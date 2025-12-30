자동화를 통한 클레임 처리 주기 단축 및 생산성 향상
한 선도적인 보험 청구 관리자는 종이가 많이 사용되는 수동 프로세스를 사용하면서 증가하는 청구 건수를 따라잡기 위해 고군분투하고 있었습니다. 직원들은 문서를 검토하고, 데이터를 다시 입력하고, 오래된 시스템을 탐색하는 데 몇 시간을 소비했으며, 하루에 15건의 청구만 처리했습니다. 속도와 정확성이 중요한 업계에서 이러한 병목 현상은 성장과 경쟁력을 위협하는 요인이었습니다.
고객의 기대치가 높아지고 운영 비용이 증가함에 따라 이 보험사는 처리 시간을 단축하고 직원들이 더 가치 있는 업무에 집중할 수 있도록 확장 가능한 솔루션이 필요했습니다. 현대화는 선택이 아닌 필수라는 명제가 분명했습니다.
보험사는 청구 프로세스를 현대화하기 위해 IBM 골드 비즈니스 파트너인 Salient Process와 협력해 맞춤형 자동화 및 AI 솔루션을 구현했습니다. Salient는 클라이언트와 긴밀하게 협력하여 워크플로를 매핑하고 자동화 기회를 식별하며 원활한 출시를 보장했습니다.
Salient는 반복적인 업무를 없애는 데 도움이 되는 IBM Robotic Process Automation (RPA) 기술과 직원 프로세스를 디지털화하고 간소화하는 IBM Business Automation Workflow 플랫폼을 도입했습니다. 또한 IBM watsonx.ai AI 솔루션 제품군은 보험사가 대규모 언어 모델을 활용해 콘텐츠가 복잡하고 방대한 문서에서 데이터를 추출할 수 있도록 지원했습니다.
이를 통해 보험사의 비즈니스 인사이트, Salient Process의 전문성, IBM의 기술을 기반으로 한 지능형 자동화로의 전환을 통해 오류를 줄이고 청구 처리를 더 빠르고 스마트하며 확장 가능한 운영으로 탈바꿈시켰습니다.
French는 “고객은 IBM RPA, Business Automation Workflow 및 IBM watsonx를 통합하여 하루 15건의 클레임을 처리하던 업무를 최대 288건으로 늘려 생산성이 20배 향상되고 주기 시간을 4배 단축할 수 있었습니다.”라고 말합니다.
이 보험사는 지능형 문서 처리를 통해 운영을 확장하고 예정보다 일찍 성장 목표를 초과 달성할 수 있었습니다. 간소화된 워크플로와 신속한 처리로 고객 만족도가 향상되고 보험사의 경쟁 우위를 확보할 수 있게 되었습니다.
오늘날 Salient Process는 보험사가 IBM 자동화 및 AI 솔루션으로 구축한 새로운 디지털 혁신을 모색하는 동안 신뢰할 수 있는 파트너로 남아 있습니다.
2011년에 설립되어 와이오밍주 샤이엔에 본사를 둔 Salient Process는 조직이 운영을 간소화하고 프로세스 결과를 조직 목표에 맞추도록 지원하는 비즈니스 자동화 서비스 회사입니다. 프로세스 우선 AI, 프로세스 매핑, 마이닝, 의사 결정 관리, RPA 및 워크플로 자동화를 제공하여 효율성과 비용 절감을 촉진합니다. Salient는 고객과 협력하여 청구 처리를 자동화하고 확장 가능한 성장을 지원하는 맞춤형 솔루션을 제공합니다.
