主要なサプライチェーンは、バリューチェーン全体でオーケストレーションする必要があります。社内外の利害関係者は、サプライチェーンを計画、管理、指示するために、迅速で正確な情報をすぐに必要としています。パーソナライズされたアクション、洞察、可視性を促進するには、大量のデータ（ERP、WMS、RFID、ビジュアル分析）を高速で取り込み、正規化し、分析する必要があります。アジャイルで回復力があり、かつ競争力のあるサプライチェーンの必要性は、かつてないほど高まっています。

これらの課題に対処するには、企業が所有、形成し、ビジネス・ニーズに応じて拡張できるプラットフォームが必要です。IBMでは、オープン・テクノロジーに基づいて構築されたハイブリッドクラウドのコンポーネント・ベースのアーキテクチャーを採用しています。大量のデータを迅速に取り込み、各ペルソナに合わせてコンテキスト化することは、当然のことです。「機械」が反復的なタスクを学習、考察、実行する一方で、サプライチェーンの専門家は影響力の大きいビジネス・イベントに集中できます。

生成AIの出現は、私たちの考え方や働き方を変革します。従来のソリューションでは、ユーザーは膨大な企業データを関与、利用、調査する方法に制約を受けました。多くの場合、データにアクセスすることさえ困難です。チャットボットは簡単に情報を得ようとしていますが、広範なモデル・トレーニングに依存しているため、「方法」に関する質問に限定されていることがよくあります。生成AIは、ユーザーがこれまでにないほど構造化データと非構造化データを操作できる基盤モデルを活用することで、機械学習の力を日常的なタスクにもたらします。何カ月かかったトレーニングが、現在ではわずか数日で完了しています。IBMのサプライチェーン・バーチャル・アシスタントを使用すると、ユーザーは会話形式でデータを操作し、何十万もの文書や視覚画像などの膨大なトランザクション・データを調査できます。ユーザーは、質問するだけで、サプライチェーンのヘルスを把握することから、特定のトランザクションを理解することまで可能です。彼らは、事実データ（PDF、視覚画像、RFIDタグ情報）だけでなくコンテキスト情報も取得します。サプライチェーン・マネージャーからの質問（「余剰在庫はどこにあるのか」）または購入者からの質問（「ベンダーのパフォーマンスは？」）は、異種のレポートをまとめる複雑な作業ではなく、単純な質問となっています。

すべての利害関係者向けの共通のプラットフォームを確立することで、サプライチェーンのオーケストレーションが日常のタスクとプロセスに不可欠なものになります。企業は、コアとなる基盤の上に生成AIを活用したユースケースをデプロイできるため、急速に変化するマーケットプレイスで迅速に対応し、アジャイルを保つことができます。