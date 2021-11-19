組織は、一連のアクション、アクティビティー、成果を計画された順序でまとめることで、ファイナンス・トランスフォーメーション・ロードマップを作成できます。

まず、プロセス分析、テクノロジー分析、最新のスタッフ分析（コンピテンシーとキャパシティー）など、財務部門の現在の状態を文書化します。

次に、5～10年後に財務部門がどうなっているかを想像し、現在の状態と望ましい状態のギャップ分析を行います。リスク、報酬などの内部要因と外部要因を考慮して、目標、目的、望ましい成果を絞り込みます。そのうえで、代替アプローチを確認し、オプションを評価します。プロジェクト・チームが推奨するパスを選択します。

通常、トランスフォーメーション・ロードマップは高レベルの作業ストリームとフェーズで構成されているため、段階的に成果を達成することができます。