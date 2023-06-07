組織やそのデータセンターがハイブリッドクラウドデプロイメントを採用するにつれて、IT環境内のベンダーやワークロードの数が急速に増加しています。これらのベンダーの急増は、IT スタッフに過剰な負担を与え、クライアントのコア・ビジネスの革新と開発を妨げ、これらの環境のサポートと運用を複雑にする数多くの問題や課題を引き起こしています。
それに、IT環境の可用性、セキュリティとプライバシーの体制、性能、TCOを改善するというCIOの優先事項が加わると、多くのクライアントにとって乗り越えられない課題に直面することになります。実際、IDCが調査したクライアントによると、62% が、マルチベンダー環境はシングルソースよりもダウンタイムの問題を引き起こすと報告している。しかし、OEM 資産のサポート更新、サービス範囲の改善、またはサポート終了製品の更新に資金を充当できない可能性があります。
統合サポート戦略を導入するお客様は、データセンター全体ですべてまたはほとんどの製品をサポートするために信頼できるアドバイザーと契約します。今後数年間で、ITデータセンター・ソリューションはますます洗練され、上記の課題は一層複雑化していくでしょう。これにより、お客様はインフラストラクチャー・サポート・モデルをハードウェア中心のシステムからワークロード対応ソリューションにアップグレードし、ハードウェアとソフトウェアをソリューション・サポート・モデルに統合しなければならなくなります。
この戦略を導入するお客様は、インフラストラクチャー製品のライフサイクル全体にわたってサポート・ベンダーに任せたいサービスとタスクのレベルを選択します。これには、標準サポートと事前対応サポートの選択も含まれます。サポート・ベンダーは、クロスプラットフォームのオーケストレーション、ベンダーとIT資産の管理、可用性管理などを含む実に多様なサービスを処理できます。
データセンター全体のサポートに IBM を活用することは、重大なメリットをもたらします。IBMが委託したForresterの「IBMハイブリッドITサポートの総合経済的影響」レポートは、277名のクライアントへのアンケートと5件の詳細なインタビューに基づいてこれらのメリットが実証されています。メリットとその要因を見てみましょう。
データセンター・サポートの統合に苦慮している場合は、IBM独自のエンタープライズ機能と成果を活用できるよう、より優れたサポート・ストラテジーを検討し始める時期に来ているかもしれません。Forrester TEIレポートの全文をチェックし、IBMハイブリッドITサポート見積もりツールを使って、データセンターでサポートを統合することで3年間のコスト削減効果を見積もってください。
IBMは、2024年Gartner® Magic Quadrant™のデータ統合ツール部門で、19年連続でリーダーに選出されました。
データ・アクセスを簡素化し、データ・ガバナンスを自動化します。ワークロードのコスト最適化やAIと分析の拡張、場所を問わないあらゆるデータへのアクセスなど、データレイクハウス戦略をデータ・アーキテクチャーに統合するメリットをご覧ください。
データ・サイロを排除し、複雑さを軽減し、データ品質を向上させることで、卓越した顧客体験と従業員体験を実現するデータ・ストラテジーを設計します。
watsonx.dataを使用すると、オープンでハイブリッド、かつ管理されたデータ・ストアを通じて、データがどこに保存されていても、すべてのデータを使用して分析とAIを拡張できます。
IBMコンサルティングと連携することで、企業データの価値を引き出し、ビジネス上の優位性をもたらす洞察を活用した組織を構築します。
