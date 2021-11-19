ファイナンス・トランスフォーメーションとは、ビジネス全体におけるプロセス、システム、組織の変革の組み合わせであり、新しいテクノロジー、トレーニング、分析を通じて実施されます。
実践としては、アプローチの移行を通じてシステムを合理化、簡素化、最適化しようとしている財務チームに適しています。まず、ファイナンス・トランスフォーメーションとは、企業全体のストラテジーと連動するように財務部門を再構想することを目的とした戦略的取り組みを表します。
ファイナンス・トランスフォーメーションでは、財務オペレーティング・モデル、経理・財務組織、経理・財務プロセスの再編成と導入が行われます。また、財務部門の機能強化、財務・会計システムのプラットフォームの再構築、関連テクノロジーと適切なスキルを持つチームとの相乗効果の創出などが含まれる場合もあります。
デジタル・ファイナンス・トランスフォーメーションとは、戦略、業務、プロセス、方法論、ビジネス慣行、人材をエンドツーエンドで強化し、これらすべての組み合わせにより、より合理化された費用対効果の高い成果を提供することです。
ファイナンス・トランスフォーメーションを成功させるためには、必要な労力と作業の規模に圧倒されるかもしれません。それでも組織は、今日の厳しい競争環境においてそのステップを避けるわけにはいきません。
ファイナンス・トランスフォーメーション戦略は、組織が財務部門の弱点を特定し、必要な変更事項に優先順位を付け、ビジネスをサポートし、主要な財務活動をより適切に管理するための運用モデルを定義するのに役立ちます。今日の財務戦略は、組織がデジタル・テクノロジーを最大限に活用するのに役立つものでなければなりません。例えば、クラウド・ソフトウェア、自動化、データ分析などにより、より俊敏な計画および予測機能を構築し、進化するビジネス需要に適応します。
財務ミッションの遂行は、調達プロセスに関する財務上の助言、ガイダンス、サポートの提供、給与に関するサポートと支払いを行うことです。融資、証券の発行または処分など、一部の業務は純粋に財務的なものです。その他の業務として、商品またはサービスに関するオペレーションや分配処理、支払い手段の譲渡または信用貸しの検討があります。
財務ビジネス・プロセスは、一連のデータを最終状態に導く一連のタスクで構成されます。例えば、従業員の経費情報を収集し、それをマネージャーや財務チームに渡し、承認を得て、従業員に支払うことなどが含まれます。ファイナンス・トランスフォーメーションにより、財務に関連する異なるビジネス・プロセスを組織的かつ円滑に実行できるようになります。
多くの組織は機能の開発または拡張に着手しています。しかし、これらの分野ではより多くの投資、リソース、計画が必要です。財務部門は、従来とは異なる高度な技術スキルを持つ人材を育成し、自動化、AI、ロボティクスの急増を管理できるチームを持つ必要があります。意思決定のためにリアルタイム・データと分析ツールを使用する、より強力な機能が必要です。
テクノロジーとデータの進歩により、財務部門にできることが再定義されています。包括的なデータにより、業務モデルを使ってビジネス全体のパフォーマンスを簡単に関連付けることができます。その目標は、単に自動化して効率を上げることだけでなく、財務部門が提供するサービスと、それがどのようにビジネスに付加価値をもたらすかを再考することでもあります。
自律的な財務に関しては、ふたつとして同じオペレーティング・モデルはなく、企業は他社のモデルを模倣すべきではありません。ただし、すべての企業が従い、組み込むべき一般原則があります。これには、決定権、人材に関する考慮事項、組織の構造、パフォーマンス、ソーシングなどが含まれます。
組織は、一連のアクション、アクティビティー、成果を計画された順序でまとめることで、ファイナンス・トランスフォーメーション・ロードマップを作成できます。
まず、プロセス分析、テクノロジー分析、最新のスタッフ分析（コンピテンシーとキャパシティー）など、財務部門の現在の状態を文書化します。
