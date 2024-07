클라우드 솔루션을 찾을 때 AGM은 IBM과 다른 두 개의 주요 클라우드 제공업체를 고려했습니다. IBM은 기술 평가에서 가장 높은 점수를 받았습니다. IBM Cloud는 설계 당시부터 AGM의 엔터프라이즈급 SAP 워크로드를 지원할 수 있는 효율성, 확장성, 풍부한 보안 기능을 제공했습니다.

또한 IBM은 온디맨드 컴퓨팅, 네트워크 및 스토리지 리소스를 제공하는 서비스형 인프라(IaaS) 제공 모델을 사용할 수 있는 옵션을 포함하여 클라우드를 통해 SAP 인증 전용 베어 메탈 인프라를 제공할 수 있는 유일한 공급업체였습니다. IaaS 모델을 통해 회사는 서비스에 맞춰 IT 리소스를 확장할 수 있는 유연성을 갖췄습니다.

또한 AGM은 신뢰할 수 있는 조언자로 여기는 IBM과 함께 디지털 혁신 여정을 계속하기를 원했습니다. Maddah는 IBM 영업 및 기술 팀이 SAP 구현 전문가와 여러 차례 논의하는 등 영업 프로세스 전반에 걸쳐 회사에 대한 지속적인 헌신을 보여줬다고 말합니다.

IBM을 선택한 후 AGM 리더들은 2단계 프로젝트를 계획했습니다. 첫 번째 단계에서 AGM은 온프레미스 SAP ECC 솔루션을 IBM Cloud로 마이그레이션하고 SAP HANA 인메모리 데이터베이스를 배포하여 SAP 성능 및 데이터 분석 기능을 추가로 개선했습니다. 두 번째 단계에서는 모든 SAP ECC 인스턴스를 IBM Cloud의 SAP S/4HANA 제품군으로 이전하는 작업이 수반됩니다.

이 첫 번째 단계에서 AGM IT 팀은 IBM Global Technology Services – Technology Support Services 전문가 및 SAP 전문가와 긴밀히 협력하여 SAP 시스템을 IBM Cloud for SAP 인증 인프라의 구성 요소인 IBM Cloud Bare Metal Servers로 마이그레이션했습니다. 이를 위해 재무, 제어, 고객 서비스, 인적 자본 관리, 자재 관리, 공장 유지보수, 판매 및 유통 모듈을 포함한 여러 SAP ECC 모듈과 SAP Cloud for Customer 솔루션을 이전해야 했습니다.

보안이 풍부한 고성능 IBM Cloud 기반을 통해 이제 SAP Cloud for Customer 서비스형 소프트웨어(SaaS) 오퍼링을 비롯한 새로운 디지털 기능 및 서비스를 SAP 시스템과 더욱 쉽게 통합할 수 있습니다.

팀은 킥오프부터 준비, 라이브에 이르기까지 IBM Cloud로의 전체 마이그레이션을 완료하는 데 3개월이 걸렸습니다. AGM의 핵심 비즈니스 운영은 24시간 운영되는 SAP 시스템에 의존하기 때문에 최종 마이그레이션 단계와 테스트는 주말 동안 진행되어야 했습니다. 단 며칠 만에 온프레미스 프로덕션 시스템을 끄고 데이터를 내보내 IBM Cloud에 업로드하고 보고 기능 설정을 비롯한 기타 여러 검사 및 테스트 작업을 수행해야 했습니다.

Magints의 엔터프라이즈 솔루션 관리자인 Shehab Ahmed는 AGM의 ERP 시스템을 감독합니다. “적시에 성공적인 구현을 달성해야 했기 때문에 어려웠습니다.”라고 그는 말합니다. “우리는 해냈습니다. IBM 이집트 팀의 지원에 감사드립니다. 함께 일할 수 있어서 즐거웠습니다."

Maddah는 이러한 감정을 표현했습니다. "AGM, IBM, SAP는 모두 하나의 팀으로 같은 목표를 향해 나아갔습니다. 어떤 이유로든 마감일을 놓쳐서는 안 되었지만, 많은 준비 과정에서 수시로 커뮤니케이션을 주고받으며 역량을 확장해야 했습니다."라고 그는 말합니다. “IBM 이집트 팀은 일반적으로 며칠 또는 몇 주가 소요되는 프로세스의 속도를 높였으며 최종 마이그레이션 단계에서는 팀과 함께 밤늦게까지 작업하는 경우가 많았습니다. 팀은 이번 여정에서 엄청난 이해와 인내심을 보여주었고, 저희는 이에 대해 진심으로 감사드립니다. 그리고 계속 감사해야 합니다."

현재 이 회사는 다음 마이그레이션 단계를 위한 로드맵을 개발 중이며, SAP S/4HANA on IBM Cloud로 전환하고 있습니다. SAP S/4HANA 기술은 AGM과 같은 기업이 디지털화를 수용하는 데 도움이 되도록 설계된 지능형 기술을 내장하고 있으며, IBM Cloud는 세계적 수준의 서비스로 뒷받침되는 유연하고 보안이 강화된 고성능 플랫폼을 제공하여 SAP S/4HANA 제품군을 지원할 수 있습니다.