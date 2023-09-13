サプライチェーンは大きなストレスにさらされています。サプライチェーンのリーダーとして、私たちは前例のないレベルの混乱、エコシステムの取引先ネットワークの課題、関税戦争、現実の戦争、そして人材の大幅な入れ替わりを目の当たりにしてきました。サプライチェーンの上級リーダーは、記録的な数で退職しています。歓迎すべきかは別として、私たちの職業には大規模な変化が起こっています。そして、物事が新たな「ハイブリッド」ノーマルに戻りつつあると思った矢先、生成AIの不思議なテクノロジーが、オペレーションの世界に再び変化を起こそうとしているようです。
メディアの見出しでは、生成AIテクノロジーが私たちの文化や社会に及ぼす存続のリスクについて、暗い警告が発せられています。しかし、サプライチェーンのイノベーターとして、私たちはサプライチェーンを適用してオペレーションを継続的に最適化してきた豊かな歴史があることを知っています。生成AIは、私たちが知っているように、サプライチェーンに「終焉をもたらす」出来事を引き起こす可能性があるのでしょうか。私たちはそうは思いません。サプライチェーンの基本的な性質は進化するものであり、1950年代にトヨタ生産システムから当社の技術が誕生して以来、進化し続けています。サプライチェーンにおいて当社は、意図的ながら慎重にリスクを取っています。大胆な行動をとるわけではありません。
生成AIの適用を目指す上では、間違いなく同じアプローチをとることになるでしょう。その考え方においては、効率性、人間の生産性、品質を段階的に改善する可能性があると考えています。生成AIは、今日のプロセス、テクノロジー、人材の制約を超えて、サプライチェーンが業務上の成果やより豊かな顧客体験を提供するための基盤となる未来に至るまで、あらゆる可能性を秘めています。しかし、私たちは、この新しいテクノロジーを受け入れ、それを私たちのあらゆる活動の一部にすることを選択せねばなりません。
最初から明確にすべきことは、生成AIは、これまでのサプライチェーンにおけるテクノロジーとは一線を画しているということです。これは画期的な変化を起こすものです。生成AIを別の無線周波数識別（RFID）、ブロックチェーン、またはその他の「ハイプ・サイクル」テクノロジーだと軽視することはできません。今後5年間で、生成AIはサプライチェーンにおける働き方を根本的に変えるでしょう。専門家にとって付加価値の低い膨大な時間を費やす、退屈で単純なトランザクション作業が自動化されます。人間の価値を排除するのではなく、従業員の役割を高め、予測的、積極的、将来を見据えたビジネス運営を行えるようにします。
過去数十年にわたってIBMのサプライチェーンが受けた多大な投資にもかかわらず、今日でも大きな再開発の必要性を示しています。多くのサプライチェーン構造は依然として機能的にサイロ化されており、エンドツーエンドで予測どおりに実行するのに苦労しています。アプリケーションとデータは、部門間の境界内に閉じ込められることがよくあります。ERPインスタンスが複数あると、異種のシステム間で注文やコミットメントが断片化されるという課題が生じます。これらが組み合わさって、不要なコストが発生し、実行待ち時間が長くなり、カスタマー・エクスペリエンスが最適化されなくなります。こうしたレガシー投資をアップグレードしたり置き換えたりするだけの十分な時間や投資はありません。ここで、生成AIソリューション（クラウドに構築され、データをエンドツーエンドで接続）が、レガシー・テクノロジーの投資を活用し、その寿命を延長しながら、非常に新しい価値を解き放ちます。生成AIは、サプライチェーンのイノベーターに戦略的転換点をもたらし、従来のサプライチェーンの制約を超えてイノベーションを実現する最初の真の機会をもたらします。
主要なサプライチェーンは、バリューチェーン全体でオーケストレーションする必要があります。社内外の利害関係者は、サプライチェーンを計画、管理、指示するために、迅速で正確な情報をすぐに必要としています。パーソナライズされたアクション、洞察、可視性を促進するには、大量のデータ（ERP、WMS、RFID、ビジュアル分析）を高速で取り込み、正規化し、分析する必要があります。アジャイルで回復力があり、かつ競争力のあるサプライチェーンの必要性は、かつてないほど高まっています。
