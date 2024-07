단스케 은행은 약 1,500명의 개발자와 관련 비즈니스 분석가로 구성된 대규모 내부 개발자 커뮤니티(약 700명)를 더 잘 지원하고 안정적이고 신뢰할 수 있는 z Systems 개발 플랫폼을 보장하기 위해 최신 IBM Application Delivery Foundation for z Systems(ADFz) 제품으로 업그레이드했습니다. 이 제품은 IBM z/OS 환경용 애플리케이션의 생성 및 유지 관리의 효율성을 높이기 위해 설계된 핵심 도구 세트를 제공합니다. ADFz는 매월 업데이트를 통해 점진적인 개선 사항을 제공하는 지속적 제공 모델로 z Systems 환경이 최신 기능과 접근 방식에 발맞출 수 있도록 지원합니다.

ADFz에는 애플리케이션 개발 생산성 도구를 제공하는 IBM Developer for z Systems, IBM Debug Tool for z/OS, 컴파일된 애플리케이션을 위한 대화식 소스 레벨 디버깅 도구, 개발자가 애플리케이션의 비정상 종료를 이해하는 데 도움이 되는 실시간 정보를 수집하는 IBM Fault Analyzer for z/OS, z Systems에서 데이터 세트에 대해 작업할 때 향상된 파일 처리를 제공하는 IBM File Manager for z/OS, 애플리케이션이 사용 가능한 자원을 사용하는 방법을 보고하는 IBM Application Performance Analyzer for z/OS와 같은 도구가 포함되어 있습니다.

“ADFz와 IBM Developer for z Systems의 장점은 소프트웨어를 신속하게 제공하는 데 필요한 거의 모든 것이 하나의 인터페이스에 있다는 것입니다.”라고 말옌센은 말합니다. “z Systems를 처음 사용하는 개발자가 빠르게 액세스할 수 있는 사용자 친화적인 환경에서 개발부터 테스트, 문서화, 문제 해결에 이르는 전체 z Systems 소프트웨어 라이프사이클을 처리할 수 있습니다. 덕분에 속도와 효율성이 향상되고, z/OS용 개발과 .NET과 같은 다른 플랫폼 개발 간의 격차를 해소하는 데도 도움이 되죠. 이는 새로운 개발자를 팀에 합류시킬 때 특히 중요하며, 이를 통해 새로운 웹 프런트엔드와 결합된 COBOL 또는 CICS® 서비스를 사용하는 하이브리드 애플리케이션을 보다 쉽게 구축하고 실행할 수 있습니다.”

단스케 은행은 자체 단위 테스트 툴을 개발하여 IBM Developer for z Systems 환경에 통합함으로써 개발부터 테스트 케이스, 단위 테스트, 비즈니스 로직 추가, 최종적으로 프로덕션으로의 전환에 이르기까지 원활한 흐름을 구현했습니다.

“이제 오류를 추적하고 이해하는 데 사용할 수 있는 분석 및 디버그 도구가 생겼습니다.”라고 옌센이 이야기합니다. "IBM Developer for z Systems에서는 전체 프로세스가 더 빠르고 직관적이며, 저희가 개발한 새로운 도구에 쉽게 액세스할 수 있어요. 예를 들어 'Application Diagnostic Systems'라는 도구가 있습니다. 이는 오류 분석기 API를 사용하여 메인프레임에서 시스템 덤프를 추출하여 IDE에서 바로 열 수 있도록 합니다. 프로덕션에 있는 프로그램의 상태와 해당 환경에서의 이력을 확인할 수 있고, 프로그램의 중요도와 변경 허용 여부를 확인할 수 있으며, 댓글이나 메모를 추가하여 다른 사람들이 문제를 인지할 수 있도록 할 수 있죠."

폴센은 "특히 IBM 연구소와 긴밀히 협력하여 자체 개발한 기능을 IBM 도구에 통합할 수 있도록 영감을 주고 있습니다."라고 덧붙입니다. 저희와 IBM은 매우 훌륭한 관계를 맺고 있으며, 저희는 거기에 감사하고 있어요."고 말했다.

핵심 트랜잭션과 고객 정보는 z Systems 플랫폼에 있어도 프런트엔드 서비스는 다른 플랫폼에 있는 경우가 많습니다. 단스케 은행은 양쪽에서 개발 및 테스트를 관리할 수 있는 유사한 그래픽 환경을 제공함으로써 협업의 잠재적 장애물을 줄이고 있습니다.

"또한 기존 리포지토리의 COBOL 및 PL/1 코드를 Rational Team Concert로 마이그레이션하고 있습니다."라고 옌센이 말합니다. "이를 통해 병렬 개발의 한계를 없애고, 신세대 개발자가 그린 스크린에서 작업할 때 발생하는 문화적 충격 없이 검증된 기능을 사용하여 작업하도록 더 쉽게 유도할 수 있습니다!"

옌센은 ADFz 내의 도구가 z Systems 환경이 항상 최적의 성능을 유지하는 데 핵심적인 역할을 한다고 설명합니다. "저희는 IBM 도구를 사용하여 백엔드 CICS 시스템부터 개발 환경까지 모든 것의 성능과 가용성을 모니터링합니다. 또한 도구 소유자인 저희는 IBM API 중 일부를 사용하여 다른 모니터링 시스템을 구축했습니다. 예를 들면 오늘 아침에 디버그 도구의 일부가 다운되는 상황이 발생했는데, 모니터링 시스템을 통해 내부 고객이 문제가 있다고 알려줄 때까지 기다릴 필요 없이 상황에 신속하게 대응하고 해결할 수 있었습니다.

"또한 Problem Determination Tools를 모니터링하여 전체 z Systems 환경에서 어떤 일이 일어나고 있는지 확인합니다. API는 주요 성과 지표를 쉽게 해석할 수 있는 대시보드를 제공하는 Eclipse 내의 Java 기반 프런트엔드인 Remote Application Platform(RAP)에 연결됩니다."