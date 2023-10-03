半導体業界がハイパフォーマンス・コンピューティングを活用してイノベーションを推進する方法

企業が最も複雑な課題の解決を模索する中、IBMは、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ、セキュリティーのクリティカルなコンポーネントにまたがる統合ソリューションをお客様に提供し続けながら、規制や効率性の要求への対応を支援することも目指しています。IBM Cloud HPCには、業種・業務の顧客がマネージド・サービスとしてHPCを利用できるようにするとともに、サードパーティーおよびフォースパーティーのリスクへの対処を支援するセキュリティーとコントロールもプラットフォームに組み込まれています。

IBM LSFおよびIBM Symphony®などのワークロード管理およびスケジューリング用のツール スイートとハイブリッド クラウド環境の IBM Cloud HPC を組み合わせることで、お客様が HPC ジョブの最適化に役立つ自動化を活用できるようにすることを目指しています。これにより、半導体業界のように急速に変化する産業において極めて重要な能力である、価値実現までの時間の短縮、パフォーマンスの向上、コストの最小化を実現できます。

さらに、 IBM Storage Scaleストレージ ソリューションは IBM Cloud HPC をさらに補完し、ハイブリッド環境間でデータをコスト効率よく管理および移動して、HPC ワークロードをリアルタイムで実装できるように設計された単一のグローバル統合ソリューションを提供します。

デンバーで開催されるSupercomputing 23にご参加予定ですか？IBMブース#1925へお越しください。IBM Cloud HPCがスピードとセキュリティでビジネスを拡大する方法について詳しくご紹介します。