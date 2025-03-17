この効率の向上に加えて、AIは経験の浅い開発者が自分のスキルをファイン・チューニングし、より速いペースで実践的経験を積むのを支援できます。「『私がやろうとしていることは次のとおりです』と言うだけで、コードの最初のバージョンが作成されます」とMaximilienは言います。「[その後で]修正すれば、また次に進めるわけですそれこそが高速化です。」

この初期段階では、バイブ・コーディングはまだ開発者の冗談のようなものであり、コーディング専門家のための技巧の一種です。しかし、これは、コンピューター・サイエンスとソフトウェア・エンジニアリングの分野におけるAIとのコラボレーションの意味を再定義する準備ができていることを示すものかもしれません。

一部の見解では、テクノロジーの未来には、人間と機械とのより多くのつながりが含まれるかもしれません。IBMのテクニカル・コンテンツ・ライターであるVrunda Gadeshaは、「コーディングの将来では、自然言語理解、感情認識アルゴリズム、リアルタイムの感情分析が優先され、人間とコンピューターの対話がより直感的になっているでしょう」と述べています。

人間は常にプロセスの不可欠な一部ですが、AIはコーディング部分をはるかに簡単にします。「困難なソフトウェア・エンジニアリングでは、最適化や非常に特有なビジネス・ロジックやエッジ・ケースを検討するために、プロセスの一定の時点で人間が常に必要となります」とNoble氏は言います。「しかし、コーディングについて考えると、『これを行うアプリをコード化する』ということだけで、大規模な言語モデルが実行可能な作業の量は本当に増加しているのです。そして、それはかなりエキサイティングなことです。」