これらの課題に対処するには、企業が所有、形成し、ビジネス・ニーズに応じて拡張できるプラットフォームが必要です。IBMでは、オープン・テクノロジーに基づいて構築されたハイブリッドクラウドのコンポーネント・ベースのアーキテクチャーを採用しています。大量のデータを迅速に取り込み、各ペルソナに合わせてコンテキスト化することは、当然のことです。「機械」が反復的なタスクを学習、考察、実行する一方で、サプライチェーンの専門家は影響力の大きいビジネス・イベントに集中できます。
生成AIの出現は、私たちの考え方や働き方を変革します。従来のソリューションでは、ユーザーは膨大な企業データを関与、利用、調査する方法に制約を受けました。多くの場合、データにアクセスすることさえ困難です。チャットボットは簡単に情報を得ようとしていますが、広範なモデル・トレーニングに依存しているため、「方法」に関する質問に限定されていることがよくあります。生成AIは、ユーザーがこれまでにないほど構造化データと非構造化データを操作できる基盤モデルを活用することで、機械学習の力を日常的なタスクにもたらします。何カ月かかったトレーニングが、現在ではわずか数日で完了しています。IBMのサプライチェーン・バーチャル・アシスタントを使用すると、ユーザーは会話形式でデータを操作し、何十万もの文書や視覚画像などの膨大なトランザクション・データを調査できます。ユーザーは、質問するだけで、サプライチェーンのヘルスを把握することから、特定のトランザクションを理解することまで可能です。彼らは、事実データ（PDF、視覚画像、RFIDタグ情報）だけでなくコンテキスト情報も取得します。サプライチェーン・マネージャーからの質問（「余剰在庫はどこにあるのか」）または購入者からの質問（「ベンダーのパフォーマンスは？」）は、異種のレポートをまとめる複雑な作業ではなく、単純な質問となっています。
すべての利害関係者向けの共通のプラットフォームを確立することで、サプライチェーンのオーケストレーションが日常のタスクとプロセスに不可欠なものになります。企業は、コアとなる基盤の上に生成AIを活用したユースケースをデプロイできるため、急速に変化するマーケットプレイスで迅速に対応し、アジャイルを保つことができます。
数年前、IBMのインフラストラクチャー・サプライチェーンにおいて、対話型AIが異なるサプライチェーン・ドメイン間の境界を克服し、営業チーム、サプライヤー、パートナーとのコラボレーション・プラットフォームを提供するのに役立つと判断しました。このプラットフォームでは、権限のあるユーザーなら誰でも、自然言語を使用して直感的な方法で重要な情報にアクセスできます。アクセスしやすいリアルタイムの、即座の洞察を備えた真の統合ビューを実現することで、顧客体験を管理し、レジリエンスのある運営をし、市場の混乱に対応することができました。新型コロナウイルス感染症および新型コロナウイルス後の世界では大きな混乱や転換が生じたにもかかわらず、IBMのサプライチェーンは注文を100％履行し、約束を果たしました。
統合された生成AIにより、サプライチェーンの意思決定者とバーチャル・アシスタントの間の直感的な対話が加速し、事実に基づいた迅速なアクションが可能になります。これらのイノベーションにより、サプライチェーンの専門家は、複雑な問題の解決、ワークフロー設計の継続的な改善、AIモデルの強化に集中できるようになります。既存のソリューションに生成AIと基礎モデルの力を加えることは、当社のサプライチェーン機能の進化における自然なステップです。
AIの投資対効果を高めるために、主要な分野で生成AIの活用を拡大することで、どのように革新的な新規ソリューションの構築、提供を支援し、変化をもたらすかを紹介します。
IBM Graniteは、ビジネス向けにカスタマイズされ、AIアプリケーションの拡張に合わせて最適化された、オープンで高性能、かつ信頼性の高いAIモデルのファミリーです。言語、コード、時系列、ガードレールのオプションをご覧ください。
AI開発者向けの次世代エンタープライズ・スタジオであるIBM watsonx.aiを使用して、生成AI、基盤モデル、機械学習機能をトレーニング、検証、チューニング、導入しましょう。わずかなデータとわずかな時間でAIアプリケーションを構築できます。
業界をリードするIBMのAI専門知識とソリューション製品群を使用すれば、ビジネスにAIを活用できます。
AIの導入で重要なワークフローと業務を再構築し、エクスペリエンス、リアルタイムの意思決定とビジネス価値を最大化します。
AI開発ライフサイクル全体にわたる機能にワンストップでアクセスできます。使いやすいインターフェース、ワークフロー、業界標準のAPIやSDKを利用して、強力なAIソリューションを構築できます。