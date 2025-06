新しい量子最適化ベンチマーク・ライブラリを使ってアルゴリズムをテストしてみませんか

最適化分野における量子優位性の可能性は非常にリアルで、「難題デカスロン」で提示した10個の問題クラスで私たちはその可能性を実現する重要な一歩を踏み出しています。しかし、この旅はまだ始まったばかりで、探求すべき問題やアルゴリズムは非常に多様であるため、個人や機関が単独でそれを成し遂げることはできないと私たちは知っています。最適化における量子優位性は、コミュニティーが協力して初めて達成できるのです。

もしあなたが量子最適化アルゴリズムまたは古典最適化アルゴリズムの専門家であるならば、QOBLIBで概説されている問題クラスに対する量子および古典最適化手法の性能をテスト・分析するコミュニティーの取り組みに、ぜひご参加いただきたいと思います。モデルとアルゴリズムを改良して最先端技術を進歩させるために継続的に取り組んでいく必要があります。これらのベンチマーク問題を、長年にわたって確立されてきたアルゴリズムと、強力な新規アルゴリズムのどちらでもテストし、結果をQOBLIBに提出していただければ、量子優位性の最初の実証をもたらす可能性のあるプロジェクトに直接貢献していただくことができます。

量子コンピューター上で最適化問題を解く完全なワークフロー例は、QAOA、Advanced techniques for QAOA、Pauli Correlation Encoding for MaxcutについてのIBM Quantum Platformチュートリアルで紹介されています。QAOAについての平易な紹介や、ハードウェア実験で最高の性能を得るためのより高度なテクニックについてAdvanced techniques for QAOAやPauli Correlation Encoding for Maxcutをぜひご参照ください。

協業によって、数学的最適化の分野を計算の新時代へと導き、価値があっても古典手法だけでは解決できないような問題を世界で解決するのを助けることができます。ぜひホワイトペーパーを読んで、オープンソースのQOBLIBリポジトリを探索して始めてみてください。 🚀

この記事は英語版IBM Researchブログ「New Quantum Optimization Benchmarking Library invites researchers to put algorithms to the test」(2025年5月14日公開)を翻訳し一部更新したものです。