MUFG Bank는 2018년에 IBM과 함께 혁신 여정을 시작했습니다. 이 파트너십을 통해 MUFG는 프로세스를 자동화하고 직원 생산성을 높일 수 있습니다.

비즈니스 과제 빠르게 진화하는 금융 서비스 업계에서 경쟁력을 유지하기 위해 MUFG Bank는 디지털 기술을 사용하여 비즈니스 혁신을 달성하고자 했습니다.

혁신적 변화 MUFG Bank는 IBM Services와 협력하여 비즈니스 모델을 혁신하여 프로세스를 자동화하고 전 세계적으로 직원 생산성을 높였습니다.

비즈니스 이점 절감 운영 비용 여러 개선 사항 운영 효율성 증대 직원 생산성 향상

비즈니스 도전 스토리 재구상 전략 빠르게 진화하는 금융 서비스 업계에서 경쟁력을 유지하기 위해 MUFG 은행은 2018년에 디지털 기술을 활용하여 비즈니스 혁신을 달성하는 것을 목표로 하는 MUFG 재구상 전략에 착수했습니다. MUFG는 이러한 혁신을 지원할 기술 파트너가 필요했습니다.

전 세계적으로 프로세스를 자동화하고 직원 생산성을 높여야 했습니다. Mike Truter Managing Director and Deputy Head of Systems Office for Asia MUFG Bank

혁신 스토리 디지털 재창조 가속화 MUFG 은행은 디지털화와 고객에게 최적의 솔루션 제공에 중점을 두고 MUFG의 비즈니스 모델을 혁신하기 위해 고안된 MUFG 재구상 전략을 지원하기 위해 IBM Services와 협력했습니다. 블록체인, 사물 인터넷(IoT), 로봇 프로세스 자동화와 같은 기술을 활용하여 일상적인 운영을 간소화하고 자동화했습니다. MUFG Bank는 IBM과 협력하여 디지털 재창조를 가속화하고 직원 생산성을 높였습니다.

결과 스토리 #혁신파트너십 MUFG 자동화 프로세스는 운영 효율성을 개선하고 직원 생산성을 높이는 동시에 운영 비용을 절감합니다.