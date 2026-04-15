생성형 AI로 창의성을 촉진하고 대규모 영향력을 창출

IBM은 콘텐츠를 템플릿화하고 혁신을 가속화할 수 있도록 AI 기반 크리에이티브 어시스턴트를 구축합니다
마케팅 캠페인과 자산은 단순한 부수 자료가 아닙니다. 이는 브랜드의 목소리이자 얼굴이며 본질입니다. IBM에서 마케터들은 끊임없는 콘텐츠 제작 작업에 매몰될 수 있습니다. 이 회사의 마케팅 팀은 블로그 게시물, 고객 스토리, 데이터 시트, 소셜 미디어 게시물 등 다양한 크리에이티브 자산 제작을 담당합니다.
명확성, 정확성, 가독성, 브랜드 일치를 위해 각 콘텐츠를 브레인스토밍하고, 조사하고, 초안을 작성하고, 구조화하고, 편집하고, 검증하는 과정은 마케팅 담당자의 업무 시간 상당 부분을 차지할 수 있습니다.
기회 비용은 더 큰 과제입니다. 생산에 과도하게 집중되면서 마케터는 전략적 계획에 충분한 시간을 할애하기 어려워지고, 이는 중요한 시장 시점에 대비하는 역량을 저해할 수 있습니다.
또 하나의 분명한 격차는 IBM의 일부 주요 마케팅 자산에 대해 표준화되고 브랜드 기준을 준수하는 템플릿이 부족하다는 점입니다. 반복 가능한 콘텐츠 프레임워크의 필요성은 특히 고객 스토리와 같은 대량 제작 프로그램에서 두드러지며, 작은 지연도 전체 산출 속도를 크게 늦출 수 있습니다.
명확한 목적과 시급성을 바탕으로, 그리고 에이전트 AI 솔루션을 활용해 워크플로를 단순화하고 자동화하려는 IBM의 목표에 맞춰, IBM의 크리에이티브 및 콘텐츠 팀은 마케팅 크리에이티브의 콘텐츠 제작을 지원할 수 있는 솔루션 구축에 착수했습니다. 이들은 크리에이티브 프로세스를 가속화하고, 제품 인사이트를 민주화하며, 모든 팀원이 전략적이고 수준 높은 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원하는 AI 기반 솔루션을 구축하고자 했습니다. 그 결과 Creative Assistant가 탄생했습니다.
Creative Assistant는 단순한 프론트엔드 인터페이스를 넘어 설계되었습니다. 정확성, 속도, 브랜드 일관성을 바탕으로 콘텐츠 제작을 강화하기 위해 설계된 목적 특화 AI 기반 툴입니다.
이 프로세스는 사용자 프롬프트로 시작됩니다. 해당 프롬프트를 기반으로 마이크로서비스, API, 지능형 에이전트로 구성된 정교한 네트워크가 작동을 시작합니다. 이 시스템은 Elasticsearch와 함께 검색 증강 생성(RAG)을 활용해 프롬프트를 강화하며, 사용자 제공 데이터와 IBM의 신뢰할 수 있는 지식 소스 모두에서 컨텍스트를 도출합니다.
이후 재순위화 서비스를 추가해 생성에 가장 관련성이 높은 정보의 우선순위를 지정함으로써 모든 응답이 관련성과 정확성에 기반하도록 합니다. 강화된 입력은 IBM watsonx.ai에서 학습되고 호스팅되는 대규모 언어 모델(LLM)로 전달되며 해당 모델은 작업에 따라 모델 선택과 학습에 유연성을 제공합니다. 엔터프라이즈급 성능을 위해 IBM® Granite 파운데이션 모델이 주로 사용되지만, 필요에 따라 최적의 결과를 위해 다른 모델도 함께 활용됩니다. 선택된 모델은 원시 데이터를 이메일, 프레젠테이션, 블로그 게시물, 고객 스토리, 제품 페이지용 사전 설정 템플릿에 맞는 고품질 맞춤형 콘텐츠로 변환합니다. 시스템은 응답 품질 향상을 위해 정기적으로 최적화됩니다.
백엔드에서 AI 에이전트는 작업을 세분화하고 검색과 생성을 조율합니다. 최종 결과물은 맞춤형으로 구축된 React 사용자 인터페이스로 전달되며, 이 인터페이스는 응답을 검토 가능한 깔끔하고 읽기 쉬운 템플릿으로 포맷합니다.
Creative Assistant의 강점은 그 기반에 있으며—IBM.com, 제품 문서, 브랜드 가이드라인, 경쟁 분석, IBM RedBooks, Seismic과 같은 비공개 리포지토리를 포함한 IBM의 신뢰할 수 있는 데이터 소스로 구성된 풍부한 에코시스템입니다. IBM Cloud Object Storage를 활용한 자동화된 프로세스를 통해 이러한 데이터 소스는 주기적으로 인덱싱되어 IBM Cloud Databases for Elasticsearch와 IBM watsonx.data 데이터 스토어의 Milvus에 저장됩니다. 데이터 인덱싱 및 저장은 공개 및 비공개 데이터 세트 전반에서 정확한 벡터 기반 쿼리와 빠르고 확장 가능한 데이터 검색을 가능하게 합니다.
