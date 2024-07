Cementos Pacasmayo는 SAP S/4HANA 프로덕션 환경을 온프레미스 서버에 배치하는 동시에 IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure에서 개발, 테스트 및 품질 보증 SAP S/4HANA 인스턴스를 호스팅하기로 결정했습니다.

Luis Miguel Soto는 이러한 결정에 대해 다음과 같이 설명합니다. “우리는 IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure의 유연성과 비용 효율성에 깊은 인상을 받았습니다. 프로덕션 환경으로 완전히 전환하기 전에 새로운 플랫폼에서 시스템을 실행하는 경험을 쌓고 싶었고, 지금까지의 결과에 매우 만족하고 있습니다.

"우리의 클라우드 파트너인 IBM과 협력하는 것은 당연한 일입니다. IBM Services는 우리의 주요 IT 제공업체이므로 IBM Cloud에 있으면 전체 IT 환경에 걸쳐 통합된 기능을 보장할 수 있습니다. IBM Cloud for SAP Certified Infrastructure의 유연성은 매우 인상적입니다. 비즈니스와 고객 기반이 계속 확장됨에 따라 새로운 시장에 진출하기 위해 SAP S/4HANA 환경을 적절히 확장할 수 있기를 원하며, 적절한 시기에 운영 시스템을 마이그레이션하여 SAP Certified Infrastructure를 위한 IBM 클라우드의 모든 이점을 누릴 수 있기를 기대합니다."