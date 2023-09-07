気候変動の影響は日に日に顕著になっています。結果として、電力業界では環境への影響を削減する取り組みが加速しています。そのためには、排出削減ロードマップのどこに自社が位置しているかをより明確に把握し、改善の機会をより深く理解するための支援が必要です。そこで役立つのが人工知能（AI）とデータ分析です。
IBMは、公益事業会社を支援するために、アメリカ生産性品質センター (APQC) と連携して、クリーン電化成熟度モデル (CEMM) を作成しました。14年間の開発と電力会社の専門家からのインプットに基づいて、公益事業会社がクリーン電化の機能の成熟度を測定し、トランスフォーメーションの優先順位を設定し、その過程で進捗状況を追跡するのに役立つ一連のベンチマークをCEMMが提供しています。
90の送配電事業者を対象とした最初の世界的なCEMMベンチマークの成果は、このクリティカルなトランスフォーメーションにおいてテクノロジーが果たす役割を物語っています。AIとデータ分析を活用する企業は、レガシー・エネルギー源と比較してコスト競争力を高めることで、クリーン・エネルギー全体の実現可能性を高めることもできます。
平均して、最も成熟した公益事業会社は、他と比べて3.3倍、エネルギー・バランシングと取引の研究を優先しています。この研究により、より流動的な市場と顧客のエネルギー価格の低下が実現します。再生可能エネルギーの発電、送電、配電のプロセスにAIを導入することで、公益事業会社は天候パターンを事前に予測しやすくなり、太陽光発電所や風力発電所のアウトプットに関するより良い洞察を得ることができる。
また、AIはカスタマー・ケアにも利益をもたらし、ビジネスの他の側面におけるイノベーションにリソースを解放します。最も成熟した公益事業会社は、パーソナライズ・サービスのためのAI搭載チャットボットやデータ分析などの顧客体験プラットフォームを利用する可能性が4倍以上高いことがわかりました。後者は、エンドユーザーのエネルギー使用量を削減することで、効率の向上にも役立ちます。自動レポートの情報を利用して、顧客はエネルギー消費量をより深く理解し、需要のピーク時期に電力消費量を削減するための措置を講じることができます。
これらの進歩にもかかわらず、業界にはまだ炭素削減目標を実現するためにやらなければならないことが山積みです。CEMMの調査によると、最も成熟した25％の送配電事業者は、全ドメインで5点満点中2.2という控えめな総合スコアを達成しただけでした。すべての送配電事業者の平均成熟度は1.6でした。テクノロジーの成熟度には改善の大きな可能性があります。ここでは、最も成熟したセグメントは下位75%よりもわずかに改善しただけで、最も発展性の低いカテゴリーに分類されました。
世界の電力需要は増加し続けています。公益事業会社は、組織の戦略を再調整し、変化に向けてインテリジェントなデータ主導のプロセスを実装するために緊急の措置を講じる必要があります。業界リーダーの成功を模倣し、最新の実績のあるAI対応テクノロジーを採用することで、公益事業会社は自社の排出目標を達成し、気候変動が地球に及ぼす影響を軽減するための大きな一歩を踏み出すことができます。
企業が繁栄するには、データを活用して顧客ロイヤルティーを構築し、ビジネス・プロセスを自動化し、AI駆動型のソリューションで業務を刷新する必要があります。