이러한 기반을 바탕으로 IBM의 크리에이티브 및 콘텐츠 팀은 초기 출시 이후 차세대 Creative Assistant를 개발해 왔습니다. 업그레이드된 버전에는 에이전트 기반 채팅 경험, IBM® Instana Observability를 통한 실시간 모니터링, 품질 및 스타일 가이드 검토 기능, 채팅 기록 기능이 포함됩니다.
크리에이티브 프로세스의 일부를 단순화하고 워크플로를 간소화함으로써 Creative Assistant는 IBM의 마케팅 팀이 가장 중요한 일(브랜드에 부합하는 완성도 높은 크리에이티브 자산을 제공하고 다음 단계로 나아갈 기반을 마련하는 것)에 집중할 수 있도록 지원합니다.
도입은 아직 진행 중이며 워크플로 강화를 위해 다른 툴도 함께 활용되고 있지만, Creative Assistant는 속도, 일관성, 확장성 측면의 과제를 해결하는 데 있어 중요한 진전을 의미합니다. 사전 구축된 브랜드 준수 템플릿을 통해 Creative Assistant는 마케터가 형식과 구조에 들이는 시간을 크게 줄여 보다 창의적인 영역에 집중할 수 있도록 합니다. 출시 첫 해에 이 툴은 1,010명 이상의 활성 사용자를 온보딩했으며, 10가지 콘텐츠 형식 전반에서 7,000개 이상의 자산 초안을 생성했습니다.
Creative Assistant는 특히 고객 스토리 워크스트림에서 큰 변화를 가져왔습니다. 고객과 파트너의 목소리를 강화하고 매력적인 스토리로 시장 기회에 신속하게 대응하는 데 집중하던 소규모 콘텐츠 팀은 변동하는 리소스와 상충되는 우선순위로 인해 종종 속도가 저하되었습니다. 이제 이 툴이 워크플로에 통합되면서 팀원들은 프로젝트 매니저나 카피라이터에 의존하지 않고도 고품질의 브랜드 정합성을 갖춘 초기 스토리 초안을 빠르게 생성할 수 있습니다. 2025년 출시 첫 해 동안 이 워크스트림은 초기 크리에이티브 과정에서 반복 작업을 지원하기 위해 2,400개 이상의 고객 스토리 초안과 버전을 생성했습니다. 초기 아웃라인은 약 4시간 만에 생성됩니다. 또한 작성자와 편집자가 규정 준수와 IBM 브랜드 기준에 맞게 다듬은 검토 준비 완료 고객 스토리 초안은 기존 10일에서 약 5일로 단축되어 약 50%의 개선을 달성했습니다. 또한 이 팀은 고객 스토리 원페이지 제작을 간소화했으며, 이는 영업, 파트너, 경영진에게 중요한 자료로서 빠르게 성과를 보여주고 의미 있는 참여를 이끌어냅니다. 기존에는 약 1시간 이상 걸리던 작업이 이제 약 12분으로 단축되어 약 80%의 효율 향상을 달성했습니다. 이러한 변화는 품질이나 브랜드 톤을 유지하면서도 시장 기회에 더 빠르고 일관되게 대응할 수 있도록 합니다.
속도와 확장성을 넘어 Creative Assistant는 문법, 명확성, 톤을 위한 내장 편집 지원 기능도 제공합니다. 통합된 제품 어시스턴트는 제품 인사이트 접근을 민주화하여, 팀원 모두가 특정 전문 지식에 의존하거나 광범위한 조사를 수행하지 않고도 정확하고 정보에 기반한 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원합니다.
앞으로 IBM의 크리에이티브 및 콘텐츠 팀은 번역 기능과 워크플로 툴 등 추가 기능을 도입해 콘텐츠 라이프사이클을 더욱 간소화하고 크리에이티브 프로세스에 보다 지능적인 자동화를 적용할 계획입니다. 현재 배포되었거나 개발 중인 다양한 에이전트 AI 솔루션과 혁신적인 자동화와 결합될 때 Creative Assistant는 보다 전략적인 마케팅 조직을 위한 IBM의 비전을 실현하는 데 기여할 것입니다.
IBM은 클라우드 컴퓨팅, AI, 데이터 분석, 컨설팅 분야에서 다양한 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 기술 기업입니다. 이 회사는 연구개발에 중점을 두고 기술 혁신에 전념하고 있습니다.
© Copyright IBM Corporation 2026년 3월
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