オンライン分析処理（OLAP）は、大量のデータに対して多次元分析を高速に実行するシステムです。通常、このデータはデータウェアハウス、データ・マート、またはその他の集中型データ・ストアから取得されます。OLAPは、データ・マイニング、ビジネス・インテリジェンス、複雑な解析計算、財務分析、予算編成、売上予測などのビジネス・レポート作成機能に最適です。

ほとんどのOLAPデータベースの中核はOLAPキューブであり、これにより多次元データの迅速なクエリー、レポート、分析が可能になります。データ・ディメンションとはこれは単に、特定のデータセットの1つの要素を指します。例えば、売上の数値には、地域、時期、製品モデルなどに関する複数の次元が含まれる場合があります。

OLAPキューブは、従来のリレーショナル・データベース・スキーマの行と列の形式を拡張し、他のデータ・ディメンション用のレイヤーを追加します。例えば、キューブの最上位レイヤーでは地域別に売上を整理しますが、データ・アナリストは、州／県、市、特定の店舗別の売上のレイヤーに「ドリルダウン」することもできます。OLAPのこの履歴の集約データは、通常、スター・スキーマまたはスノーフレーク・スキーマに保管されます。

次の図は、地域別、四半期別、製品別など、複数のディメンションでの売上データのOLAPキューブを示しています。