IBM Support Insights
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抽象的なグラフィック・イラスト

IBM Support Insightsは、マルチベンダーのITインフラストラクチャー全体にわたる高度な分析に基づいた洞察と推奨事項を提供するクラウドを活用したダッシュボードで、企業がIT資産をより適切に管理できるように支援します。Support Insightsは、一部のIBMサポート契約に含まれています。

ITサポートのオペレーションを簡素化し、ITの信頼性を向上させ、資産管理を合理化します。IBM Support Insightsは、IBMとCisco、HP、Oracle、Dell、Juniper、NetApp、EMCなどのOEMシステム全体で、サポート範囲のギャップを減らし、IT管理を改善する予防保守のための実用的な指標を提供します。

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2.0の新機能 リスクと推奨事項

リスク・スコア、アラートの優先度付けや、セキュリティーの脆弱性、サポート期間の期限切れ、サポート終了の危険性、OS配布の多様性、ハードウェアのフィールド通知に関する推奨事項を使用して、IT資産全体のリスクを軽減します。

 グローバル・フィルター

製品、場所、ベンダーなどのアプリケーション全体のスマート・フィルターを使用して、関心のある資産のビューをパーソナライズすることで時間を節約します。

 資産プロパティーとタグ付けのカスタマイズ

ユーザー定義の資産プロパティと、ビジネスに合わせた重要なタグを、割り当ててグループ化することで、ワークフローを最適化します。

 新しいユーザー・エクスペリエンス

再設計された最新のインターフェースでIT資産の洞察を引き出し、インベントリー管理を改善し、ITリスクを削減し、主要なサポートのメトリックと傾向を理解するのに役立ちます。
メリット コストの削減

メンテナンスとサポートの支出を最大30%削減¹

 効率性の向上

ハードウェア・サポート・タスクに費やす時間を21%削減¹

主な機能

関連する洞察 異種ベンダー・データ・ソースの検索に時間を費やすのではなく、分析を使用して予防保守に関する洞察を得ることができます。
ダウン時間を回避するための障害の予測 セキュリティーおよびメンテナンス対象範囲のアラートは、システム固有の製品ライフサイクルの危険性を特定し、ハイブリッドIT環境全体の停止を防止し、契約の期限切れによるサポートの拒否を回避するのに役立ちます。
カスタマイズされた推奨事項 事前対応によるコード比較と推奨事項により、下位レベルのコードが強調表示されるため、サービスの停止が発生する前に対処できます。
関連サービス 単一ソースのテクノロジー・サポート・サービス

IBMやその他のOEMのハードウェアとソフトウェアを含め、基幹業務システムをスムーズに実行し続けます。

 データセンターのメンテナンスとサポート

1つのベンダーによりテクノロジー・サポートを簡素化し、装置製造業者や地域に関係なく、すべての企業のハードウェアおよびソフトウェアのサポートを管理します。

 ハードウェアとソフトウェアのテクノロジー・サポート

クラス最高のITサポートにより、IBM zSystems®、Power®、およびストレージのハードウェアとソフトウェアの高可用性を確保します。
次のステップ

IBM Support Insightsは、インベントリーを事前対応により管理し、契約とセキュリティーの危険性を特定し、ダウン時間を回避して、デバイスの健全性とIT資産の増大するコストをより適切に管理するのに役立ちます。