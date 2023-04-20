データ・リネージュによる銀行業務の信頼構築

データ・リネージュはデータパイプライン内の送信元から送信先までのデータの流れを経時的に追跡するプロセスであり、データのライフサイクル全体を理解し、規制を確実に遵守するために不可欠です。データ・リネージュの価値はどの業界でも当てはまりますが、銀行のユースケースでは次の3つの重要な焦点が得られます。

1. データ移動のマッピング

データ・リネージュ・ソリューションは、処理およびトランスフォーメーション・パイプラインを介してソース・システムやデータベースからデータの移動をマッピングし、リスク・モデルやレポートで最終的に使用するのに役立ちます。システム全体を正確に把握することで、銀行はデータの欠落や一貫性のない問題などの問題をより簡単に追跡できます。

2. 監査プロセスと影響分析

自動化されたリネージュ・ソリューションを使用すると、銀行はプロセスを監査して影響分析を完了し、データを包括的に把握することで、潜在的なコンプライアンス違反が問題になる前に特定できます。このレベルの可視性は、時間の経過に伴う変化が組織に新たなリスクを持ち込まないようにし、銀行が規制ガイドライン内にとどまることを容易にし、銀行が変化するビジネス・ニーズに迅速に対応できるようにするのにも役立ちます。

3. 正確なリスク管理報告書の維持

自動化されたデータ・リネージュ・ソリューションにより、銀行はソースコードを手作業でクロールする必要なしに、リスク管理レポートで高レベルの精度を維持できます。これは、BCBS 239に概説されているような、銀行にリスク・データを正確かつタイムリーに生成することを要求する規制原則の遵守を支援するために不可欠です。

データ・リネージュ・ソリューションは、コンプライアンスを確保し、データの信頼を維持し、リスク・モデルを改善するためのツールとテクノロジーを銀行に提供します。組織全体のデータの流れを理解することで、銀行はリスクを正確に報告しているという自信を深められます。このレベルの透明性は、世界中の銀行機関に対する消費者の信頼を維持するために不可欠です。