IBM Support Insightsは、マルチベンダーのITインフラストラクチャー全体にわたる高度な分析に基づいた洞察と推奨事項を提供するクラウドを活用したダッシュボードで、企業がIT資産をより適切に管理できるように支援します。Support Insightsは、一部のIBMサポート契約に含まれています。
ITサポートのオペレーションを簡素化し、ITの信頼性を向上させ、資産管理を合理化します。IBM Support Insightsは、IBMとCisco、HP、Oracle、Dell、Juniper、NetApp、EMCなどのOEMシステム全体で、サポート範囲のギャップを減らし、IT管理を改善する予防保守のための実用的な指標を提供します。
リスク・スコア、アラートの優先度付けや、セキュリティーの脆弱性、サポート期間の期限切れ、サポート終了の危険性、OS配布の多様性、ハードウェアのフィールド通知に関する推奨事項を使用して、IT資産全体のリスクを軽減します。
製品、場所、ベンダーなどのアプリケーション全体のスマート・フィルターを使用して、関心のある資産のビューをパーソナライズすることで時間を節約します。
ユーザー定義の資産プロパティと、ビジネスに合わせた重要なタグを、割り当ててグループ化することで、ワークフローを最適化します。
再設計された最新のインターフェースでIT資産の洞察を引き出し、インベントリー管理を改善し、ITリスクを削減し、主要なサポートのメトリックと傾向を理解するのに役立ちます。