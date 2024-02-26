金融サービスにおけるデータ・リネージュの6つのメリット

金融業種・業務分野では、10年以上にわたってデータ・ガバナンスのモダナイゼーションを進められてきました。しかし、世界経済の景気後退に近づくにつれて、一流のガバナンスの必要性がますます高まっています。銀行、信用組合、金融アドバイザーは、予算の制限や従業員の離職率の向上に取り組みながら、厳しい規制にどう対応できるでしょうか?
その答えは、データ・リネージュです。組織がデータをコントロールするために、Mantaのようなリネージュ・プラットフォームに目を向ける6つの主要な理由についてまとめました。
ビジネスでは、あらゆる意思決定が収益に貢献します。だからこそ、インパクト分析は非常に重要です。つまり、意思決定の結果を予測するということです。1つの決定が顧客にどのような影響を与えるでしょうか。利害関係者でしょうか？セールス担当？
データ・リネージュは、そのような調査の際に役立ちます。リネージュによってレポートとデータを信頼できる環境が構築されるため、チームはより多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。データ・リネージュは、その信頼性だけでなく、それ以上のものを提供します。
インパクト分析の中で見落とされがちな分野の一つがITレジリエンスです。この盲点は、2021年3月にCNA Financialがランサムウェア攻撃を受け、広範囲にわたるネットワークの混乱を引き起こしたことで明らかになりました。同社のEメールがハッキングされ、消費者はパニックに陥り、CNA Financial社は記録的な4,000万米ドルという身代金の支払いを余儀なくされました。ここで、リネージュにサポートされたインパクト分析が必要になります。脅威に遭遇した場合は、それに対抗する準備を整え、ビジネスがどの程度影響を受けるかを正確に把握する必要があります。
ITレジリエンスは、自然災害、ユーザー・エラー、インフラストラクチャー障害、クラウド移行などによっても脅かされます。実際、76% の組織が、過去 2 年間に IT 災害復旧計画を必要とするインシデントを経験しています。
多くの組織は、手動で行うと多大なリソースを必要とするため、インパクト分析に苦労しています。しかし、Mantaの自動化されたリネージュにより、金融組織ではリネージュ導入後、エンジニアリング・チームの生産性が最大40%も向上しました。
前述したように、組織の収益には数え切れないほどの脅威が存在します。ランサムウェア攻撃が成功した場合でも、クラウド移行計画が不十分であっても、大混乱を引き起こす前に問題を発見する方が、常にコストが低く済みます。
だからこそ、データ・パイプラインのオブザーバビリティーが非常に重要なのです。それは組織を守るだけでなく、貴社を信頼してお金を出してくれる顧客も守ります。
データ・リネージュは、データ自体に加えて、データ処理インフラストラクチャーやデータ・パイプラインを含めたデータ・オブザーバビリティーの範囲を拡大します。このように拡張されたオブザーバビリティーにより、設計段階でインシデントを防止したり、実装およびテスト段階でインシデントを特定したりして、保守コストを削減し、生産性を高めることができます。
完全なリネージュを作成したManta社のお客様は、データ関連の問題について、以前の手動のアプローチと比較して90%早くそのソースまで追跡することができました。Manta社の調査によれば、これは、特定のシステムを担当するチームがあらゆる問題を数分で修正できることを意味します。
金融分野は高度に規制されています。金融機関は、Basel III、SOC 2、FACT、BSA/AML、CECLなどの規制に準拠する必要があります。
これらすべての規制は、データの正確な追跡を求めています。組織は次のことに対応できる必要があります。
データ・リネージュは、データ・フローを非常に詳細に視覚化することで、これらの質問に答えるのに役立ちます。これらのレポートを使用して、データを正確に追跡およびレポートし、規制への準拠を確保できます。
