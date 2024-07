"이를 실행하기 위해서는 유연하고 안정적인 환경이 꼭 필요했습니다." Verplancke 씨는 말합니다. "그래서 아카이브를 IBM Cloud 플랫폼으로 옮기기로 결정한 것이죠."

meemoo의 수석 시스템 엔지니어인 Herwig Bogaert에게, The Archive for Education를 호스팅되는 IBM Cloud 환경으로 이전한 것은 그야말로 완전한 혁신이었습니다."저희에겐 대규모 IT 팀이 없어요. 따라서 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 모든 지식을 내부적으로 얻을 도리가 없었죠.IBM Cloud 팀은 기본 인프라 관리 부담을 엄청나게 덜어 주었습니다."

이 솔루션은 또한 Bogaert 씨와 팀이 플랫폼에 새로운 애플리케이션을 쉽게 추가할 수 있도록 자동화된 배포 파이프라인을 구축하는 것을 지원하는 Red Hat® OpenShift® 기술을 갖추고 있습니다.

"Red Hat OpenShift on IBM Cloud를 사용하므로 인프라 관리에 소요되는 시간이 줄어들고, 비즈니스 요구 사항을 수용하는 새로운 애플리케이션을 개발하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다." Bogaert 씨의 설명입니다.

meemoo 팀에 작업을 위탁한 플랑드르 교사인 Frederik De Ridder는 솔루션의 많은 첫 사용자 중 하나입니다.그에게 있어서는 이 솔루션이 아주 유용한 교육 도구라고 합니다."문화유산 재단과 문화 단체의 영상을 보면 학생들이 아주 놀라요.학생들은 플랫폼을 보면서 '옛날에는 저랬는지 몰랐어요!"라고 해요. 게다가 하나의 주제에 대한 다양한 측면을 보여줄 수 있는 좋은 방법이기도 하죠. 강의실에서 매우 중요하다고 생각합니다."