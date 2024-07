차세대 ERP SAP S/4HANA는 물론 SAP BW/4HANA 및 SAP HANA 솔루션에 대한 고객의 수요가 증가함에 따라 rku.it는 프라이빗 클라우드 인프라의 용량을 확장할 방법을 모색했습니다. 경쟁력을 강화하기 위해 회사는 점점 늘어나는 시스템 수와 증가하는 데이터 볼륨을 처리할 수 있도록 배포 및 관리 프로세스를 간소화하는 것을 목표로 삼았습니다.

rku.it는 IBM 플래티넘 비즈니스 파트너인 CANCOM과 협력하여 IBM® PowerVM 가상화와 함께 IBM® Power 950 및 IBM® Power S922 서버를 선택했습니다. “IBM Power는 까다로운 SAP HANA 데이터베이스 및 SAP S/4HANA 애플리케이션 워크로드를 위한 가장 유연하고 비용 효율적인 플랫폼으로 입증되었습니다.”라고 Kaspereit은 말합니다. "우리의 파트너인 CANCOM은 보다 발전된 DevOps 방식으로의 전환을 가속화하는 매우 매력적인 솔루션을 제공했습니다. 예를 들어, 우리는 Red Hat Ansible Automation Platform을 배포하여 자동화된 구성 및 관리를 통해 더욱 높은 표준화에 중점을 두고 차세대 인프라 구현을 지원할 것입니다.”

rku.it는 수년 동안 CANCOM과 파트너 관계를 유지해 왔으며 기술 전문 지식과 IBM과의 긴밀한 협력을 중요하게 생각합니다. CANCOM은 뛰어난 기술 설계자와 컨설턴트뿐만 아니라 장기적인 초점과 포괄적인 솔루션 포트폴리오를 갖춘 신뢰할 수 있는 파트너임을 입증했습니다. Benjamin Kaspereit은 “CANCOM은 항상 최신 트렌드와 도구를 파악하고 있으며 미래에 대비할 수 있는 솔루션을 제공합니다.”라고 말합니다. "가장 중요한 것은 CANCOM은 우리의 비즈니스 요구 사항을 이해하고 혁신에 대한 우리의 예산과 야망에 맞는 맞춤형 솔루션을 마련한다는 것입니다."

현재 rku.it는 12개 이상의 IBM Power 서버를 운영하고 있습니다. IBM PowerVM의 고급 가상화 기능 덕분에 각 물리적 서버에서 약 30개의 논리적 파티션(LPAR)이 실행되어 인프라 통합과 매우 효율적인 리소스 활용이 가능합니다. Benjamin Kaspereit는 "IBM Power 서버에 SAP HANA를 배포할 때 우리는 플랫폼에 대한 우리의 경험을 활용했습니다."라고 말합니다. "재부팅 없이 동적 리소스를 할당하고 LPAR의 크기를 유연하게 조정할 수 있어 개별 클라이언트 애플리케이션의 시스템 밀도를 높이고 총소유비용을 낮출 수 있습니다."

rku.it은 처음 SAP HANA 운영을 위한 옵션을 평가할 때 x86 기반 시스템에서 VMware 서버를 실행할 때 발생하는 여러 가지 성능 및 용량 제한을 확인했습니다. 회사는 IBM Power가 훨씬 더 효율적인 시스템 아키텍처를 지원한다는 것을 알게 되었습니다. "우리는 복잡성을 줄이고 시스템 유지 관리 오버헤드를 최소화하기 위해 확장 구성을 선호합니다."라고 Kaspereit는 말합니다. "IBM Power 솔루션을 사용하면 확장 클러스터가 필요하지 않으며 데이터 센터 전체에서 SAP HANA 시스템 복제를 통해 대규모 인스턴스를 실행하여 고가용성을 보장할 수 있습니다."

또한 IBM Power의 보안과 안정성을 통해 rku.it는 각 서버에 더 많은 클라이언트 워크로드를 담을 수 있습니다. 또한 회사는 동일한 시스템에서 애플리케이션 서버뿐만 아니라 여러 SAP HANA 데이터베이스 인스턴스를 실행하여 성능을 향상시킬 수 있습니다.

rku.it는 고객에게 비용 최적화된 IT 서비스를 제공하기 위해 여러 테넌트 데이터베이스와 전용 SAP HANA 인스턴스를 혼합하여 개별 고객의 요구사항에 따라 유연한 서비스를 제공합니다. 회사는 SAP HANA, SAP S/4HANA, SAP BW/4HANA 및 SAP S/4HANA for Travel & Transportation을 포함하여 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications(ibm.com 외부 링크)를 사용하여 다양한 SAP 솔루션을 운영합니다.

회사는 또한 IBM® AIX, IBM® Db2 및 Oracle Database 소프트웨어를 사용하여 기존 SAP ERP 및 SAP for Utilities 솔루션을 실행합니다. “x86 시스템에서 실행되는 Microsoft Windows Server에서 IBM Power의 AIX로 Oracle 데이터베이스 인스턴스를 옮긴 후 데이터베이스 관리자 수를 50% 줄였습니다. 우리의 경험에 비추어 볼 때 IBM AIX는 가용성이 가장 높고 가장 효율적인 운영 체제입니다.”라고 Kaspereit은 설명합니다. “IBM AIX는 원활히 작동하며 더 적은 수의 패치와 업데이트가 필요합니다. 우리는 AIX로 전환함으로써 기본 시스템 관리 작업에 소요되는 시간과 노력이 기존의 3분의 1 정도만 필요할 것으로 예상하고 있습니다.”