マッキンゼーは、2024年までに、ITホスティングに使う10米ドルごとに8米ドルがクラウドに投入されると予測しています。金融分野では、銀行の 40% と信用組合の 41% がすでにクラウド・テクノロジーを導入しています。
データ・システムの移行に携わったことがあるなら、そのプロセスがいかに複雑であるかをご存じでしょう。今後3年間で約1,000億米ドルのクラウド資金が無駄になると予想されており、ほとんどの企業は、移行に関するコストをクラウド導入の主な阻害要因として挙げています。このプロセスは非常に複雑（かつ高価）です。すべてのシステムは、数千または数百万の相互接続された部分で構成されており、すべてを1つのステップで移行することは不可能であるためです。
システムを小さなオブジェクト（レポート、テーブル、ワークフローなど）に分割すると管理しやすくなりますが、別の課題が生じます。それは、ある部分を壊すことなく移行する方法の問題です。外部依存関係の数を最小限に抑えるためにどの部分をグループ化できるかは、どのようにしてわかりますか？
データ・リネージュにより、移行されたシステム内のすべてのオブジェクトがマッピングされ、依存関係が文書化されます。Mantaを使用するお客様は、データ・リネージュを使用して、リソースを30％削減しながら、移行プロジェクトの完了を40％高速化しました。
データエンジニア、開発者、データサイエンティストは、引き続き急速に成長し続けており、テクノロジー業界で補充するのは難しくなります。データ・エンジニアリングの人材不足は、問題の一つから危機へと拡大しており、データ・システムの複雑化によってさらに悪化しました。データ・インシデントの追跡、計画された変更の影響の評価、データ・レコードの起源に関する同じ質問への回答など、ルーチン化された（そして苛立たしい）手作業で、貴重なデータ・エンジニアを継続的に酷使することは、最も避けたいことです。
データ・リネージュは、日常的なタスクを自動化し、可能な限りセルフサービスを実現するのに役立ちます。これにより、データ・サイエンティストやその他の利害関係者は、必要なときにいつでも最新のリネージュやデータの起源の情報を自ら取得できるようになります。詳細なデータ・リネージュ・マップは、データエンジニアのオンボーディングを迅速に行い、新人や経験の浅いエンジニアをデータ環境の安定性や信頼性を損なうことなく役割に統合できるようにします。
データ・ガバナンスは、特に金融業界において新しいものではありません。バーゼル委員会は、2013年にさかのぼってBCBS 239を発表しました。この規制は、銀行のリスク関連データの集約と報告の機能を強化し、データに対する信頼性を高めることを目的としていました。
レポート開発者、データサイエンティスト、データ市民は、正確でタイムリー、かつ自信のある意思決定を行うために信頼できるデータを必要としています。しかし、今日の複雑なデータ環境では、分散したサーバーとインフラストラクチャーを扱うため、異種のデータソースと無数のデータの依存関係が生じます。すべてのデータソースが組織内でどのように動き、すべてのタッチポイントがどのように相互作用するかを確認するには、すべてのデータソースを完全に概観する必要があります。データを完全に理解している場合にのみ、データを完全に信頼できます。
データ・リネージュは、すべてのデータ・フロー、ソース、変換、依存関係の包括的な概要を提供します。正確なレポートを保証し、重要な計算がどのように導き出されたかを確認し、データ管理のフレームワークとストラテジーに自信を持てるようになります。
Mantaは金融分野で何十社ものお客様に対し、データ・リネージュのメリットを実現できるように支援してきました。私たちは、生産性の向上、データへの信頼の獲得、デジタル・トランスフォーメーションの加速に役立つ自動化ソリューションを提供することで、メタデータ管理にインテリジェンスをもたらします。
Mantaプラットフォームには、40以上のすぐに使える完全自動スキャナーをはじめ、リネージュの価値を最大限に引き出すための主要な機能が備わっています。さらに、Mantaは最も人気のあるデータ・カタログと並行して動作します。当社のプラットフォームは、Collbra、Informatica、Alationなどのカタログと統合されます。
