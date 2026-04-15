생성형 AI로 창의성을 촉진하고 대규모 영향력을 창출

마케팅 캠페인과 자산은 단순한 부수 자료가 아닙니다. 이는 브랜드의 목소리이자 얼굴이며 본질입니다. IBM에서 마케터들은 끊임없는 콘텐츠 제작 작업에 매몰될 수 있습니다. 이 회사의 마케팅 팀은 블로그 게시물, 고객 스토리, 데이터 시트, 소셜 미디어 게시물 등 다양한 크리에이티브 자산 제작을 담당합니다.

명확성, 정확성, 가독성, 브랜드 일치를 위해 각 콘텐츠를 브레인스토밍하고, 조사하고, 초안을 작성하고, 구조화하고, 편집하고, 검증하는 과정은 마케팅 담당자의 업무 시간 상당 부분을 차지할 수 있습니다.

기회 비용은 더 큰 과제입니다. 생산에 과도하게 집중되면서 마케터는 전략적 계획에 충분한 시간을 할애하기 어려워지고, 이는 중요한 시장 시점에 대비하는 역량을 저해할 수 있습니다.

또 하나의 분명한 격차는 IBM의 일부 주요 마케팅 자산에 대해 표준화되고 브랜드 기준을 준수하는 템플릿이 부족하다는 점입니다. 반복 가능한 콘텐츠 프레임워크의 필요성은 특히 고객 스토리와 같은 대량 제작 프로그램에서 두드러지며, 작은 지연도 전체 산출 속도를 크게 늦출 수 있습니다.

명확한 목적과 시급성을 바탕으로, 그리고 에이전트 AI 솔루션을 활용해 워크플로를 단순화하고 자동화하려는 IBM의 목표에 맞춰, IBM의 크리에이티브 및 콘텐츠 팀은 마케팅 크리에이티브의 콘텐츠 제작을 지원할 수 있는 솔루션 구축에 착수했습니다. 이들은 크리에이티브 프로세스를 가속화하고, 제품 인사이트를 민주화하며, 모든 팀원이 전략적이고 수준 높은 콘텐츠를 제작할 수 있도록 지원하는 AI 기반 솔루션을 구축하고자 했습니다. 그 결과 Creative Assistant가 탄생했습니다.