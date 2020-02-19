エッジコンピューティングに自律管理が必要な理由

小売、製造、流通、銀行、その他ほぼあらゆる業界のCIOであれば、大規模に分散化されたコンピューティングアーキテクチャ（エッジコンピューティングとも呼ばれます）を採用することで、事業部門が収益増加とコスト削減を実現できるよう支援する戦略を構築しているはずです。
ただし、従来の管理アプローチでは、数万台のエッジ・サーバーと数十万台のエッジ・デバイスが存在するトポロジーをコスト効率の高い方法で管理、保護できるように設計されていないことが懸念されています。
コンピューティングの拡大に伴い、エッジ環境の規模、変動性、変化率は、従来の管理ソフトウェアでは設計されていなかった課題をもたらしています。これはもともと、少数のデータセンターまたはパブリッククラウドリージョンに多数のサーバー (多くの場合標準化されている) を備えた集中トポロジ向けに構築されており、環境への変更はほとんどありませんでした。
現在、エッジでは、数万台のサーバーと数十万台のエッジ デバイスが存在し、これらははるかに異種であり、数千のリモート ロケーションに展開され、新しいロケーションやエッジ デバイス、サーバーが継続的に追加されています。管理者がトポロジーや関連する差異を理解することはほぼ不可能であり、これは新しいアプリケーションをエッジにデプロイしようとする際には非常にクリティカルです。
「エッジ戦略を成功させるには、エンドポイントの複雑さを考慮し、規模と変動性が従来のオンプレミスやパブリッククラウドのデプロイメントとは劇的に異なることを認識する必要があります。」
IDCホワイトペーパー（IBM提供）：「エッジITの価値を解き放つ効果的な運用の重要性」、2020年1月
エッジ環境の規模、変動性、変化率の巨大さに対応するには、新しいアプローチ、つまり自律的な管理アプローチが必要です。デプロイメントの交渉、契約、実行、ワークロードの継続的な検証などの管理作業は、管理者による人間の手間から自律的な管理ソフトウェアにオフロードする必要があります。
これは、エッジ・エンドポイント上のソフトウェア・エージェントと自律管理ソフトウェアを構成する管理ハブとの間の非同期通信によって実現されます。実行されるアクションは管理者の意図に基づいていますが、新しいエンドポイントのオンボーディング中であっても、管理者の介入はありません。
次に例を示します。「このアプリケーションを、OpenShift 4.2、空きコア 8 個、メモリ 2 GB、ストレージ 1 TB、カナダのトロント以外、部門 ABCD が所有するアプリケーションを実行していない任意のエッジ サーバーにデプロイします。」
エッジ・ソフトウェア・エージェントは、代表するエッジ・エンドポイントが管理者によって設定された意図を満たしているかどうかを自律的に判断し、満たされている場合はアプリケーションのインストールを自動的に開始します。ソフトウェア・エージェントは、契約の有効性を長期にわたって継続的にチェックします。たとえば、Red Hat OpenShift のバージョンが後で 4.3 にアップグレードされた場合、エージェントは管理者にアグリーメントが有効でなくなったことを通知したり、アプリケーションを自動的にシャットダウンしたりできます。これらはすべて、管理者による開始や介入なしに実行できます。
自律管理により、単一の管理者は人間による開始や介入なしに数万のエンドポイントを管理できます。
自宅は自律化しつつあります。管理ソフトウェアもそろそろ自律化する時ではないでしょうか？
これはまさに驚くべき時代です。5G、エッジコンピューティング、AIの融合が、これまでに見たことのないレベルの革新を引き起こすでしょう。IBMは、企業がエッジITを使用することで、より迅速な洞察と行動を可能にし、継続的なオペレーションを維持し、新しい顧客体験を提供できると考えています。
自律的なエッジ管理によって、CIOがどのように業界を超えて収益向上とコスト削減を実現し、エッジコンピューティングのアプローチに革命を起こすことができるかをご覧ください。
