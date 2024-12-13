12月は、祝日のカウントダウンからパーティーの返信まで、数字が目白押しの月です。しかし、ビジネス・リーダーにとって、今月最も重要な数字は2025年の予算の数字です。2025年には多くの企業がサイバーセキュリティーを最優先事項とし、新たな年に向けて多くの予算においてサイバーセキュリティーが最重要課題となる可能性が高くなっています。
サイバーセキュリティーへの支出は2025年に1,839億米ドルから2,120億米ドルへと15%増加するとGartnerは予想しています。最も支出の伸びが見込まれるセグメントでは、セキュリティ・サービスが先頭に立っており、セキュリティソフトウェアが2番目、ネットワーク・セキュリティーが3番目の成長分野となっています。
Gartnerの上級主席研究員であるShailendra Upadhyay氏は最近のプレスリリースで「継続的な脅威環境の激化、クラウドの動き、人材不足により、セキュリティーは優先事項のトップに押し上げられ、最高情報セキュリティー責任者（CISO）は組織のセキュリティー支出を増やす必要に迫られています」と語っています。「さらに、組織は現在、エンドポイント保護プラットフォーム（EPP）および EDR（エンドポイントの検知と対応）のニーズを評価し、CrowdStrikeの障害後に運用のレジリエンスとインシデント対応を強化するための調整を進めています」
支出の決定と増加はさまざまな理由による可能性がありますが、Gartnerは予測される増加の主な理由として2つを挙げています。
サイバーセキュリティーを網羅する単一の項目を組織の予算に単に作成するのではなく、効果的なサイバーセキュリティー・プログラムのすべての構成要素を分類することから正確な予算編成が始まります。
予算では以下の点を考慮してください。
多くの組織は、サイバーセキュリティー予算を作成する際に業務の混乱と潜在的なリスクを考慮していますが、多くは予算がサイバーセキュリティー・チームに及ぼす影響を見落としています。
ISACAの「2024年以降のサイバーセキュリティーの現状」調査では、サイバーセキュリティー専門職の66%が、自らの役割はよりストレスが多いと回答しています。当然のことながら、脅威の状況がますます複雑化していることが、最大の理由（81％）となっています。しかし、予算が低すぎること（45％）は、採用維持の課題の悪化とスタッフのスキル不足/訓練不足と並んで2位にランクされています。
レポートによると、半数以上（51％）が予算が不足していると感じており、その感情は2023年の47％から増加しています。また、2025年に予算が増えると予想しているのはわずか37％でした。ストレスに加え、チームがサイバー攻撃に対処する準備ができていると高い自信を持っているのはわずか40％でした。同時に、47％が組織に対するサイバー攻撃を予想しています。
ビジネス・リーダーが予算の策定に取り組んでいる中で、2025年の予算に関連する従業員のストレスを軽減する方法をいくつかご紹介します。
サイバーセキュリティー支出の増加は全体的に前向きな傾向ですが、最も重要なのは企業が高額な投資をどのように活用するかです。特定の組織に適した選択をすることで、リスクを軽減しながら従業員の満足度を向上させることができます。