 진료를 가능하게 하며, 궁극적으로 환자 경험을 개선하고 더 나은 임상 결과를 지원합니다. ViClinic은 IBM을 기술 파트너로 삼아 이러한 역량을 의료 시스템 전반으로 확장하기 위해 플랫폼을 지속적으로 발전시키고 있습니다.
ViClinic은 임상 워크플로를 간소화하기 위한 에이전틱 AI 솔루션을 개발하는 의료 기술 기업입니다. 이 플랫폼은 규제가 적용되는 의료 환경을 위해 설계된 통합 실행 계층을 통해 환자, 의료 제공자 및 보험 지급자를 연결합니다.
© Copyright IBM Corporation. 2026년 5월.
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제시된 사례는 예시를 위한 것입니다. 실제 결과는 고객의 구성 및 환경에 따라 달라질 수 있으므로 일반적으로 기대할 수 있는 결과를 제공할 수는 없습니다.