統合サポート戦略を導入するお客様は、データセンター全体ですべてまたはほとんどの製品をサポートするために信頼できるアドバイザーと契約します。今後数年間で、ITデータセンター・ソリューションはますます洗練され、上記の課題は一層複雑化していくでしょう。これにより、お客様はインフラストラクチャー・サポート・モデルをハードウェア中心のシステムからワークロード対応ソリューションにアップグレードし、ハードウェアとソフトウェアをソリューション・サポート・モデルに統合しなければならなくなります。

この戦略を導入するお客様は、インフラストラクチャー製品のライフサイクル全体にわたってサポート・ベンダーに任せたいサービスとタスクのレベルを選択します。これには、標準サポートと事前対応サポートの選択も含まれます。サポート・ベンダーは、クロスプラットフォームのオーケストレーション、ベンダーとIT資産の管理、可用性管理などを含む実に多様なサービスを処理できます。