IBM의 강력한 인프라와 디지털 업무 환경 지원 서비스를 통해 VECV는 여러 지역에 걸친 멀티 벤더 환경에 대한 지원을 간소화하고 효율화하여 문제 해결을 가속화하고, 생산성을 높이고, 가용성을 높이고, IT 운영의 비즈니스 연속성을 향상시켰습니다.

비즈니스 과제 VECV는 인도 전역의 사업장에서 고가용성 IT 운영을 보장하고 사용자 생산성을 높이기 위해 신뢰할 수 있는 IT 제공업체로부터 종합적인 지원을 받고자 했습니다.

혁신적 변화 IBM은 VECV의 멀티 벤더 IT 인프라와 인력을 최고 수준으로 운영할 수 있도록 설계된 강력한 인프라와 디지털 업무 환경 지원을 제공합니다.

결과 지원 간소화 IBM의 인프라 및 최종 사용자 지원 활용 다운타임 감소 신속한 문제 해결을 통한 생산성 향상 가용성 향상 및 IT 운영을 위한 비즈니스 연속성 지원

비즈니스 도전 스토리 여러 위치에 걸쳐 원활한 지원 필요 인도 전역에 사업장 94개를 두고 직원 11,000명 이상을 고용하고 있는 선도적인 상용차 제조업체인 VECV는 가용성이 높은 IT 운영을 보장하기 위해 원활하고 대응력이 뛰어난 기술 지원이 필요했습니다. VECV는 멀티 벤더 환경에 대한 지원 범위를 간소화하고, 최종 사용자의 문제 해결을 가속화하며, 공급업체 관리를 위한 효과적인 거버넌스 프레임워크를 구성할 수 있는 신뢰할 수 있는 IT 공급업체의 서비스를 찾고 있었습니다. 또한 VECV의 기술 지원 요구 사항에는 다음이 포함되었습니다. 모든 최종 사용자 위치 및 데이터 센터에 대한 인프라 지원 및 관리 서비스

최초 통화 해결 및 원격 인수 기능을 제공하는 중앙 집중식 지식 기반 서비스 데스크

예기치 않은 장애를 신속하게 해결하기 위한 전문가 하드웨어 유지보수 서비스

서버, 스토리지 및 네트워크 장비, 데스크톱, 노트북, 전력 제품 및 기타 하드웨어에 대한 포괄적인 지원

성능 및 가동 시간에 대한 엄격한 서비스 수준 계약(SLA) 준수

다양한 제품에 대한 예비 부품 및 기술 전문 지식 제공

직원들이 직장에서 자신의 모바일 디바이스를 쉽게 연결할 수 있도록 지원하는 사용자 지원

IBM®은 우리 IT 환경의 가용성과 안정성에 대한 확신을 주며, 우리 사용자는 항상 필요한 지원을 받을 수 있다는 것을 알고 있습니다. Rajesh Mishra 기업 프로세스 및 IT 부문 수석 부사장 VE Commercial Vehicles Ltd.

혁신 스토리 통합 커버리지를 통한 성능 향상 IBM은 IBM® 하드웨어 보증 및 유지보수 서비스와 IBM Digital Workplace Services 솔루션이 포함된 통합 인프라 서비스 지원 계약을 체결하여 VECV의 멀티 벤더 IT 인프라를 최고 수준으로 운영할 수 있도록 했습니다. 이 계약은 예방적 유지보수, 가용성 및 성능 SLA, 생산 현장의 예비 부품 및 오프사이트 부품 창고에 대한 액세스, 자산 수명 연장 지원, 정기적인 재고 감사, 숙련된 현지 지원 인력 등 광범위한 내용을 담고 있습니다. 나아가 IBM은 VECV가 공급업체를 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 거버넌스 구조를 개발했습니다. IBM은 VECV와 긴밀하게 협력하여 관리 프레임워크 내에서 공식적인 역할과 책임을 정립하고 의사 결정을 위한 최적의 프로세스를 결정했습니다. 또한 IBM은 위험을 완화하고 지속적인 개선을 추진하기 위해 공급업체 성과를 모니터링하는 등 공급업체 계약 라이프사이클을 지속적으로 관리하는 역할도 맡았습니다. 마지막으로, IBM® Digital Workplace Services 솔루션은 VECV 직원들이 직장에서 원하는 모바일 디바이스를 사용할 수 있도록 지원하고, 중앙 집중식 헬프데스크 지원을 제공하며, 시간을 절약해 주는 셀프 서비스 기능을 제공합니다.

중요한 문제가 발생할 때마다 IBM 경영진은 사업부에 관계없이 함께 협력하여 최단 시간 내에 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다. Rajesh Mishra 기업 프로세스 및 IT 부문 수석 부사장 VE Commercial Vehicles Ltd.

결과 스토리 다각적인 지원을 통한 다운타임 감소 IBM® Hardware Warranty and Maintenance Services 계약은 하나의 계약으로 IT 인프라에 대한 다각적인 보장을 제공함으로써 VECV를 다음과 같이 지원합니다. 문제 해결 가속화

IT 다운타임 감소

회사 전체에 걸쳐 8,000개 이상의 자산에 대한 가시성 확보

IT 운영에 대한 SLA를 충족하고 고가용성 및 비즈니스 연속성 지원

프로세스를 간소화하고 효율성을 높이는 거버넌스 프레임워크 준수 IBM Digital Workplace Service 솔루션은 이러한 하드웨어 유지보수 서비스가 지원하는 범위를 확장하며 VECV가 인력을 계속 운영하는 데 필요한 응답성이 뛰어난 중앙 집중식 최종 사용자 지원 및 사용하기 쉬운 셀프 서비스 기능을 제공합니다. 또한 직원들이 자신의 모바일 디바이스를 쉽게 연결하고 배포할 수 있도록 지원함으로써 최종 사용자 경험을 개선하고 생산성을 더욱 향상시킵니다.

제조 공장에서부터 본사 사무실, 데이터 센터에 이르기까지 IBM은 VE의 모든 요구 사항을 처리하고 있습니다. VE를 위한 인프라의 가용성은 매우 중요합니다. IBM은 고객에게 비용 효율성뿐만 아니라 운영 효율성도 제공하고 있습니다. Rakesh Tewari 인도 남아시아 기술 지원 서비스 부이사장 IBM