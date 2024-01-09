生成AIの出現により、複数の著名企業が、内部の機密データの取り扱いミスを理由に、生成AIの使用を制限するよう努めました。CNNによると一部の企業は、テクノロジーの理解を深める一方で、生成AIツールを社内で禁止しており、多くの企業は ChatGPT の社内使用もブロックしています。

企業は依然として、 大規模言語モデル（LLM） を調査する際に社内データを使用するリスクを受け入れることがよくあります。このコンテキスト・データは、LLMが汎用型の知識からドメイン固有の知識に変更できるものだからです。生成AIや従来型のAI開発サイクルでは、データ取り込みがエントリーポイントとして機能します。ここでは、企業の要件に合わせた未加工データを収集、前処理、マスクし、LLMやその他のモデルに適した形式に変換できます。現在、データ取り込みの課題を克服するための標準化されたプロセスは存在しませんが、モデルの精度はそれに依存します。