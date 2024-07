비전을 현실로 만들기 위해 Siemens HR, Global Shared Services 및 IT 부서는 새로운 HCM 솔루션에 대한 제안 요청서(RFP)를 발표했습니다. 심층적인 평가 과정을 거친 후 IBM의 산업 및 기술 전문가 팀이 구현한 클라우드 기반 Workday 솔루션이 디지털 혁신 목표에 가장 적합하다고 판단했습니다.

"RFP에는 기능적 HR 기준과 IT 기준이 모두 포함되어 있습니다"라고 Reichert는 말합니다. "기능적인 측면에서 우리는 관리자와 직원 모두에게 일반적인 HR 사용 사례에 대해 원활한 경험을 제공하는 솔루션을 원했습니다. IT 측면에서는 관리, 유지보수 및 지원 요구 사항을 간소화하여 글로벌 공유 서비스 팀이 부가가치 활동에 더 많은 시간을 할애할 수 있는 솔루션을 목표로 하고 있었습니다. 우리가 고려한 모든 솔루션 중에서 Workday Human Capital Management가 가장 인상 깊었습니다. Workday의 고급 HCM 기능과 IBM이 보유한 유사한 대규모 HR 프로젝트에 대한 풍부한 경험을 결합하여 HR 프로세스 간소화 및 간결한 IT 서비스 프로비저닝이라는 목표를 달성할 수 있다는 확신이 들었습니다."

Reichert는 계속해서 이렇게 덧붙입니다. “우리는 수동 통합 작업으로 인한 비용과 복잡성을 피하고자 했습니다. 그래서 Workday가 부재 관리, 보상, 인재 관리를 포함한 완전히 통합된 솔루션 제품군을 클라우드에서 제공한다는 사실이 매우 매력적이었습니다. 제안요청서(RFP) 검토 과정에서 Workday 솔루션은 사용자 경험 측면에서도 다른 벤더보다 훨씬 뛰어났기 때문에 최적의 선택이라는 확신을 갖게 했습니다. 결정적으로, 인증된 IBM 인력과 Workday의 긴밀한 전략적 관계 덕분에 IBM 프로젝트 팀은 처음부터 새로운 모바일 기능을 최대한 활용할 수 있는 노하우를 보유하고 있었으며, 덕분에 기존 HCM 시스템은 물론 현지 문서 프로세스를 대체하고 유연성을 높이며 글로벌 HR 서비스를 지원할 수 있었습니다.”