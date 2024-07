knowis는 고객에게 클라우드 기반의 완전 관리형 옵션을 제공하기 위해 IBM Db2 on Cloud 데이터베이스를 선택했습니다. 회사는 EBA 요구 사항을 준수하기 위해 모든 고객 데이터가 EU 내에 보관되도록 해야 했습니다. "IBM은 프랑크푸르트에 데이터 센터를 두고 있으며 유럽연합 내에서 모든 관리 서비스를 제공할 수 있습니다."라고 Sternkopf는 말합니다. “우리에게 이런 기능을 제공할 수 있는 다른 클라우드 경쟁업체는 없습니다.”

IBM은 knowis와 협력하여 Db2 on Cloud 데이터베이스를 knowis의 금융 플랫폼에 통합했습니다. "IBM Db2 on Cloud의 큰 이점은 즉시 사용할 수 있다는 것입니다."라고 Sternkopf는 말합니다. “플랫폼에 Db2를 통합하면서 IBM과의 협업이 매우 순조롭게 진행되었고 필요한 모든 지원을 받았습니다.” 또한 이 데이터베이스는 기업의 기존 IBM Business Process Manager on Cloud 소프트웨어와도 쉽게 통합되었습니다. "클라우드 제품인 IBM Business Process Manager와 Db2를 우리 플랫폼에 도입할 수 있는 좋은 기회였습니다."라고 Sternkopf는 말합니다. "이 둘은 함께 잘 작동하며 안정성과 고성능을 제공합니다."