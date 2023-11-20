生成AIに関しては、企業は機密データが漏洩する可能性があることも懸念しています。たとえば、クラウド リーダーの 45% は、生成AIの実装を推進する上での主な障害として、サイバー セキュリティ、つまりデータと情報のプライバシーと機密性に関する懸念を挙げています。この調査結果は、高度に規制されている業種・業務において、テクノロジーを検討する際にセキュリティなどのリスクをますます重視していることを示しています。これらの組織は、他の業種・業務ほどAIに対して正式なアプローチをとっている可能性は低いですが、進歩は見られます。銀行および金融市場組織の 57%、保険会社の 54%、ライフサイエンス/製薬企業の 54% が、これまでのところ、テクノロジーに対して正式なアプローチを採用しています。

クリティカル データを保護する任務を負う高度に規制された業種・業務にとって、多くのことが危険にさらされています。死角を避けるには、ハイブリッド クラウド インフラストラクチャ全体にわたる可視性を提供する総合的なセキュリティ戦略が、リスク軽減のために不可欠です。