良いニュースは、防御策がリスクの拡大に先んじて進んでいます。

業界全体で進展が加速しており、IBMは2024年にNISTが公開した4つの耐量子計算機暗号アルゴリズムのうち3つを共同作成し、2019年からはお客様と耐量子安全なトランスフォーメーションについて協力しています。過去数年間、IBMは取締役会レベルでの量子リスクの認識向上を支援し、組織の関連リスクへの曝露を評価し、積極的な移行と修復プログラムを推進するための実行可能なロードマップを策定してきました。IBMの貢献は、個々の企業にとどまらず、複数の官公庁・自治体の国家ポスト量子暗号（PQC）ストラテジーを形成し、大規模なPQCトランスフォーメーションを加速するための業種・業務コンソーシアムの結成にも及んでいます。

この勢いは、既にあらゆる業界に波及しています。例えば、IBMとVodafone社は協力して、Vodafone社のネットワーク・インフラストラクチャーとシステム全体に耐量子計算機暗号を適用する方法を検討しています。さらに、IBMは最近、SignalやThreemaなどのインスタント・メッセージング・プラットフォームと提携し、耐量子安全な世界に向けてコア暗号化プロトコルを再設計しました。IBM自身のCIOオフィスは、IBMの耐量子テクノロジーを活用して、暗号化の管理における検出、可視性、修復、モダナイゼーションの課題に取り組み、「Harvest now, decrypt later（今収穫し、後で解読する）」リスクに先手を打っています。

さまざまな業種・業務の大手組織は、既に暗号資産のインベントリーを作成し、ポスト量子アルゴリズムの使用をテストし、クリプト・アジリティーを環境に組み込んでいます。初期の導入は電気通信などの分野で集中していましたが、現在では金融サービス、官公庁・自治体、医療、クリティカルなインフラストラクチャ―の分野にまで拡大しています。

動きするために必要な標準、ツール、専門知識は既に存在します。