また、AIはカスタマー・ケアにも利益をもたらし、ビジネスの他の側面におけるイノベーションにリソースを解放します。最も成熟した公益事業会社は、パーソナライズ・サービスのためのAI搭載チャットボットやデータ分析などの顧客体験プラットフォームを利用する可能性が4倍以上高いことがわかりました。後者は、エンドユーザーのエネルギー使用量を削減することで、効率の向上にも役立ちます。自動レポートの情報を利用して、顧客はエネルギー消費量をより深く理解し、需要のピーク時期に電力消費量を削減するための措置を講じることができます。



これらの進歩にもかかわらず、業界にはまだ炭素削減目標を実現するためにやらなければならないことが山積みです。CEMMの調査によると、最も成熟した25％の送配電事業者は、全ドメインで5点満点中2.2という控えめな総合スコアを達成しただけでした。すべての送配電事業者の平均成熟度は1.6でした。テクノロジーの成熟度には改善の大きな可能性があります。ここでは、最も成熟したセグメントは下位75%よりもわずかに改善しただけで、最も発展性の低いカテゴリーに分類されました。

世界の電力需要は増加し続けています。公益事業会社は、組織の戦略を再調整し、変化に向けてインテリジェントなデータ主導のプロセスを実装するために緊急の措置を講じる必要があります。業界リーダーの成功を模倣し、最新の実績のあるAI対応テクノロジーを採用することで、公益事業会社は自社の排出目標を達成し、気候変動が地球に及ぼす影響を軽減するための大きな一歩を踏み出すことができます。