生成AIがサプライチェーンに革命を起こす方法

サプライチェーン管理の可能性を最大限に解き放つことは、効率性、レジリエンス、サステナビリティーを求める企業にとって長年にわたる目標となってきました。デジタル・トランスフォーメーションの時代には、生成人工知能などの高度なテクノロジーの統合により、イノベーションと最適化の新時代がもたらされます。AIツールは、サプライチェーンデータを使用して、ユーザーが問い合わせに対処し、アラートを解決するのに役立ちます。また、自然言語処理は、アナリストがインベントリー、注文、出荷データにアクセスして意思決定を行うのに役立ちます。

最近のIBM Institute of Business Valueの調査「CEOのための生成AIガイド：サプライチェーン」では、データとAIの強力な組み合わせによって、ビジネスが事後対応型から事前対応型に変化する仕組みについて説明しています。生成AIは、複雑な問題に対する解決策を自律的に生成する能力を備えており、サプライチェーン環境のあらゆる側面に革命をもたらすでしょう。需要予測から、ルートの最適化、インベントリー管理、リスク軽減まで、生成AIの用途は無限に広がります。

生成AIがサプライチェーン管理をどのように変革しているかをいくつか紹介します。