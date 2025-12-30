한 선도적인 보험 청구 관리자는 종이가 많이 사용되는 수동 프로세스를 사용하면서 증가하는 청구 건수를 따라잡기 위해 고군분투하고 있었습니다. 직원들은 문서를 검토하고, 데이터를 다시 입력하고, 오래된 시스템을 탐색하는 데 몇 시간을 소비했으며, 하루에 15건의 청구만 처리했습니다. 속도와 정확성이 중요한 업계에서 이러한 병목 현상은 성장과 경쟁력을 위협하는 요인이었습니다.

고객의 기대치가 높아지고 운영 비용이 증가함에 따라 이 보험사는 처리 시간을 단축하고 직원들이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 확장 가능한 솔루션이 필요했습니다. 현대화는 선택이 아닌 필수라는 명제가 분명했습니다.