新しいQiskit v2.X開発者認定でスキルを証明してみませんか

新しい Qiskit developer certification（開発者認定）は、あなたが最新バージョンの Qiskitを使って重要な量子計算タスクを実行する能力を有していることを評価します。

2025年初めにQiskit SDK v2.Xがリリースされた今、最新の量子ソフトウェア・スタックを反映するように開発者認定を更新するべき時期となりました。それが、IBMが新しい Qiskit v2.X developer certificationを導入する理由です。

更新されたv2.X認定は、量子コンピューティングのキャリアを始めようとしている初心者の Qiskitユーザーにも、Qiskitの習熟度を証明するのに量子資格を強化したいと考えている経験豊富なユーザーにとっても貴重なツールです。この認定資格は、量子計算の理解と最新バージョンの Qiskitを使いこなす能力をテストする単一の試験で構成されています。合格者は、IBM Certified Quantum Computation using Qiskit v2.X Developer - Associate資格と、Credlyが発行する、量子計算科学に Qiskitを使用する際のスキル、知識、能力を証明するデジタル・バッジを取得できます。

2021年以来、Qiskit 開発者認定プログラムは、世界中で1,300人を超えるQiskitユーザーを量子計算科学者として認定してきました。更新されたQiskit v2.X認定は、その称号をさらに多くのコミュニティーに拡大します。新しい認定の詳細については、Qiskit YouTubeチャンネルで新しいビデオを視聴するか、IBM Trainingにアクセスしてください。

注: IBM Trainingは、2025年 9月 30日に古い Qiskit v0.2X 開発者認定を終了します。あなたが以前のバージョンのバッジをすでに取得している 1,300人以上の Qiskitters の 1人であっても、心配する必要はありません。Qiskit開発者認定資格に有効期限はなく、試験が完全に廃止された後も認定資格は保持されます。ただし、v2.Xバッジの達成に向けて取り組み、Qiskitスキルが最新であることを示すことをぜひお勧めします。