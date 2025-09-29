これまでのところ、ほとんどのサイバーセキュリティ環境では、一般に、従来のデータ暗号化で安全な通信を維持できていました。しかし、量子コンピューティングの台頭により、従来の暗号アルゴリズムのうち最も安全なものでさえ、存亡の危機にさらされています。

量子暗号と同様に、急に頭角を現しつつある量子コンピューティングも、量子力学の法則を利用したテクノロジーです。最速かつ最先端の従来型コンピューターと比較して、量子コンピューターは複雑な問題を桁違いに速く解決できる可能性を秘めています。



数学者のPeter Shor氏は1994年、量子コンピューターが従来のセキュリティー・システムにもたらす脅威について、初めて説明しました。今日の暗号システムは、データの暗号化と復号の両方に単一の秘密鍵を使う対称型システムと、誰でも読むことができる公開鍵ならびに許可された当事者だけがアクセスできるプライベート鍵を使った非対称型システムの2種類に大別できます。どちらのタイプの暗号システムも、大きな素数を乗算してこれらのキーを作成しており、大きな数の因数分解によってこれらの暗号化キーが盗聴者やハッカーに解読されることを防ぐ、膨大な計算能力に依存しています。

地球上で最も強力なスーパー・コンピューターであっても、Advanced Encryption Standard（AES）やRSAなどの最新の暗号化アルゴリズムを数学的に解読するには何千年もかかります。Shor氏のアルゴリズムによると、従来型のコンピューターで大きな数の因数分解を行うには、ハッカーが一生かけてもできないほどの計算能力が必要とされます。しかし、完全に機能する量子コンピューターには、完成すれば、ほんの数分で解を見つけられる可能性があるのです。

このため、量子暗号のユースケースは、あらゆる形式の暗号化のユースケースと同様に無限です。量子コンピューティングによって既存の暗号アルゴリズムが時代遅れになる中で、企業情報から国家機密に至るまで、あらゆるものを安全に保つ必要があるとすると、量子暗号が個人データを保護する唯一の手段となり得ます。世界中のコンピューター・サイエンティストが実用的な量子技術の開発に日夜取り組んでいる今、新しい形式の暗号を開発し、コンピューティングの量子化時代に備えることも重要です。量子コンピューターはかつては理論上のものにすぎないと考えられていましたが、専門家はあとわずか20～50年で量子化時代に完全に突入するのではないかと予測しています。