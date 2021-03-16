OLAP（オンライン分析処理）とOLTP（オンライン・トランザクション処理）は、しばしば混同されます。その主な違いとは何でしょうか。そして、自分の状況に合ったものを選ぶにはどうすればよいでしょうか。
私たちはデータ駆動型の時代に生きており、データを活用してよりスマートな意思決定を行い、変化するニーズに迅速に対応する組織が成功する可能性が高くなります。このようなデータは、新しいサービス（ライドシェア・アプリなど）や、小売業（Eコマースと実店舗取引の両方）を推進する強力なシステムで活用されています。
データサイエンス分野には、オンライン分析処理（OLAP）とオンライン・トランザクション処理（OLTP）の2種類のデータ処理システムがあります。主な違いは、一方はデータを使用して貴重な洞察を得るのに対し、もう一方は純粋に運用上のものであることです。ただし、両方のシステムを使用してデータの問題を解決する有意義な方法があります。
どちらを選択するかではなく、状況に応じて両方の処理タイプを最大限に活用する方法が重要です。
IBMニュースレター
AI活用のグローバル・トレンドや日本の市場動向を踏まえたDX、生成AIの最新情報を毎月お届けします。登録の際はIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
ニュースレターは日本語で配信されます。すべてのニュースレターに登録解除リンクがあります。サブスクリプションの管理や解除はこちらから。詳しくはIBMプライバシー・ステートメントをご覧ください。
オンライン分析処理（OLAP）は、大量のデータに対して多次元分析を高速に実行するシステムです。通常、このデータはデータウェアハウス、データ・マート、またはその他の集中型データ・ストアから取得されます。OLAPは、データ・マイニング、ビジネス・インテリジェンス、複雑な解析計算、財務分析、予算編成、売上予測などのビジネス・レポート作成機能に最適です。
ほとんどのOLAPデータベースの中核はOLAPキューブであり、これにより多次元データの迅速なクエリー、レポート、分析が可能になります。データ・ディメンションとはこれは単に、特定のデータセットの1つの要素を指します。例えば、売上の数値には、地域、時期、製品モデルなどに関する複数の次元が含まれる場合があります。
OLAPキューブは、従来のリレーショナル・データベース・スキーマの行と列の形式を拡張し、他のデータ・ディメンション用のレイヤーを追加します。例えば、キューブの最上位レイヤーでは地域別に売上を整理しますが、データ・アナリストは、州／県、市、特定の店舗別の売上のレイヤーに「ドリルダウン」することもできます。OLAPのこの履歴の集約データは、通常、スター・スキーマまたはスノーフレーク・スキーマに保管されます。
次の図は、地域別、四半期別、製品別など、複数のディメンションでの売上データのOLAPキューブを示しています。
オンライン・トランザクション処理（OLTP）は通常インターネット経由で、多数の人による大量のデータベース・トランザクションのリアルタイム実行を可能にします。OLTPシステムは、ATMから実店舗での購入、ホテルの予約に至るまで、私たちの日常的なトランザクションの多くを支えています。OLTPは、パスワードの変更やテキスト・メッセージなどの金融以外のトランザクションを推進することもできます。
OLTPシステムでは、次のことが可能なリレーショナル・データベースを使用します。
多くの組織は、OLTPシステムを使用してOLAPにデータを提供します。言い換えれば、データ駆動型の世界では、OLTPとOLAPの両方の組み合わせが不可欠です。
2つのシステムの主な違いは、「分析」と「トランザクション」という名前に表れています。各システムは、それぞれのタイプの処理に最適化されています。
OLAPは、よりスマートな意思決定を目的とした複雑なデータ分析を実行するために最適化されています。OLAPシステムは、データサイエンティスト、ビジネス・アナリスト、ナレッジワーカーが使用するために設計されており、ビジネス・インテリジェンス（BI）、データ・マイニング、およびその他の意思決定支援アプリケーションをサポートしています。
一方、OLTPは、大量のトランザクションを処理するために最適化されています。OLTPシステムは、フロントライン・ワーカー（レジ担当、銀行窓口担当、ホテルのフロント担当など）が使用するか、顧客がセルフサービス・アプリケーション（オンライン・バンキング、Eコマース、旅行予約など）として使用するように設計されています。
状況に適したシステムの選択は、目的によって異なります。ビジネスの洞察を得るために単一のプラットフォームが必要である場合、OLAPは、膨大な量のデータから価値を導き出すのに役立ちます。日々のトランザクションを管理する必要がある場合、OLTPは、1秒あたりに大量のトランザクションを高速で処理できるように設計されています。
従来のOLAPツールにはデータ・モデリングの専門知識が必要であり、多くの場合、複数の事業単位間の協力が必要であることに注意してください。対照的に、OLTPシステムはビジネス・クリティカルであり、ダウンタイムがあればトランザクションの中断、収益の損失、ブランド評判の低下につながります。
ほとんどの場合、組織はOLAPとOLTPの両方のシステムを使用しています。実際、OLAPシステムは、OLTPシステムにおけるビジネス・プロセスの改善につながるデータ分析に使用されています。
オンライン処理システムは、私たちの日常生活を支えるビジネス上の意思決定やデータ・トランザクションを助けています。OLAPおよびOLTPで使用されるデータベース・システムの詳細については、このトピックに関するLearn Hubの記事をご覧ください。また、リレーショナル・データベースに関するIBMのコンテンツと、OLTP、IoT（モノのインターネット）ソリューション、OLAP用データ・ウェアハウジングのユースケースを確認することをお勧めします。
より高速なクエリーと直感的な洞察を実現するデータ統合の詳細については、電子書籍「IBM® Db2：AIデータベース」をお読みください。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。