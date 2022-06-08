VMware NSX-VからNSX-Tへの移行

タグ
VMware 6.5/6.7とNSX-Vのサポート終了が迫っているため、お客様は移行を実施するための準備と行動を行う必要があります。

企業は、VMware vSphere 7.xおよびVMware NSX-Tへのシームレスなアップグレードを計画し、最新のセキュリティー、オートメーション、ネットワーク拡張性などを活用する必要があります。

IBM Cloudは、企業が最新のvSphereおよびNSX-Tにアップグレードするプロセスを支援します。ワークロードの移行を開始する前に、考慮すべき点をいくつか紹介します。

  1. ワークロードを把握する： 既存のNSX-Vベースのインスタンスは以前にデプロイされており、現在のワークロードとNSX-Vネットワーク構成をホストしています。スムーズな移行のためには、環境そのもの、環境にデプロイされているワークロード、そしてアンダーレイ・ネットワーク構成を備えたNSX-Vを理解することが重要です。
  2. 容量のニーズを分析する： 新しいNSX-TベースのvCenter Serverターゲットをデプロイする前に、容量のニーズを徹底的に見積もります。IBM Cloudで利用できる最新のハードウェア・オプションを使用して、新しいホストとクラスターの最適化とサイジングを行います。不明な場合は、IBM Cloud for VMware Solutionsコンソールで最新のオプションを確認するか、お近くの営業担当者にお問い合わせください。
  3. ネットワークのニーズも忘れずに考慮する：新しいVLANおよび新しいPodにNSX-Tインスタンスを使用して、新しいvCenter Serverをデプロイすることも、既存のVLANを使用することもできます。25GE NICは同じPodで使用できない場合があります。また、パブリックIPアドレスを再利用する必要がある場合などは、VLAN間でサブネットを移動することはできません。ネットワークのニーズを分析して決定してください。
  4. NSX-VからNSX-Tへのネットワーク構成：NSX-Tアーキテクチャは異なるため、NSX-Tのベスト・プラクティスに基づいてオーバーレイ ネットワークと構成を設計および実装する機会が得られます。NSX-Tはスクリプト機能を提供していますが、Terraformを使用してトポロジを定義することもできます。あるいは、NSX-T移行調整ツールまたはサードパーティのツールを使用して、既存のネットワーク構成、ファイアウォール、および負荷分散ルールを移行することもできます。
  5. レイヤー2（L2）ネットワーク拡張（ブリッジまたはHCX）： L2拡張は通常、NSX-V論理スイッチとNSX-Tオーバーレイ・セグメントの間で使用されます。ここでは、NSX-TブリッジまたはHCXネットワーク拡張のいずれかを使用できます。HCXは、一括移行やvMotion移行用のツールも提供します。
  6. ワークロードを移行するための最適なオプションを選択する： ネットワーク構成の移行または移行の準備が完了したら、環境間でワークロードの移行を開始します。ここでは、さまざまな方法を選択できます。HCXを使用すると、L2の拡張と移行の両方を実行する単一のツールが得られます。環境間でAdvanced vMotionとストレージvMotionを使用することもできます。さらに、ZertoVeeamのサービスやツールも利用できます。
 
前進への道

IBM Cloudでは、VMware NSX-VからVMware NSX-Tへの移行は、VMware®のリフト・アンド・シフト移行モデルに従って行われます。このアプローチでは、IBM Cloudオートメーションを使用して、同じまたは異なるVLANに新しいvCenter Serverインスタンスをデプロイします。このアクションでは、NSX-VからNSX-Tへの移行とワークロードの移行の両方を実行できます。

VMware NSX-VからVMware NSX-Tへの移行

この図は、VMware Solutionsの自動デプロイメントを利用したリフト・アンド・シフト・アーキテクチャを示しています。リフト・アンド・シフトの移行アプローチにより、次のことが可能になります。

  • ワークロードの要件に基づいて柔軟に移行を計画します。
  • 部分的なサブネットの退避など、モジュール式の移行アプローチを採用します。
  • NSX-T環境で新しいネットワーク・トポロジーを構成します。
  • 既存のNSX-V環境が引き続き実行されているため、移行ウェーブのフェイルバックを行います。
  • 両方の環境間でネットワークを論理的に拡張し、スムーズなネットワーク移行を実現します。
  • ワークロードをNSX-VからNSX-Tに段階的に移行します。
IBMはお客様をサポートし、この移行を可能な限りシームレスに行えるように全力で取り組んでいます。

NSX V2T移行とFAQのドキュメンテーションをご覧ください。

オートメーション・デプロイメントの代替案として、VPC自作ソリューション チュートリアルに従って、移行ターゲットのVPCベアメタル機能を利用することもできます。

著者

Bryan Buckland

STSM

IBM Cloud IaaS Solution Architecture

Neil Taylor

Senior Cloud Solution Architect

Sami Kuronen

Senior Cloud Solution Architect

クラウド移行への導入プロジェクトに取り組みましょう

IBMの最新レポートでは、クラウド移行に関する重要な洞察を共有しています。すべてのテクノロジーリーダーが知っておくべき10の重要な事実をチェックしましょう。
IaaS、PaaS、SaaSを理解する：最適なクラウドソリューションの選択

IaaS（Infrastructure as a Service）、PaaS（Platform as a Service）、SaaS（Software as a Service）の主な違いについて学びましょう。それぞれのクラウド・モデルが、異なるビジネス・ニーズに対応するために、さまざまなレベルの制御、拡張性、管理を提供する方法についてご紹介します。
アプリケーションの移行：未来へ

中断を最小限に抑え、パフォーマンスを最適化しながら、プラットフォームまたは環境間でアプリケーションを移行するプロセスについて説明します。レガシー・アプリケーションと最新アプリケーションを移行するための戦略、ユースケース、段階について学びましょう。
リフト・アンド・シフトによる簡単なクラウド移行

リフト・アンド・シフト戦略を使用してアプリケーションをクラウドに迅速に移行し、既存のインフラストラクチャーを維持しながらクラウドのメリットを得る方法について学びます。多くの企業にとってこのアプローチが好まれる理由となるメリット、VMwareワークロード、ユースケースについて説明します。
VMware vSphereをIBM Cloudに簡単に移行する

自動移行を実現するセルフサービス移行ツール、RackWare Management Module（RMM）を使用して、VMware vSphereワークロードをIBM Cloudに移行します。
IBM Turbonomicでクラウド移行を最適化

IBM Turbonomicを使用して、クラウド移行プロジェクトを効率的に計画し、スピーディーに実行します。アプリケーション・ワークロードに関する実用的な洞察を得て、パフォーマンスを最適化し、コストを節約しながら、シームレスなクラウド移行を実現させましょう。

 詳細はこちら
 クラウド移行の詳細はこちら
 クラウド移行サービス
IBMの専門コンサルティング・サービスを利用して、クラウド移行のプロセスを加速しましょう。IBM のソリューションがクラウドへの効率的な移行にどのように役立つかをご確認ください。また、デモを予約して、IBM Turbonomicのメリットをその目でご確認ください。

