データ品質は基本的に、データの整合性の尺度です。データ・セットの精度、完全性、一貫性、有効性、一意性、適時性は、組織が特定のビジネス・ユースケースに対するデータの有用性と有効性を判断するために採用するデータ品質測定基準です。

データ品質を判断する方法

データ品質アナリストは、上記の側面を使用してデータセットを評価し、総合スコアを割り当てます。データがあらゆる側面で高いランクにある場合、意図したユースケースまたはアプリケーションに対して信頼性が高く信頼できる高品質のデータとみなされます。高品質のデータを測定および維持するために、組織はデータ検証ルールとも呼ばれるデータ品質ルールを使用して、データ・セットが組織が定義した基準を満たしていることを確認します。

データ品質のメリット

効率の向上

ビジネス・ユーザーやデータサイエンティストは、異種のシステム間でのデータの検索やフォーマット設定に時間を無駄にする必要はありません。その代わり、より自信を持ってデータセットに容易にアクセスし、分析することができます。不完全または不正確なデータに基づいて行動するのに費やされていた時間をさらに節約することができます。

データの価値の増加

データは一貫してフォーマットされ、ユーザーまたはアプリケーション用にコンテキスト化されているため、組織は、そうでなければ破棄されたか無視された可能性のあるデータから価値を引き出すことができます。

コラボレーションの向上と意思決定の強化

高品質のデータにより、システムや部門間の不整合が解消され、プロセスや手順全体で一貫したデータが保証されます。すべての利害関係者が同じデータを利用するため、利害関係者間の連携と意思決定が改善されます。

コストの削減と規制コンプライアンスの向上

高品質のデータは簡単に見つけてアクセスできます。データ・セットの再作成や追跡の必要がないため、人件費が削減され、手作業によるデータ入力ミスの可能性が低くなります。また、高品質のデータは適切な環境に簡単に保管し、必須のレポートで収集、編集することができるため、組織はコンプライアンスをより確実に確保し、規制上の罰則を回避できます。

従業員と顧客体験を向上

高品質のデータにより、組織はより正確で詳細な洞察を得ることができ、組織は従業員や顧客に向けて、よりパーソナライズされたインパクトのあるエクスペリエンスを提供することができます。

データ品質の6つの側面

データ品質を判断し、全体的なスコアを割り当てるために、アナリストはデータ特性とも呼ばれる次の6つの側面を使用してデータセットを評価します。

正確性： データは証明可能で、また、現実世界の知識を反映しているか。 完全性：データには、関連する利用可能な情報がすべて含まれているか？欠落しているデータ要素や、空白のフィールドがあるか？ 一貫性：対応するデータ値は、場所や環境全体で一致しているか？ 妥当性： データは意図された用途に適した形式で収集されているか。 一意性：データが複製されている、または他のデータと重複していないか。 適時性: データは最新であり、必要なときにすぐに利用できるか?

これらの各側面のデータセットのスコアが高いほど、全体のスコアが大きくなります。全体的なスコアが高いことは、データセットの信頼性が高く、容易にアクセスでき、関連性があることを示します。

データ品質を向上させる方法

組織がデータ品質向上のために使用する一般的な方法や取り組みには、次のようなものがあります。

データプロファイリング

データ・プロファイリングは、データ品質評価とも呼ばれ、組織のデータを現在の状態で監査するプロセスです。これは、エラー、不正確さ、ギャップ、一貫性のないデータ、重複、アクセシビリティの障壁を明らかにするために行われます。データ品質ツールはいくつでも使用でき、データセットをプロファイリングして、修正が必要なデータの異常を検知できます。

データ・クレンジング

データ・クレンジングは、データ・プロファイリング中に発見されたデータ品質の問題と不整合を修正するプロセスです。これにはデータセットの重複排除も含まれ、複数のデータ入力が意図的に複数の場所に存在しないようにします。

データの標準化

これは、異種データ資産と非構造化ビッグデータを一貫したフォーマットに適合させるプロセスです。このプロセスにより、データ・ソースに関係なく、データは完全であり、かつすぐに使用できる状態が確保されます。データを標準化するには、データセットが組織の標準とニーズに準拠していることを確認するためにビジネス・ルールが適用されます。

ジオコーディング

ジオコーディングは、位置メタデータを組織のデータセットに追加するプロセスです。データに地理座標をタグ付けして、データの発信元、履歴、保管場所を追跡することで、組織は国内および世界の地理データ標準が満たされていることを確認できます。たとえば、地理的メタデータは、組織が顧客データの管理においてGDPRに準拠していることを確認するのに役立ちます。

マッチングまたはリンク

これは、重複または冗長なデータを識別、マージ、解決する方法です。

データ品質の監視

良好なデータ品質を維持するには、継続的なデータ品質管理が必要です。データ品質モニタリングとは、以前にスコアリングされたデータセットを再検討し、データ品質の6つの側面に基づいて再評価する手法です。多くのデータアナリストは、データ品質ダッシュボードを使用してデータ品質のKPIを視覚化し、追跡しています。

バッチおよびリアルタイム検証

これは、すべてのアプリケーションとデータタイプにデータ検証ルールを大規模にデプロイメントして、すべてのデータセットが特定の標準に準拠していることを確認することです。これは、バッチ・プロセスとして定期的に実行することも、変更データのキャプチャなどのプロセスを通じてリアルタイムで継続的に実行することもできます。

マスター・データ管理

マスター・データ管理（MDM）とは、すべてのデータがカタログ化・追跡される、組織全体に一元化されたデータ・レジストリーを作成・維持することです。これにより、組織はデータが存在する場所やその種類に関係なく、データセットを迅速に表示して評価できる単一の場所が得られます。たとえば、顧客データ、サプライチェーン情報、マーケティング・データはすべてMDM環境に存在します。