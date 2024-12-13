12月は、祝日のカウントダウンからパーティーの返信まで、数字が目白押しの月です。しかし、ビジネス・リーダーにとって、今月最も重要な数字は2025年の予算の数字です。2025年には多くの企業がサイバーセキュリティーを最優先事項とし、新たな年に向けて多くの予算においてサイバーセキュリティーが最重要課題となる可能性が高くなっています。

サイバーセキュリティーへの支出は2025年に1,839億米ドルから2,120億米ドルへと15%増加するとGartnerは予想しています。最も支出の伸びが見込まれるセグメントでは、セキュリティ・サービスが先頭に立っており、セキュリティソフトウェアが2番目、ネットワーク・セキュリティーが3番目の成長分野となっています。

Gartnerの上級主席研究員であるShailendra Upadhyay氏は最近のプレスリリースで「継続的な脅威環境の激化、クラウドの動き、人材不足により、セキュリティーは優先事項のトップに押し上げられ、最高情報セキュリティー責任者（CISO）は組織のセキュリティー支出を増やす必要に迫られています」と語っています。「さらに、組織は現在、エンドポイント保護プラットフォーム（EPP）および EDR（エンドポイントの検知と対応）のニーズを評価し、CrowdStrikeの障害後に運用のレジリエンスとインシデント対応を強化するための調整を進めています」