通常のdigコマンドでは、インターネットサービスプロバイダー（ISP）のリゾルバーとして動作するDNSサーバーが再帰リクエストを発行し、ローカルキャッシュに有効期限が切れていない最新のDNSレコードがないかどうかを確認します。しかし、それは理想的な状況、すべてが形になったときに起こることです。

管理者は、「内部検証」が必要な場合に、dig +traceに目を向けます。通常、何か問題が発生したため、通常のクエリプロセスをバイパスする必要があります。ルーティング・チェーンの一部が正しく実行されていません。したがって、管理者は、そのチェーンの一部とそのさまざまな連携を分析して、何が正しく動作していないかを見つけることができる必要があります。

チームがdig +traceを使用すると、以前にキャッシュされたものを効果的に無視するため、古い既存のパスウェイに誘導されることなく、新たな反復クエリを実行できます。

Dig +traceは、DNS解決が違反している場所を確認できるため、トラブルシューティングに役立ちます。問題は、ルート、TLD、または権威レベルにある可能性があります。また、ドメインのネームサーバーレコードが正しいかどうかをチェックし、変更後にDNS伝播を検証することもできます。