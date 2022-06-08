VMware NSX-VからNSX-Tへの移行

企業は、VMware vSphere 7.xおよびVMware NSX-Tへのシームレスなアップグレードを計画し、最新のセキュリティー、オートメーション、ネットワーク拡張性などを活用する必要があります。

IBM Cloudは、企業が最新のvSphereおよびNSX-Tにアップグレードするプロセスを支援します。ワークロードの移行を開始する前に、考慮すべき点をいくつか紹介します。