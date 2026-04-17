IBMは耐量子安全イノベーションの最前線に立ち、基礎研究を推進し、新たな暗号技術を実用的でエンタープライズ対応のソリューションに変換しています。
量子ハードウェアとアルゴリズムは成熟しており、今日の標準的な暗号化を破るために必要な予測される量子コンピューティング能力は低下しています。今日の機密データを保護する暗号化システムの動作は限られた時間しか残されていない状況です。
IBMの研究、業種・業務全体からの他の新しい研究と並んで、耐障害性のある量子コンピュータが10年後までに暗号に関連するものに近づき始める可能性があるという証拠を提示しています。一方、「Harvest now, decrypt later（今収穫し、後で解読する）」攻撃により、今日では主に安全と考えられているデータは危険にさらされています。その現実に後押しされ、組織に対し耐量子計算機暗号への移行を開始するよう促す国際的な規制や指針が策定されています。
メッセージは明確です。組織は今すぐ耐量子への取り組みを始める必要があります。
量子リスクは非対称的に現れます。つまり、アルゴリズムの設計や鍵のサイズによっては、一部の暗号システムが他の暗号システムよりも早く機能しなくなります。Y2K問題とは異なり、すべてが一度に機能不全に陥る瞬間はありません。むしろ、量子リスクは時間の経過とともに顕在化し、異なる暗号化システムがそれぞれ異なる時期に脆弱性を露呈することで、数年にもわたって進行していくことになるでしょう。
組織にとって、これはリスクにさらされる期間が長期化することを意味します。今日既に破られたことが判明しているアルゴリズムだけでなく、暗号資産全体にわたる計画的な移行が不可欠となります。多くの組織にとって、問題が発生してから対処するという事後対応的なアプローチは、実現が極めて困難です。また、対応に時間がかかり、業務に多大な支障をきたすことになります。
良いニュースは、防御策がリスクの拡大に先んじて進んでいます。
業界全体で進展が加速しており、IBMは2024年にNISTが公開した4つの耐量子計算機暗号アルゴリズムのうち3つを共同作成し、2019年からはお客様と耐量子安全なトランスフォーメーションについて協力しています。過去数年間、IBMは取締役会レベルでの量子リスクの認識向上を支援し、組織の関連リスクへの曝露を評価し、積極的な移行と修復プログラムを推進するための実行可能なロードマップを策定してきました。IBMの貢献は、個々の企業にとどまらず、複数の官公庁・自治体の国家ポスト量子暗号（PQC）ストラテジーを形成し、大規模なPQCトランスフォーメーションを加速するための業種・業務コンソーシアムの結成にも及んでいます。
この勢いは、既にあらゆる業界に波及しています。例えば、IBMとVodafone社は協力して、Vodafone社のネットワーク・インフラストラクチャーとシステム全体に耐量子計算機暗号を適用する方法を検討しています。さらに、IBMは最近、SignalやThreemaなどのインスタント・メッセージング・プラットフォームと提携し、耐量子安全な世界に向けてコア暗号化プロトコルを再設計しました。IBM自身のCIOオフィスは、IBMの耐量子テクノロジーを活用して、暗号化の管理における検出、可視性、修復、モダナイゼーションの課題に取り組み、「Harvest now, decrypt later（今収穫し、後で解読する）」リスクに先手を打っています。
さまざまな業種・業務の大手組織は、既に暗号資産のインベントリーを作成し、ポスト量子アルゴリズムの使用をテストし、クリプト・アジリティーを環境に組み込んでいます。初期の導入は電気通信などの分野で集中していましたが、現在では金融サービス、官公庁・自治体、医療、クリティカルなインフラストラクチャ―の分野にまで拡大しています。
動きするために必要な標準、ツール、専門知識は既に存在します。
IBMが過去数年間にわたりお客様と協力してきた経験に基づくと、量子耐性への道のりにおいて、組織によってその進捗速度や準備状況はさまざまです。またその対応は、組織の複雑さ、レガシー技術、そして進化し続ける標準規格の影響を受けています。
ただし、そのプロセスは一貫したパターンをたどる傾向があり、大きく2つのフェーズに展開します。これらのフェーズは、組織が不確実性から実行に移すのに役立つ一連の実践的なステップによって支えられています。
今日、ほとんどの組織がこの初期フェーズにあります。主な課題はアルゴリズムの選択ではなく、自信を持って行動できるように自社の具体的な課題を十分に理解することです。
この段階では、クライアントは一貫して次の点で苦労しています。
フェーズ1では、業務に支障をきたすことなく勢いをつけ、経営陣、セキュリティー・チーム、技術チームが一致団結して取り組める、説得力のある計画を策定します。
組織が実行に動くにつれて、課題の性質は変化します。問題は、もはや何をすべきかではなく、ビジネスに支障をきたすことなく、どう行うかということです。
IBMは、トップダウンとボトムアップの優先順位付け手法で移行プロセスを細分化する革新的な資産を開発しました。これにより、複雑さを軽減し、PQCトランスフォーメーションに対する管理しやすくプログラム的なアプローチを推進します。
暗号化の変更を、アプリケーションの更新、インフラストラクチャーの更新、クラウド移行、ベンダーのロードマップなど、通常のビジネスのモダナイゼーションの取り組みに統合すると同時に、深い依存関係の連鎖や業種・業務への対応状況も管理する必要があります。
暗号アジリティーは、ポスト量子に対応するための基盤的な修復および移行戦略です。この移行は、暗号化を適切な方法で構築する機会となります。暗号アジャイルなアーキテクチャーにより、組織はPQCに移行するだけでなく、機能を維持することができます。暗号アジリティーにより、組織は自信を持って暗号化ベースのデータ保護を拡張し、暗号化の管理に関連する運用コストを削減し、長期的なセキュリティー・リスクを大幅に低減することができます。
量子コンピューティングとポスト量子暗号学は今後も進化し続けるでしょう。IBMはこのイノベーションの最前線に立っており、基礎的な研究を進め、新たな暗号化技術を実用的なエンタープライズ対応のソリューションに変換しています。
IBMとの提携により、組織は早期導入者としてのメリット、テクノロジー環境の変化に伴う継続的なガイダンス、そして耐量子安全セキュリティーの未来を定義するリーダーと連携することで得られる保証を得ることができます。
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