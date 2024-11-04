量子による作曲と音楽におけるAIの未来

私は1980年代後半からAIを扱っています。1994年にエディンバラ大学で、サウンドのデザインと音楽にAIを利用することに関する博士論文を発表しました。おそらくこのテーマに関する英国で最初の論文だと思います。

ただし、AIはソフトウェアであり、AIソフトウェアを実行するにはハードウェアが必要であることを念頭に置く必要があります。1940年代にJohn von Neumannによって最初に提唱された「ノイマン型」と呼ばれるタイプのコンピューターでAIが今も動作しているという事実に、以前から興味がありました。これは、量子コンピューティングの世界で「古典コンピューター」と呼ばれるものです。

私はキャリアの非常に早い段階から、AIを開発するための代替種類のコンピューターを研究してきました。私の個人的な理論は、新しいタイプのコンピューティング・アーキテクチャーでは、AIへの新しいアプローチが可能になるということです。

博士号の研究中に、同じメモリからデータと命令を取得することによって生じるフォン・ノイマン・ボトルネックを防ぐ、いわゆる「ハーバード・アーキテクチャー」について学ぶことに刺激を受けました。また、エディンバラのパラレル・コンピューティング・センター（現EPCC）で、共有および分散メモリのマルチプロセッサを使用した並列コンピューターを使用する機会に恵まれたことも幸運でした。1995年に、私は当時ヨーロッパ最大のスーパーコンピューターであるCray T3Dを使用して「Olivine Trees 」という電子音楽を制作しました。

明らかに、量子コンピューティングはしばらくの間、私の関心事ではありませんでした。しかし、最初はすべて理論上のもので、理解するのが困難でした。物理学者は情報処理について、コンピューター科学者とは異なるやり方で語っていることがよくありました。そして、比較的最近まで、実際の量子コンピューターは利用できませんでした。私がIBM Quantum Experience［現在はIBM QUANTUM Platformとして知られている］を知ったのは2016年末のことで、インターネット接続さえあれば誰でも5量子ビットの量子プロセッサーにアクセスできるようになりました。そこで、2017年の初めには、量子コンピューティングを使用したAIおよびプロシージャル・ミュージック制作システムの研究と、それらを使った音楽の創作に注力し始めました。あとはご存じのとおりです！