글로벌 IT 전문업체 Arvato Systems(ibm.com 외부 링크)는 주요 기업의 디지털 혁신을 지원합니다. 25개 이상의 지역에서 3,000명 이상의 직원을 고용하고 있으며, 심도 있는 기술 전문성과 업계 지식을 갖추고 전적으로 고객 요구 사항에 집중한 지원을 제공합니다. Arvato Systems는 팀으로 협력하여 혁신적인 IT 솔루션을 개발하고, 고객을 클라우드로 전환하며, 디지털 프로세스를 통합하고, IT 시스템 운영 및 지원을 수행합니다.