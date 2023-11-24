「青写真／設計」フェーズの活動は、モダナイゼーション戦略（アプリケーションの分解やドメイン駆動設計の活用、または実行可能な設計の構築のための新しいテクノロジーに基づくターゲット・アーキテクチャーの確立など）によって様々です。その後のフェーズには、ビルドとテスト、本番環境へのデプロイが含まれます。これらのライフサイクル領域における生成AIの可能性を探ってみましょう。



発見と設計

SME（専門家）の関与を最小限に抑えながらレガシーアプリケーションを理解できることが、モダナイゼーションを加速させる上で重要なポイントです。これは一般的に、SME（専門家）がシステムの維持運用業務に忙殺されている一方で、システムのサポート経験年数に応じて知識が限定的であることがあるためです。全体として、モダナイゼーションでは発見と設計に多くの時間が費やされます。一方、チームがレガシーアプリケーションの機能、統合、ロジック、データの複雑性を解明してしまえば、開発は格段に容易になります。

モダナイゼーション・チームはコード分析を実行し、いくつかの文書（ほとんどは古いもの）を確認します。ここで、コード分析ツールへの依存が重要になります。さらに、再構築（リライト）のイニシアチブでは、効果的なドメイン駆動設計／分解を行うために、機能的能力をレガシーアプリケーションのコンテキストにマッピングする必要があります。ここで生成AIが非常に有用となるのは、ドメイン／機能能力とコードやデータを関連付け、ビジネス能力のビューとそれに接続するアプリケーションコードやデータを構築できる点です。もちろん、モデルは特定の企業ドメインモデルや機能能力マップに合わせて調整・文脈化する必要があります。本稿で紹介されている、生成AIを活用したAPIマッピングは、その小規模な実例のひとつです。上記はアプリケーションの分解／設計に関する内容ですが、イベントストーミングではプロセスマップが必要となります。この点で、生成AIはプロセス・マイニングツールから抽出されたデータを文脈に沿って整理・マッピングする際に役立ちます。生成AIは、コードの洞察や機能マッピングに基づくユースケースの生成にも役立ちます。全体として、生成AIは、レガシー・アプリケーションや依存関係に対する適切な可視性を確保することで、モダナイゼーション・プログラムのリスクを軽減するのに役立ちます。

また、生成AIは、一連の標準化されたパターン（イングレス/エグレス、アプリケーションサービス、データサービス、複合パターンなど）に基づいてモデルを調整することにより、特定のクラウド・サービスプロバイダーフレームワークのターゲット設計を生成するのにも役立ちます。同様に、生成AIの他のユースケースとしては、セキュリティ制御のためにターゲット・テクノロジーフレームワークに特化したコードパターンを生成することが含まれます生成AIは、ユーザー・ストーリー、ユーザー・エクスペリエンス・ワイヤー・フレーム、API仕様（Swaggerファイルなど）、コンポーネント関係図、コンポーネント相互作用図など、詳細な設計仕様を生成するのに役立ちます。

計画

モダナイゼーションプログラムの難しい課題のひとつは、並行作業と順序依存関係のバランスを取りながらマクロなロードマップを策定し、対応すべき共存シナリオを特定することです。これは通常、1回限りのタスク、つまりプログラム・インクリメント（PI）による継続的な再調整として行われますが、実行レベルのインプットを組み込んだ演習の計画ははるかに困難です。生成AIは、履歴データ (アプリケーションからドメイン領域のマップ、労力と複雑さの要因、依存関係パターンなど) に基づいてロードマップを生成し、これを特定の業種・業務またはドメインのモダナイゼーション プログラムの対象アプリケーションに適用できるようにするのに便利です。

これに対応する唯一の方法は、企業の複雑性に対応できるアセットやアクセラレーターのスイートとして利用可能にすることです。この点で、生成AIは、アプリケーション・ポートフォリオの詳細と検出された依存関係を結び付ける上で重要な役割を果たします。

