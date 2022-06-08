VMware NSX-VからNSX-Tへの移行

企業は、VMware vSphere 7.xおよびVMware NSX-Tへのシームレスなアップグレードを計画し、最新のセキュリティー、オートメーション、ネットワーク拡張性などを活用する必要があります。
IBM Cloudは、企業が最新のvSphereおよびNSX-Tにアップグレードするプロセスを支援します。ワークロードの移行を開始する前に、考慮すべき点をいくつか紹介します。
IBM Cloudでは、VMware NSX-VからVMware NSX-Tへの移行は、VMware®のリフト・アンド・シフト移行モデルに従って行われます。このアプローチでは、IBM Cloudオートメーションを使用して、同じまたは異なるVLANに新しいvCenter Serverインスタンスをデプロイします。このアクションでは、NSX-VからNSX-Tへの移行とワークロードの移行の両方を実行できます。
この図は、VMware Solutionsの自動デプロイメントを利用したリフト・アンド・シフト・アーキテクチャを示しています。リフト・アンド・シフトの移行アプローチにより、次のことが可能になります。
IBMはお客様をサポートし、この移行を可能な限りシームレスに行えるように全力で取り組んでいます。
NSX V2T移行とFAQのドキュメンテーションをご覧ください。
オートメーション・デプロイメントの代替案として、VPC自作ソリューション チュートリアルに従って、移行ターゲットのVPCベアメタル機能を利用することもできます。
自動移行を実現するセルフサービス移行ツール、RackWare Management Module（RMM）を使用して、VMware vSphereワークロードをIBM Cloudに移行します。
Instanaは、包括的なモニタリングと実行可能な洞察を提供することで、クラウド移行作業を簡素化します。
カスタマイズ可能なソリューションとツールを使用してIBM Cloudに移行し、その過程を加速させます。
IBM Cloud Migration Servicesは、ビジネスのクラウド移行の管理を支援し、デジタル・トランスフォーメーションを実現します。
IBMの専門コンサルティング・サービスを利用して、クラウド移行のプロセスを加速しましょう。IBM のソリューションがクラウドへの効率的な移行にどのように役立つかをご確認ください。また、デモを予約して、IBM Turbonomicのメリットをその目でご確認ください。