次に、5～10年後に財務部門がどうなっているかを想像し、現在の状態と望ましい状態のギャップ分析を行います。リスク、報酬などの内部要因と外部要因を考慮して、目標、目的、望ましい成果を絞り込みます。そのうえで、代替アプローチを確認し、オプションを評価します。プロジェクト・チームが推奨するパスを選択します。
通常、トランスフォーメーション・ロードマップは高レベルの作業ストリームとフェーズで構成されているため、段階的に成果を達成することができます。
ファイナンス・トランスフォーメーションが成功すると、日常的にビジネスにプラスの影響を与えることができます。コストを削減し、ビジネス・プロセスを高速化し、効率を高め、エラーを減らし、より使いやすいデータとレポートを提供できるようになります。
自動化および各部門の合理化により、部門を超えてコスト削減の機会が確保されます。また、リモートで業務を遂行する機会は、賃金の削減や給与計画の改善につながる可能性もあります。
ファイナンス・トランスフォーメーションには、業務プロセスの効率化と高速化、業務プロセスが確実に連携して適切なテクノロジー・プラットフォーム上で実行され、ビジネス・プロセスの改善をサポートすることが含まれます。ワークフローの効率化により、財務プロセスに遅延が生じコストの発生につながるボトルネックが少なくなり、優れたエラーのない顧客体験を提供できます。
財務プロセスと財務システムを自動化および標準化することで、組織はエラーを回避し、効率を向上させることができます。さらに、財務データの信頼できる単一の情報源を持つことで、エラーや利害関係者が混乱することをさらに減らすことができます。
一元化された財務データ・ハブを導入することで、チーム間のコラボレーションが向上し、リモートで業務を遂行する機会が得られます。プロセスの改善と組み合わせることで、生産性と効率を向上させることができます。また、時間のかかるタスクを自動化することで、財務チームのメンバーがより価値の高いプロジェクトに集中できるようになります。
組織では、社内システム、ウェブサイト、ソーシャル・メディアなどの外部ソースからのデータ量が爆発的に増加しています。新興テクノロジーを利用することで、ファイナンス・トランスフォーメーションでは、データをよりよく把握し、データが実際に何を示しているのか、そしてそれが信頼に足るものなのかを分析するための時間とツールを提供できるようになります。
多くの組織は、データの統合が不十分であることに苦労しています。ビジネスの利害関係者は、適切なデータを見つけられないか、見つけたデータを信用できず、カスタム・プログラムの作成からグローバル置換機能まで、手間のかかるタスクを通じてこの問題を解決しようとしています。ファイナンス・トランスフォーメーションでは、以下のような新興テクノロジーを適用することでデータ管理の課題に対処することができます。
RPAは、ソフトウェア・ロボットを使用して人間が実行するタスクを自動化するビジネス・プロセス・オートメーション・テクノロジーの一種です。財務部門では、RPAで機械学習と自動化機能を使用して、給与計算や請求書処理などの時間のかかるタスクを高速化できます。
AIを活用したテクノロジーにより、企業はデータの課題を管理しながら、人間の専門知識を増強および強化することができます。このようなテクノロジーは、生産性を向上させ、新しいアイデアを引き出す新しい問題解決手法を推進します。
分散型の台帳で、多くの社内部門と外部パートナー間で発生したトランザクションを記録する変更不可能なレコードを作成します。また、ブロックチェーンの機能をコスト削減に利用できます。例えば、買掛金業務のワークフローにブロックチェーンを使用すると、請求書の例外や支払遅延を減らすことができる一方で、請求書処理コストが高く場合は根本原因に対処できます。
クラウドは、財務組織にとって、スケーラブル、柔軟、迅速に実装でき、最終的にはコスト効率の高いインフラストラクチャーを構築する機会を提供します。従来のオンプレミスの財務システムやデータウェアハウスとは異なり、優れたクラウド・ソリューションは、主要なプロセスに基づく分析をリアルタイムでユーザーに提供する機能が組み込まれていることが求められる今日の状況を念頭に置いて、ゼロから構築されています。
高度な分析は、企業がデータから新たな洞察を引き出し、困難なビジネス上の問題に答えてパターンを発見し、意思決定を最適化し、請求から入金までのプロセスにおける顧客体験を強化するのに役立ちます。
