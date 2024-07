STEP은 내부적으로 프로세스 효율성과 협업을 높이는 것뿐만 아니라 다른 소방 및 응급 서비스와의 협업을 개선하는 데에도 중요합니다.따라서 STEP 내에서 비즈니스 프로세스 발견 및 개발을 위한 개방형 표준 협업 모델을 구축하는 데 집중하게 되었고 IBM Blueworks Live를 IBM SoftLayer® 클라우드 플랫폼을 기반으로 하는 IBM Business Process Manager on Cloud(IBM BPM on Cloud)와 통합하기로 결정했습니다.CFRS는 솔루션의 리포지토리 데이터베이스로 IBM Db2® on Cloud를 활용함으로써 필요한 유지 관리 인력이 적은 완전 관리형의 강력하고 안전한 데이터베이스를 갖추게 되었습니다.



현재까지 CFRS는 29개 사이트에 걸쳐 600명이 넘는 인력으로 IBM BPM on Cloud에서 16개의 비즈니스 프로세스를 구현했습니다.CFRS 이해 관계자는 프로세스 발견 및 모델링을 위해 클라우드 기반 IBM Blueworks Live를 활용하여 각 프로세스의 '현재 및 미래' 조건을 식별합니다.



"비즈니스 분석가들은 프로세스 소유자 및 기타 이해관계자들과 함께 있는 현재 프로세스를 매핑하고 IBM Blueworks Live에서 모델링합니다.Blueworks Live는 처음부터 우리와 함께 해왔으며 발견 과정에서 프로세스 분석가에게 매우 중요한 존재입니다.이 단계가 끝나면 개발 팀과 저는 IBM BPM on Cloud에서 보다 스마트한 프로세스를 개발합니다"라고 Thompson은 설명합니다.



CFRS는 Thompson 씨와 그의 팀이 자동화하는 비즈니스 프로세스와 관련된 대량의 비즈니스 데이터가 포함된 서로 다른 플랫폼의 6가지 레거시 데이터베이스로 운영되기 때문에 IBM Integration Bus 또한 중요한 역할을 담당합니다.Integration Bus 소프트웨어는 공통적이고 강력하며 유연한 통합 기반을 제공하여 모든 데이터베이스의 데이터를 BPM on Cloud 환경에서 사용할 수 있게 해줍니다.