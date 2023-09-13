データ侵害防止：攻撃対象領域管理がコストのかかるデータ侵害リスク軽減に役立つ5つの方法

企業は、ランサムウェア、マルウェア、フィッシング、認証情報の漏洩（不適切なパスワード ポリシーに起因）、ハッカーによる不正アクセスなどのさまざまなサイバー攻撃に対する脆弱性を積極的に軽減できます。攻撃対象領域を積極的に管理し、削減することでこれを実現できます。ASM ソリューションであるIBM Security Randori Reconは、データ保護ストラテジーにおいて重要な役割を果たします。

1. 管理されていないシステムと高価値資産の発見

シャドー IT (リンクはibm.com®外) と孤立した IT は、セキュリティ チームが認識している以上に多くのワークロード、サーバー、アプリケーション、その他の資産をセキュリティ チームから隠しています。ハッカーは監視活動をインベントリー内の内容に限定していないため、これらの未知の資産はあなたを危険にさらします。

Randori Recon は、攻撃に最も誘惑される高価値資産を見つけて保護するために、組織の脆弱性を高忠実度かつ影響の少ない方法で特定し、誤検知を制御し、アラート疲労を軽減します。

世界で最も観客動員数の多いスポーツイベントの一つである全米オープンは、IBM Security Randori Reconソリューションを活用してデジタルプラットフォームを防御しています。大会期間中、これらのプラットフォームは4,000万件を超えるセキュリティインシデントの標的となっているのです。チームはRandoriを使用して、包括的な攻撃対象領域分析を実施し、第三者や隣接するネットワークを含むネットワーク全体の脆弱性をスキャンします。このセキュリティー調査の後、Randoriはそれらの脆弱性をハッカーにとっての魅力的なものによってランク付けし、チームが対応に優先順位を付けられるようにします。

2. エクスプロイト可能な脆弱性と設定ミスの特定

外部リスクの状況の可視性が不十分だと、攻撃の修復プロセスが長引く可能性があります。管理パネルの設定ミス、アクセス許可の期限切れ、その他の予期しない脆弱性を見つけることは、手動のプロセスでは不可能です。

Randori Reconのような自動化されたASMツールにより、組織はデジタルアタックサーフェス全体を包括的に把握し、サイバー犯罪者が悪用する可能性のある侵入ポイント（ウイルス対策、ファイアウォール、その他のセキュリティ防御を迂回できる攻撃ベクトルなど）を示すことができます。

3. サイバーリスクの優先順位付け

すべての脆弱性は重要ですが、そのすべてがすぐに危険であるわけではなく、デジタル境界の侵害中に侵害される可能性が高いわけではありません。パッチ管理の「モグラたたき」ゲームから焦点を移し、組織にとって最も高いリスクをもたらす脆弱性に集中することが有効です。

Randori Reconは、現実世界の攻撃者によって悪用される可能性が高い攻撃パターンとテクニックを明らかにします。リスクベースの優先順位付けエンジンで高価値資産を特定し、最もリスクの高い対象を順位付けしたリストを作成します。

攻撃対象領域を理解することで、組織は深刻度とビジネスへの潜在的な影響に基づいて脆弱性に優先順位を付けることができます。

4. セキュリティプロセスの遵守の確保

アクセス管理プロトコルからVPN設定、ファイアウォール監査ワークフローに至るまで、セキュリティプロセスは組織の成長やリモートワークのニーズへの適応に伴い、遅れが生じる可能性があります。

攻撃対象領域の継続的な監視を通じて、セキュリティ プロセスが拡大する攻撃対象領域に対応できているかどうかを把握できます。Randoriを使用すると、セキュリティー・プロセスが均一に適用され、レジリエンスが向上しているかどうかについてリアルタイムで洞察を得ることができます。

ASMは、潜在的な弱点を可視化し、多層的なセキュリティー制御の実装を支援します。ネットワークセキュリティ、エンドポイント・セキュリティー、アクセス制御などのさまざまな防御レイヤーを強化することで、データ侵害が成功するリスクを軽減できます。

5. 修復ガイダンスの提供

Randori Reconは、修復手順を提案することでサイバー・レジリエンスの向上を支援します。

特定の脆弱性に対処する方法に関する製品内のガイダンスと、全体的なリスクの軽減に役立つストラテジーの詳細な記述を提供します。

この強化された知識により、リソースをより効率的に配分し、データ侵害のリスクが最も高いクリティカルな脆弱性に集中できるようになります。