組織やそのデータセンターがハイブリッドクラウドデプロイメントを採用するにつれて、IT環境内のベンダーやワークロードの数が急速に増加しています。これらのベンダーの急増は、IT スタッフに過剰な負担を与え、クライアントのコア・ビジネスの革新と開発を妨げ、これらの環境のサポートと運用を複雑にする数多くの問題や課題を引き起こしています。

それに、IT環境の可用性、セキュリティとプライバシーの体制、性能、TCOを改善するというCIOの優先事項が加わると、多くのクライアントにとって乗り越えられない課題に直面することになります。実際、IDCが調査したクライアントによると、62% が、マルチベンダー環境はシングルソースよりもダウンタイムの問題を引き起こすと報告している。しかし、OEM 資産のサポート更新、サービス範囲の改善、またはサポート終了製品の更新に資金を充当できない可能性があります。

統合データセンターのサポート戦略とは何でしょうか？

統合サポート戦略を導入するお客様は、データセンター全体ですべてまたはほとんどの製品をサポートするために信頼できるアドバイザーと契約します。今後数年間で、ITデータセンター・ソリューションはますます洗練され、上記の課題は一層複雑化していくでしょう。これにより、お客様はインフラストラクチャー・サポート・モデルをハードウェア中心のシステムからワークロード対応ソリューションにアップグレードし、ハードウェアとソフトウェアをソリューション・サポート・モデルに統合しなければならなくなります。

この戦略を導入するお客様は、インフラストラクチャー製品のライフサイクル全体にわたってサポート・ベンダーに任せたいサービスとタスクのレベルを選択します。これには、標準サポートと事前対応サポートの選択も含まれます。サポート・ベンダーは、クロスプラットフォームのオーケストレーション、ベンダーとIT資産の管理、可用性管理などを含む実に多様なサービスを処理できます。

データセンター全体でサポートを統合することのメリット

データセンター全体のサポートに IBM を活用することは、重大なメリットをもたらします。IBMが委託したForresterの「IBMハイブリッドITサポートの総合経済的影響」レポートは、277名のクライアントへのアンケートと5件の詳細なインタビューに基づいてこれらのメリットが実証されています。メリットとその要因を見てみましょう。

  • メンテナンスとサポートの費用を 25% 削減:単一ベンダーに統合することで、組織にとって大幅なコスト削減が可能になります。多くの場合、お客様は予算やリソースをデジタル・トランスフォーメーションやクラウド移行などの他の取り組みに振り向けます。
  • ハードウェア・サポート・タスクに費やす時間を20%削減： ITスタッフは、インベントリーの管理、トラブルシューティング、インシデントの管理、設備の設置と更新など、日常のサポート・タスクに多くの時間を費やしています。IBMのハイブリッドITサポートでは、リモートおよびオンサイトサポート、部品ロジスティクス、請求が一元化されます。担当者は問題のトラブルシューティングを行い、問題解決を支援します。IBM Support Insightsはクラウドベースのサービスで、現在および潜在的なシステムの問題を特定し、リスク・スコアを提供し、計画外のダウンタイムを削減し、サービス・ギャップを回避するためのアクションを推奨します。複数のITベンダーからのインベントリーエクスポージャー、ライフサイクル、契約データを統合・分析することで、ITシステム、デバイス、ソフトウェアの製品レベルの推奨事項を提供します。
  • 21% ハードウェアの停止を解決する平均時間を短縮：インシデントを管理する窓口を一本化し、インシデントが発生する前に潜在的なインシデントを把握できる IBM Support Insights を利用することで、IBM のハイブリッド IT サポートを利用しているお客様はダウンタイムを短縮しています。インベントリーの精度の向上も、推奨される事前対応型のコード更新とパッチ適用およびサポートのギャップの解消も大きな要因です。ここで重要なのは、組織は統合データセンターのサポート戦略にIBMを活用することで、インシデント解決までの時間を実際に短縮できるだけでなく、年間平均7件のハードウェアインシデント/停止を回避できるということです。
  • ベンダーとの関係管理に費やす時間を22％削減：ベンダーとの関係を管理するための単一窓口を準備することで、ITスタッフの手間を省くことができます。

データセンター・サポートの統合に苦慮している場合は、IBM独自のエンタープライズ機能と成果を活用できるよう、より優れたサポート・ストラテジーを検討し始める時期に来ているかもしれません。Forrester TEIレポートの全文をチェックし、IBMハイブリッドITサポート見積もりツールを使って、データセンターでサポートを統合することで3年間のコスト削減効果を見積もってください。

 

