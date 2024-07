하지만 Decision Makers, Ltd.의 CEO인 에얄 브릴(Eyal Brill) 박사는 이렇게 설명합니다. "전 세계 상수도 시설의 대부분은 IT 인프라가 없는 소규모 조직입니다. IT 전문가가 없고, IT 시스템에 막대한 투자를 할 여력도 없죠."

그렇지만 IT는 수도 유틸리티를 원활하게 운영할 수 있는 엄청난 잠재력을 가지고 있습니다. 그래서 브릴 박사는 현대 기술의 장점을 생활의 기본이 되는 산업에 도입하는 것을 목표로 하는 가족 소유의 기업인 Decision Makers를 시작했습니다.

이 회사의 서비스를 사용하면 수도 유틸리티에서는 장비 고장, 사고, 심지어 악의적인 활동으로 인한 비정상적인 수질을 감지할 수 있습니다. Decision Makers는 문제가 통제할 수 없는 상태가 되기 훨씬 전에 비정상적인 상황이 징후를 보인다는 아이디어에 기반한 '비지도 머신 러닝'이라는 기술을 사용합니다. Decision Makers는 신용카드 회사가 계정의 사기를 모니터링하는 것과 거의 같은 방식으로 수도 유틸리티의 데이터를 분석하고 이상이 발생하면 경고 신호를 보냅니다.