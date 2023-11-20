2023年、生成AIの台頭や持続可能性、従業員の生産性、セキュリティーなどの課題により、組織は前例のないデジタル変革へのプレッシャーに直面しました。IBM Institute for Business Value (IBV) による新しいグローバル調査「クラウドトランスフォーメーションレポート」では、多くの大手企業がデジタル・トランスフォーメーションの共通の基盤、すなわち明確なハイブリッドクラウド戦略を共有していることが明らかになりました。¹これらの企業は、モダナイゼーション、俊敏性、セキュリティー、サステナビリティー、そして生成AIの力を解き放つことなど、ビジネス・トランスフォーメーションを促進するためにハイブリッドクラウド・アプローチを使用することの主要なメリットを挙げています。
ここでは、過去 1 年間にクラウド トランスフォーメーションに影響を与えた主要な損失と、それらがクラウド モダナイゼーションの取り組みにおける企業にとって何を意味するかを見ていきます。
今年、生成AIビジネスリーダーの注目を集めましたが、同時に、影響を加速し拡大するための適切な基盤とは何かといった疑問も提起しました。多くの組織にとって、その答えはハイブリッド クラウド アプローチです。新しい調査では、ハイブリッド クラウド導入者の 68% が、生成AIへのアプローチを方向付けるための正式な組織全体のポリシーをすでに確立していることがわかりました。
生成AIの台頭により、データの流入が増加します。これは大きなビジネス革新を促進する可能性がありますが、戦略的な考慮も必要です。AI戦略を実行する場合、企業は現在のコンピューティング能力、データがクラウド、オンプレミス、エッジに存在する場所、データへのアクセス方法、必要なセキュリティ制御、既存のテクノロジー投資を効果的に使用する方法を考慮する必要があります。ハイブリッド アプローチ クラウドは、信頼性とパフォーマンスの向上に役立つだけでなく、クラウドとオンプレミス環境を接続する機能により俊敏性を向上させ、柔軟なAIワークフローの障壁を取り除くことができます。
生成AIに関しては、企業は機密データが漏洩する可能性があることも懸念しています。たとえば、クラウド リーダーの 45% は、生成AIの実装を推進する上での主な障害として、サイバー セキュリティ、つまりデータと情報のプライバシーと機密性に関する懸念を挙げています。この調査結果は、高度に規制されている業種・業務において、テクノロジーを検討する際にセキュリティなどのリスクをますます重視していることを示しています。これらの組織は、他の業種・業務ほどAIに対して正式なアプローチをとっている可能性は低いですが、進歩は見られます。銀行および金融市場組織の 57%、保険会社の 54%、ライフサイエンス/製薬企業の 54% が、これまでのところ、テクノロジーに対して正式なアプローチを採用しています。
クリティカル データを保護する任務を負う高度に規制された業種・業務にとって、多くのことが危険にさらされています。死角を避けるには、ハイブリッド クラウド インフラストラクチャ全体にわたる可視性を提供する総合的なセキュリティ戦略が、リスク軽減のために不可欠です。
このレポートでは、クラウド導入の拡大を阻む根強い障害も明らかにされていますが、その中でも特に大きな障害となっているのは、依然として存在するスキルギャップでしょう。たとえば、世界の意思決定者の 58% はクラウド スキルが依然として大きな課題であると述べており、組織の 72% はクラウド スキルのニーズを満たすために新しいポジションを創設しています。個々の業種・業務では、この不足はさらに大きく、銀行や金融市場などの規制の厳しい業種・業務では 79%、輸送や旅行では 81%、化学品や石油では 79% となっています。
最近では、サナビリティーはより広範なビジネス目標と結び付けられており、業種・業務全体にわたる組織へのテクノロジー投資のより大きな優先事項となっています。しかし、生成AIが成長するにつれて、AIワークロードに必要なデータ処理も増加しています。これは、温室効果ガス (GHG) 排出量の削減を目指す組織にとって新たな課題となる可能性があります。
適切なツールを導入すれば、クラウドは、パートナーやサードパーティを含む企業がサステナビリティーの目標を追跡、管理、報告するのに役立ちます。実際、当社の調査結果によると、世界の意思決定者の 42% が、社内でのサステナビリティ目標のデプロイ、追跡、管理を支援するためにすでにクラウドを使用していると認めています。
より多くの企業がAI導入に乗り出すにつれ、これらの組織にとっては、こうした取り組みをサポートするための適切なインフラストラクチャと人材を確保することが重要な課題となっています。ハイブリッド クラウド アーキテクチャを備えたアジャイルで安全なデータ構造に移行する組織が、将来、AI駆動型ランドスケープで競争する強力な基盤を備えた勝者となる可能性があります。
IBM Institute for Business Value の調査結果の全文をご覧ください。トランスフォーメーション・ジャーニーを始めることに興味がありますか。以下はいくつかのリソースです。
[1] この調査は独立系調査会社Harris Pollとの提携により実施されました。
アプリケーションのモダナイゼーションの合理化とハイブリッドクラウド・ソリューションの導入によってイノベーションを加速し効率性を高めるための実行可能な洞察をご覧ください。
ハイブリッドクラウドとAIソリューションがビジネス戦略をどのように再構築しているかをご覧ください。業界の専門家から学び、戦略的パートナーシップを探ります。また、スケーラブルで未来に対応するテクノロジーでイノベーションを推進し、運用を最適化する方法を実証するお客様事例を掘り下げます。
IBMのクラウド・コンサルティング・サービスで新しい機能を解き放ち、ビジネスの俊敏性を高めましょう。ハイブリッドクラウド戦略と専門家のパートナーシップを通じて、ソリューションを共創し、デジタル・トランスフォーメーションを加速させ、パフォーマンスを最適化する方法をご覧ください。
AIとハイブリッドクラウドの力を組み合わせて活用して、データをシームレスに統合し、イノベーションを推進し、ビジネスを変革します。デジタル・トランスフォーメーションを加速させるための専門家の洞察、お客様事例、実世界の応用をご覧ください。
AI駆動型ソリューションを活用することで、ハイブリッドクラウド・テクノロジーの可能性を最大化できます。IBMのハイブリッドクラウド製品やサービスを使用してクラウド・インフラストラクチャーを最適化する方法や、生成AIストラテジーを強化するための専門家の洞察にアクセスする方法をご覧ください。