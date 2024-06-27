生成AI時代のデータ管理の再評価

生成AI は、大規模言語モデル (LLM) による機密データの漏洩などの新たなデータ リスクをもたらし、規制機関や官公庁・自治体からの要件の増加を促すことで、テクノロジー業界に変化をもたらしました。この環境をうまく乗り切るためには、組織がデータ管理の核心的な原則を検討することが重要です。そして、企業内／非公開データを用いて大規模言語モデルを拡張する際に、健全なアプローチを採用していることを確認する必要があります。
特に生成AIソリューションにおけるデータ利用に関連して、組織がデータを管理する方法を刷新することから始めるのが良い出発点です。例：
企業データは複雑で多様であり、様々なリポジトリに分散しているため、汎用AIソリューションへの統合が困難です。この複雑さは、規制遵守を確保し、リスクを軽減し、データ統合と検索拡張生成（RAG）パターンにおけるスキルギャップに対処する必要があることでさらに増大します。さらに、生成AIソリューションの設計やデプロイメントにおいてデータは後回しになることが多く、非効率や不整合の原因となります。
IBMでは、こうしたデータの課題を解決するアプローチを開発しました。IBM生成AIデータ取り込みファクトリーは、AIの「データ問題」に対処し、生成AIのために企業データの可能性を最大限に引き出すために設計されたマネージド・サービスです。マネージド・サービスとしてデプロイ可能な事前定義されたアーキテクチャーと青写真により、企業データを生成AIソリューションに統合するプロセスが簡素化され、加速されます。私たちはデータ管理を念頭に置いてこの問題に取り組み、ガバナンス、リスク、コンプライアンスのためにデータを最初から準備します。
IBMが提供する主な機能は次のとおりです。
このサービスは、どこにでもデプロイメントできる非依存型であり、クライアント環境やユースケースに合わせたカスタマイズが可能です。IBM生成AIデータ取り込みファクトリーを使用することで、企業は次のようないくつかの重要な成果を達成できます。
複雑なデータ・リスクに対処するには、部門横断的な専門知識が必要です。IBM Consulting®のチームは、元規制当局者、業界リーダー、技術専門家で構成されており、コンサルティングサービスとソリューションを通じてこの課題に取り組む独自の立場にあります。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。