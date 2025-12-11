宴会幹事から避難支援まで。若手エンジニアが拓くAIエージェントの可能性

「まず宴会幹事エージェントのチームBについてです。

私はここ2年で、多くのAI関連のPoCプロジェクトを仕掛けてきました。その経験を通じて3つの『成功要因』が見えました。チームBの取り組みには、その成功要因のうちの2つが自然に組み込まれていました。

1つ目は、『誰かが幸せになること』。AIエージェントは『誰の困りごとを解くのか』が明確であるほど成功しやすいのですが、チームBはまさにそこがはっきりしていました。

2つ目は『適切なデータが存在していること』。AIエージェントのPoCでは、最後に『ふさわしいデータが取れなくて終わる』というケースも意外と多いのですが、今回はAPIで店舗情報が取得できるという『データの土台』をしっかり押さえていました。この2点が揃っているのは強みです。」

さらに大久保氏は、もう一つのポイントも称賛しました。

「説明の仕方が非常に良かった。技術の細部に寄りすぎず、『どう使えるのか』を軸に伝えられていました。実はこれがお客様にとって最も響くポイントなんです。

専門用語に寄りがちなITシステムの説明で、エージェントを身近に感じられる伝え方ができていたのは素晴らしいと感じました。」