エッジコンピューティングに自律管理が必要な理由

コンピューティングの拡大に伴い、エッジ環境の規模、変動性、変化率は、従来の管理ソフトウェアでは設計されていなかった課題をもたらしています。これはもともと、少数のデータセンターまたはパブリッククラウドリージョンに多数のサーバー (多くの場合標準化されている) を備えた集中トポロジ向けに構築されており、環境への変更はほとんどありませんでした。

現在、エッジでは、数万台のサーバーと数十万台のエッジ デバイスが存在し、これらははるかに異種であり、数千のリモート ロケーションに展開され、新しいロケーションやエッジ デバイス、サーバーが継続的に追加されています。管理者がトポロジーや関連する差異を理解することはほぼ不可能であり、これは新しいアプリケーションをエッジにデプロイしようとする際には非常にクリティカルです。

「エッジ戦略を成功させるには、エンドポイントの複雑さを考慮し、規模と変動性が従来のオンプレミスやパブリッククラウドのデプロイメントとは劇的に異なることを認識する必要があります。」

IDCホワイトペーパー（IBM提供）：「エッジITの価値を解き放つ効果的な運用の重要性」、2020年1月