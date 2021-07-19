GRESBは毎年、不動産事業者に調査を実施しています。この調査を通じて、建物管理、性能、気候リスク、利害関係者の関与に関するデータを収集し、多段階のプロセスを通じてこのデータを検証します。GRESBはこれを使用して業種ベンチマークを作成し、外部に公開して広く配布されます。

GRESBアセスメントには、ファンドアセスメントと資産アセスメントの2つの補完的なアセスメントがあります。これらはそれぞれ、インフラストラクチャー・ファンドとポートフォリオ企業が実施します。どちらのアセスメントも、投資家が考慮する不動産のESGパフォーマンスの主要な側面に対応しています。これらは、国連責任投資原則 (PRI)、グローバル・レポーティング・イニシアティブ (GRI)、パリ気候協定など、国際的に認められたサステナビリティー報告基準に準拠しています。

この評価は、管理、パフォーマンス、開発の各要素にわたる一連のESG指標に基づいています。管理コンポーネントでは、リーダーシップとストラテジー、ポリシー、リスク管理、利害関係者の関与が対象となります。パフォーマンス・コンポーネントは、資産レベルのデータから事業体のESGパフォーマンスを測定します。開発コンポーネントは、建物の設計、建設、改修と、これらのプロセス中にESGの懸念に対処するための事業者の取り組みに関係しています。

調査では、参加者は資産レベルでのエネルギー、温室効果ガス、廃棄物、水、およびビル認証について報告するよう求められます。指標トピックには、データおよび社会インフラストラクチャー、輸送、環境サービス、ネットワークユーティリティー、再生可能電力の発電などが含まれます。提出されたすべての資産レベルのデータは機密情報であり、より広範なポートフォリオ・レポートを検証するためにのみ使用されます。

各指標の目的、応答要件、スコアリング情報、使用される用語を説明するガイドラインが用意されています。GRESBは追加料金なしで、送信後のオプションの応答チェックも提供しています。これには、応答の詳細なレビューと、検証チームからの1時間の電話で質問や懸念事項について話し合うことが含まれます。