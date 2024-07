OKKO는 세 곳의 입찰 업체 중 전문성과 IBM 보안 솔루션에 대한 지식을 가진 우크라이나 키예프에 위치한 IBM 비즈니스 파트너, IT Specialist를 선정했습니다.

"OKKO 및 IBM과 협력한 IT Specialist는 매력적인 가격과 문제를 해결하기 위한 혁신적인 접근 방식을 모색하려는 의지를 바탕으로 우크라이나 최고의 보안 운영 센터를 만들고자 하는 열망을 보여주었습니다."라고 Matata는 말합니다.

OKKO는 IT 전문가의 제안에 따라 새로운 사이버 보안 과제에 대비한 추가 모듈과 함께 확장성이 뛰어난 통합 보안 인시던트 및 이벤트 관리(SIEM)를 제공하는 위협 탐지 및 대응 솔루션인 IBM Security QRadar Suite를 선택했습니다.

"IBM과 IT Specialist는 모두 이윤 극대화보다는 파트너십과 공동 혁신을 강조했는데, 이는 매우 놀라운 일이었습니다."라고 Matata는 말합니다. "두 회사 모두 전략적 목표에 대한 명확한 이해와 그 목표를 향해 나아갈 수 있는 능력을 바탕으로 OKKO를 위한 최고의 사이버 보안 솔루션을 구축하기 위해 최선을 다했고, 이것이 우리의 마음을 사로잡았습니다."

2년 만에 OKKO와 IT Specilist는 새로운 SOC를 구축하여 잘 알려진 Fishka의 고객 충성도 솔루션과 같은 외부 자산을 포함한 전체 IT 인프라를 보호할 수 있게 되었습니다. OKKO 그룹에는 자체 네트워크 및 디바이스, 애플리케이션 및 서비스를 보유한 여러 자회사가 포함되어 있으며, 현재 IT 전문 보안 서비스 및 IBM Security QRadar Suite를 기반으로 하는 OKKO의 SOC 팀이 이 모든 것을 모니터링하고 있습니다.

이 시스템은 연간 약 2,200억 건의 이벤트를 처리하고 40,000건 이상의 위협과 17,000건 이상의 인시던트를 식별하며, 하루 평균 약 50건의 인시던트가 발생합니다. SOC는 5,000대 이상의 컴퓨터, 서버, 네트워크 장치, 정보 시스템 및 데이터베이스를 모니터링합니다.

IT Specialist의 최고 기술 책임자인 Dmytro Petrashchuk은 "우리는 업계 최고의 위협 탐지 및 대응 기능을 개발한다는 공통의 목표에 매우 집중하고 있습니다. IT Specialist는 IBM QRadar를 통해 최고의 서비스 품질로 비용 효율적인 보안 운영 센터를 제공하고 있습니다."

Matata는 다음과 같이 덧붙입니다. “사이버 보안 세계에서는 헌신이 필수적입니다. 예를 들어, 진행 중인 위협이나 인시던트와 관련하여 새벽 1시에 전화를 받는 경우가 종종 있습니다. IT 전문가에게 연락하면 항상 '물론이죠. 이제 커피를 마시고 갈 준비가 되었습니다'라는 대답이 돌아옵니다. 이것이 바로 우리에게 필요한 파트너십입니다."

하이브리드 솔루션과 유연한 라이선스의 이점을 선택함으로써 OKKO는 많은 기존 포인트 사이버 보안 제품 및 솔루션의 기존 라이선스 접근 방식의 비용과 한계를 피할 수 있었습니다. OKKO는 IBM Security QRadar Suite를 통해 추가 위협과 사용 사례가 발생하면 라이선스를 추가할 수 있어 유연성과 비용 효율성을 모두 제공하는 점진적인 성장 경로를 보장할 수 있습니다.

"IBM의 하이브리드 IBM Security QRadar SIEM 플랫폼은 성능, 사용 편의성, 관리 용이성 및 안정성의 탁월한 조합으로 OKKO를 위한 최고의 솔루션을 제공합니다."라고 Matata는 말합니다. “우리는 놀라울 정도로 멋지고 고도로 전문적이며 고객 지향적인 IBM 및 IT 전문가 팀과 함께 일할 수 있는 특권을 누리고 있습니다.”