生成AI時代のデータ管理の再評価

IBMでは、こうしたデータの課題を解決するアプローチを開発しました。IBM生成AIデータ取り込みファクトリーは、AIの「データ問題」に対処し、生成AIのために企業データの可能性を最大限に引き出すために設計されたマネージド・サービスです。マネージド・サービスとしてデプロイ可能な事前定義されたアーキテクチャーと青写真により、企業データを生成AIソリューションに統合するプロセスが簡素化され、加速されます。私たちはデータ管理を念頭に置いてこの問題に取り組み、ガバナンス、リスク、コンプライアンスのためにデータを最初から準備します。



IBMが提供する主な機能は次のとおりです。

スケーラブルなデータ取り込み： 最適化されたチャンク化と埋め込みパターンを使用して、生成AIのユースケースとソリューション全体でデータ取り込みとRAGを拡張する再利用可能なサービス。

規制とコンプライアンス: データは、現在および将来の規制に準拠した生成 AI の使用向けに準備されており、企業が生成 AI に重点を置いた市場規制のコンプライアンス要件を満たすのを支援します。

データ・プライバシー管理： 長文テキストは検出時に匿名化できるため、リスクが軽減され、データ・プライバシーが確保されます。

このサービスは、どこにでもデプロイメントできる非依存型であり、クライアント環境やユースケースに合わせたカスタマイズが可能です。IBM生成AIデータ取り込みファクトリーを使用することで、企業は次のようないくつかの重要な成果を達成できます。

複雑なデータ・リスクに対処するには、部門横断的な専門知識が必要です。IBM Consulting®のチームは、元規制当局者、業界リーダー、技術専門家で構成されており、コンサルティングサービスとソリューションを通じてこの課題に取り組む独自の立場にあります。