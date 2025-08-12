Qiskit Advocateの応募期間が始まっています

IBM®は、Qiskit advocateプログラムを刷新しています。この新しいプログラムは、量子コンピューティングの未来を一緒に作ることにご興味がある個人の皆様に新しい機会をご提供します。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしています。

Qiskit advocate （アドボケイト）プログラム・バージョン2.0の詳細について、Qiskit YouTube チャンネルの新しいビデオをご覧ください。

2019年から始まったQiskit advocateプログラムは、世界中から量子コンピューティングの専門家や愛好家を集めて行う、コミュニティー活動が中心のグローバルな取り組みです。これまで長年にわたり、advocateたちは量子コミュニティーのリーダーとして認められてきました。しかし、量子コンピューティングは急速に進化していますので、私たちの取り組みはそれに歩調を合わせて変化・成長しなければなりません。そのために量子コミュニティーの新世代リーダーに新しいリソースと新しい道を提供する、それが私たちがバージョン2.0へとQiskit advocateプログラムを刷新する理由です。

量子研究の推進や、量子ソフトウェアの構築、量子情報科学の指導などに携わっていらっしゃる方に対しても、あるいは量子キャリアをいま始めているという方に対しても、このプログラムはその量子の旅を支援し、量子コンピューティング世界全体に向かってその声を響かせるサポートをします。