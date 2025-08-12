Qiskit Advocateの応募期間が始まっています

量子コンピューティングの未来を作るコミュニティーにぜひご参加ください。
IBM®は、Qiskit advocateプログラムを刷新しています。この新しいプログラムは、量子コンピューティングの未来を一緒に作ることにご興味がある個人の皆様に新しい機会をご提供します。ぜひ多くの皆様のご参加をお待ちしています。
Qiskit advocate （アドボケイト）プログラム・バージョン2.0の詳細について、Qiskit YouTube チャンネルの新しいビデオをご覧ください。
2019年から始まったQiskit advocateプログラムは、世界中から量子コンピューティングの専門家や愛好家を集めて行う、コミュニティー活動が中心のグローバルな取り組みです。これまで長年にわたり、advocateたちは量子コミュニティーのリーダーとして認められてきました。しかし、量子コンピューティングは急速に進化していますので、私たちの取り組みはそれに歩調を合わせて変化・成長しなければなりません。そのために量子コミュニティーの新世代リーダーに新しいリソースと新しい道を提供する、それが私たちがバージョン2.0へとQiskit advocateプログラムを刷新する理由です。
量子研究の推進や、量子ソフトウェアの構築、量子情報科学の指導などに携わっていらっしゃる方に対しても、あるいは量子キャリアをいま始めているという方に対しても、このプログラムはその量子の旅を支援し、量子コンピューティング世界全体に向かってその声を響かせるサポートをします。
Qiskit advocateプログラムは、Qiskitエコシステムに積極的に意義ある貢献をした個人を認定し、支援するグローバル・コミュニティーの取り組みです。
バージョン2.0ではこれまでのプログラムをさらに推し進めるために新しいリソースが追加されています。たとえば、メンターシップ、教育、仲間や業界の専門家とのネットワーキング、このプログラムならではのユニークな機会、カスタマイズされたサポート、そして戦略的で階層的な構造を通じて昇格と認定を行うという明確な道筋などです。こういった、Qiskitオープンソース・コミュニティーの意欲的なリーダーの力になるように設計されているリソースは、advocateの量子業界での成長をサポートします。
Qiskit Youtubeチャンネルの新しいビデオで、更新されたQiskit advocateプログラムの詳細をご覧ください。
新しい Qiskit advocate プログラムでは、すべてのadvocateは、基本レベル (ティア 0) のコア・オンボーディングとトレーニングから始めます。このレベルでは、Qiskit advocateセミナー・シリーズや Qiskit advocateライブラリーなどの専用リソースで、スキルアップの機会を得ることができます。
Advocateは、講演を行ったり、Qiskitに貢献したり、そのほか特定の活動に参加したりして、技術を向上したりコミュニティーに貢献すると、ポイントを獲得することができます。そして指定されたポイントを超えて、さらにQiskit v2.xの資格を取得することで、advocateは次のティアにレベルアップします。
注：Qiskit SDK v2.x開発者認定は、 advocateプログラムのティア0を超えて進むための必須要件です。近日公開予定の新しい Qiskit SDK v2.x開発者認定の詳細については、IBM Quantumブログと IBM Quantum LinkedInページでの情報掲載をお待ちください。
Advocateには全部で4つのティアがあります。（ティア間の関係を表す図を原文ブログでご覧ください）。ここでは、各ティアに進むことで得られる特典の一部をご紹介します。以下に列挙した特典はすべてを網羅しているわけではないことにご注意ください。
すべてのティア特典の詳細な内訳は、認定後にご案内します。
Qiskit advocateプログラムに申し込むには、次のうち少なくとも一つを取得する必要があります。
Qiskit advocateプログラムに申し込む前に Qiskit v2.x認定を取得済みの場合は、ティア 0要件であるこれらのバッジの取得は不要です。しかし、ティア0からティア1に進むには、ポイントを獲得し、基本的なQiskit advocateトレーニングを完了する必要があります。
上述のバッジのいずれかがあれば、Qiskit advocateフォームに記入して提出できます。もしすでにお持ちであれば、 すぐにご応募いただけます！
応募の際には、Qiskitエコシステム/コミュニティーへのこれまでの貢献と応募の動機についてご記入いただくことをお勧めします。
Qiskit advocateプログラムへの申請は一年を通して可能で、審査は毎月あります。
IBMと協力して量子コンピューティングの進歩を加速し、Qiskit エコシステムを拡大することに情熱を注いでいる方に、Qiskit advocateプログラムは最適です。
以下のいずれかに該当する場合は、このプログラムへの参加をぜひご検討ください。
Qiskit advocateは、プログラムの設立以来、量子コンピューティングの世界と Qiskit エコシステムに不可欠な役割を果たしてきました。Advocateはオープンソースに貢献し、IBM Quantumの主力イベントで参加者のメンターを務め、ワークショップを主導し、地元のイベントを主催しています。そしてそれによってadvocateは特典を得てきました。特典のほんの一部を挙げるならば、Qiskit advocateプログラムの仲間とのグローバルなコラボレーションや、一部のIBM Quantumツール/リソースへの早期アクセスやプレミアム・アクセスです。
現在、50か国で540人以上のQiskit advocateが、世界の量子技術者に刺激を与え、教え、育成し、成長させるために活動しています。そして多くの方が、論文の発表や、主要な機関や新興企業への就職といった目覚ましい成功を収めています。Qiskit advocateの中には IBMに入社するという形で、その情熱やスキル、コミュニティーへの貢献がキャリア機会につながることを身をもって証明している人もいます。
ご興味を持たれましたでしょうか？今こそ、応募の準備を始める絶好の機会です！こちらをクリックして詳細を確認し、今すぐ Qiskit advocateになるためにお申し込みください。
この記事は英語版IBM Researchブログ「Applications are open for the Qiskit advocate program」（2025年7月28日公開、Radha Pyari Sandhir、Astri Cornish、Robert Davis著）を翻訳し一部更新したものです。