ビルドとテスト

コードの生成は最も広く知られている生成AIユースケースの 1 つですが、重要なのは、IAC (TerraformやCloud Formationテンプレート）、パイプラインのコードや設定、セキュリティ設計ポイント（暗号化やIAM統合など）の組み込み、Swaggerや既存コード・インサイト（レガシーからのもの）からのアプリケーションコード生成、さらにファイアウォール設定（例えば、生成されたサービスに基づくリソースファイル）など、一連の関連コードアーティファクトを生成できることです。生成AIは、設計ツールのアウトプットを組み合わせながら、パターンから構築された事前定義されたアプリケーションのリファレンス・アーキテクチャーに基づくオーケストレーションされたアプローチを通じて、上記の各生成を支援します。

テストは、もう1つの重要な領域です。生成AIは、適切なテスト・ケースとテスト・コードをテスト・データとともに生成し、実行されるテスト・ケースを最適化します。

デプロイ

モダナイゼーション プログラムにおける数多くの重要な「ラスト・マイル」活動は、企業の複雑さに応じて、通常、数日から数週間かかります。生成AIの重要なユースケースは、アプリケーションとプラットフォームのログ、設計ポイント、コードとしてのインフラストラクチャーなどを分析することにより、セキュリティ検証のための洞察を導き出す機能です。この機能により、セキュリティのレビューと承認のプロセスが大幅に迅速化されます。さらに、生成AIは、リリースごとに完了するアジリティ ツールの作業項目を通じて生成されるリリース ノートから、構成管理 (CMDB) とチェンジ・マネジメントのためのインプットを生成するのに役立ちます。

前述のユースケースはモダナイゼーションの過程全体を通して大きな期待を持っていますが、企業の複雑さにより、これらの生成AIアクセラレータの多くを効果的に活用するには、状況に応じてオーケストレーションされたアプローチが必要であることを認識することが重要です。企業固有のコンテキスト・パターンの開発は、モダナイゼーション・プログラムを加速するための継続的な取り組みです。私たちは、事前に時間と労力を投資し、これらの生成AIアクセラレータを継続的にカスタマイズして企業内での再現性を示す特定のパターンに合わせることで、大きなメリットが得られることを確認しました。

次に、実証済みの例を検討してみましょう。

例1：BIANとAIによるAPIディスカバリーの再考で、ドメイン・マッピングの可視化と重複するAPIサービスの識別を実現

問題：大手グローバル銀行には、小売・バンキング、ホールセール・バンキング、オープン・バンキング、コーポレート・バンキングなど、さまざまなドメインにわたって時間の経過とともに開発された、3万件を超える API (内部および外部の両方) があります。ドメイン全体に重複したAPIが存在する可能性が非常に高く、これにより大規模なAPIポートフォリオの保守にかかる総所有コストが増大し、APIの重複や機能の重なりに対応する運用上の課題も生じます。APIの可視化および発見機能が不十分な場合、API開発チームは既存の適切なAPIを再利用するのではなく、同一または類似のAPIを新たに開発してしまう傾向があります。銀行業界モデルの観点からAPIポートフォリオを可視化できないことにより、既に利用可能な能力と銀行に新たに必要な能力に関するビジネスチームおよびITチームの理解は制限されてしまいます。

生成AIベースのソリューション・アプローチ：本ソリューションは、BERT Large Language Model、Sentence Transformer、Multiple Negatives Ranking Loss Function、およびドメインルールを活用し、BIAN Service Landscapeの知識でファインチューニングすることで、銀行のAPIポートフォリオを学習し、BIANへの自動マッピングとともにAPIを発見する機能を提供します。これは、APIエンドポイント・メソッドをレベル4のBIAN Service Landscape Hierarchy、つまりBIAN Service Operationsにマッピングします。

ソリューションの中核となる機能は次のとおりです。

Swagger仕様やその他のAPIドキュメントを取得し、API、エンドポイント、オペレーション、および関連する説明を理解します。

BIANの詳細を取得し、BIAN Service Landscapeについて理解しましょう。

API Endpoint MethodとBIAN Service Landscapeの間で一致したマッピングと不一致のマッピングを使用してファイン・チューニングを行います。

BIANレベル、API Categories、マッチング・スコアのBIAN階層ナビゲーションとフィルターを使用して、マッピングとマッチング・スコアを視覚的に表現します。

Industry ModelによるAPI発見のためのユーザー・インターフェース：