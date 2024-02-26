金融サービスにおけるデータ・リネージュの6つのメリット

ビジネスでは、あらゆる意思決定が収益に貢献します。だからこそ、インパクト分析は非常に重要です。つまり、意思決定の結果を予測するということです。1つの決定が顧客にどのような影響を与えるでしょうか。利害関係者でしょうか？セールス担当？

データ・リネージュは、そのような調査の際に役立ちます。リネージュによってレポートとデータを信頼できる環境が構築されるため、チームはより多くの情報に基づいた意思決定を行うことができます。データ・リネージュは、その信頼性だけでなく、それ以上のものを提供します。

インパクト分析の中で見落とされがちな分野の一つがITレジリエンスです。この盲点は、2021年3月にCNA Financialがランサムウェア攻撃を受け、広範囲にわたるネットワークの混乱を引き起こしたことで明らかになりました。同社のEメールがハッキングされ、消費者はパニックに陥り、CNA Financial社は記録的な4,000万米ドルという身代金の支払いを余儀なくされました。ここで、リネージュにサポートされたインパクト分析が必要になります。脅威に遭遇した場合は、それに対抗する準備を整え、ビジネスがどの程度影響を受けるかを正確に把握する必要があります。

ITレジリエンスは、自然災害、ユーザー・エラー、インフラストラクチャー障害、クラウド移行などによっても脅かされます。実際、76% の組織が、過去 2 年間に IT 災害復旧計画を必要とするインシデントを経験しています。

多くの組織は、手動で行うと多大なリソースを必要とするため、インパクト分析に苦労しています。しかし、Mantaの自動化されたリネージュにより、金融組織ではリネージュ導入後、エンジニアリング・チームの生産性が最大40%も向上しました。