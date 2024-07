UWV는 IBM 비즈니스 파트너인 You-Get BV와 긴밀히 협력하여 IBM Cloud Pak for Business Automation의 비즈니스 자동화 워크플로 기능을 사용하여 NOW 요청 면제 애플리케이션을 개발했습니다. 이 애플리케이션은 프로그램 요청을 처리할 때 회사가 직면했던 가장 큰 과제 중 하나인 승인된 모든 요청이 NOW 프로그램의 복잡한 규정과 요건을 준수하는지 확인하는 문제를 해결하는 데 도움이 되었습니다.

그 과정은 다음과 같습니다. 한 회사가 온라인 포털을 통해 NOW 펀드를 신청했습니다. 주소가 오래되었거나 네덜란드 외부에 지사가 있는 회사 등 예외적인 경우, 시스템은 Business Automation Workflow 기능을 통해 요청을 정해진 절차에 따라 해당 부서로 라우팅했습니다. 각 예외 유형은 이를 해결하는 데 필요한 조치에 따라 고유한 프로세스를 따랐습니다. 해결된 요청은 매일 밤 일괄 처리되었으며 다음 처리 단계를 위해 애플리케이션에 다시 입력되었습니다.

팀은 6주 만에 NOW 애플리케이션의 첫 번째 버전을 출시했는데, 일반적으로 새로운 애플리케이션을 출시하는 데 몇 개월 또는 몇 년이 걸린다는 점을 고려하면 주목할 만한 성과입니다. "우리 회사뿐만 아니라 네덜란드 전체 공공 부문의 관점에서 볼 때, 우리 모두는 우리가 이를 관리할 수 있다는 사실에 놀랐습니다."라고 UWV의 프로그램 디렉터인 Peter van der Heijden은 말합니다. "이렇게 짧은 시간 안에 이를 구축하고 운영할 수 있다는 사실이 놀라웠습니다.”

출시 후 팀은 민첩한 방법론을 사용하여 애플리케이션을 계속 개발했으며, 즉시 다음 반복 작업을 시작하여 프로세스를 더욱 자동화 및 최적화하고 알려진 문제를 해결하고 사용자 피드백을 통합했습니다. 팀은 2주마다 새로운 릴리스를 발표했습니다. 이전에는 개발 주기가 3개월 이상 걸렸습니다. 이러한 지속적인 업데이트 기능은 3개월의 NOW 등록 주기마다 적용되는 정부의 프로그램 변경 사항을 지속적으로 준수하는 데 매우 중요했습니다.

새로운 릴리스의 빠른 처리 시간, 팀이 처음에 솔루션을 가동하고 실행하는 놀라운 속도, 솔루션 결과물의 높은 품질은 UWV 이사회와 다른 부서의 관심을 끌었습니다. van der Heijden은 "우리는 이미 UWV의 이러한 유형의 애플리케이션에서 일반적인 정보통신기술(ICT) 도구로 Business Automation Workflow 기능을 구현하기 시작했지만, 이제 사람들은 그 가치와 유연성, 단기간에 뛰어난 결과를 제공하는 능력에 대해 더욱 확신하게 되었습니다."라고 말합니다.

UWV 실업 수당 프로그램의 프로세스를 간소화하는 다음 프로젝트는 더 복잡했습니다. "여기에서는 여러 레거시 시스템이 활용되는데, 각 시스템은 고유한 워크로드를 가지고 있습니다."라고 van der Heijden은 말합니다. "우리의 목표는 이러한 모든 시스템과 워크로드를 하나의 애플리케이션에 통합하여 직원들이 업무를 보고, 우선순위를 정하고, 정리하는 데 사용할 수 있도록 하는 것입니다."

고객 프로세스에는 여러 정부 규정을 준수하는 작업이 포함되며 여러 가지 의사 결정이 필요합니다. van der Heijden은 "우리는 이를 위해 IBM Cloud Pak for Business Automation의 운영 의사 결정 관리 기능을 사용했습니다."라고 설명합니다. “우리 웹사이트에서 이 기능은 고객과 상호 작용하여 고객의 입력을 기반으로 답변을 제공하여 신청 프로세스에 도움을 줍니다. 백엔드에서는 동일한 규제 정보 중 일부를 가져와 직원에게 의사결정 지원을 제공하는 기능이 있습니다.” 2,000명의 직원이 애플리케이션을 사용하고 있었기 때문에 처음부터 직원들의 요구 사항을 충족하는 것이 중요했고, 따라서 신중한 준비 끝에 2021년 7월에 애플리케이션을 출시했습니다.