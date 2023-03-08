IBM Consultingは、既存のエンタープライズAIのデプロイメントを生成AIで強化して性能を向上させ、価値実現までの時間を短縮することに具体的なビジネス価値があると考えています。これらのモデルが提供する飛躍的に強化された機能には、次の4つのカテゴリーがあります。

コールセンターでのやり取り、財務レポートなどの文書、アナリスト記事、Eメール、ニュース、メディア・トレンドなどの例に見られる要約。

レビュー、知識ベース、製品説明などの例で見られるセマンティック検索。

テクニカルドキュメント、ユーザー・ストーリー、テスト・ケース、データ、画像の生成、パーソナライズされたUI、ペルソナ、マーケティング・コピーなどの例に見られるコンテンツ作成。

コード共同作成者、パイプライン、Dockerファイル、Terraformスクリプト、ユーザー・ストーリーのGherkin形式への変換、コードとしての図、アーキテクチャーのアーティファクト、脅威モデル、アプリケーションのコードなどの例に見られるコード作成。

これらの改善により、あらゆる業界が生成AIを使用してコア・プロセスをどのように再構築できるかが簡単にわかります。

主要なユースケースは、単にコストを削減するだけではありません。従業員満足度、顧客の信頼、ビジネスの成長に貢献します。将来を見据えた可能性ではありません。というのは、企業は現在、生成AIを使用して、精度の向上や顧客の苦情に対するほぼリアルタイムの洞察など、急速なビジネス価値を実現して、洞察を発見するまでの時間を減らし、内部監査者がテストと分類の規制コンプライアンスと効率向上を維持する時間を削減しているためです。