ここでは、データの品質と整合性を向上させるために使用できる一般的なデータ・テスト方法をいくつか紹介します。

1. データ完全性テスト

データ完全性テストは、データ品質保証の重要な側面です。この方法により、必要なすべてのデータがシステムに存在し、クリティカルな情報が欠落していないことが保証されます。データ完全性テストでは、すべてのレコード、フィールド、属性が存在するかどうかをチェックし、それらに適切な値が設定されていることをVerifyします。

データ完全性テストの最初のステップは、データ・セットの要件を定義することです。これには、システム内に存在しなければならない必須フィールド、レコード、および属性を特定することが含まれます。次にデータが欠落しているか不完全である可能性のあるすべてのシナリオをカバーするテスト・ケースとテスト・データを作成する必要があります。最後に、テスト・ケースを実行し、成果を分析して、データにあるギャップを特定します。

この方法を使用する状況：システム間でデータを移行する場合、新しいデータ・ソースを統合する場合、または追加のデータを必要とする新しいビジネス・プロセスを実装する場合には、データ完全性テストが不可欠です。また、不完全なデータが不正確な洞察や意思決定につながる可能性がある、データ・ウェアハウジングやレポート・プロジェクトにおいても重要です。

2. データ一貫性テスト

データ一貫性テストは、異なるシステムまたはデータベース間のデータが一貫しており、同じルールと標準に従っていることを確認することに重点を置いています。データに一貫性がないと、不正確になり、レポートや意思決定プロセスの信頼性に影響する可能性があります。

データ一貫性テストを実行するには、まずデータに適用するルールと標準を特定する必要があります。これらには、データ形式、測定単位、命名規則、その他のドメイン固有のルールが含まれる場合があります。ルールを定義したら、データがこれらのルールと標準に従っているかどうかを確認するテスト・ケースを作成できます。

この方法を使用する状況：データ一貫性テストは、複数のソースからのデータを扱っている場合、システムを統合している場合、またはデータベースを統合している場合に非常に重要です。また、データをあるシステムから別のシステムへ動き、その一貫性を維持する必要があるデータ移行プロジェクトでも重要です。

3. データ精度テスト

データ精度テストでは、システム内のデータがモデル化した現実世界のエンティティを正確に表していることが検証されます。不正確なデータは、誤った分析、誤った意思決定、データに対する全体的な不信につながる可能性があります。

データ精度テストを実行するには、データ・セットの精度要件を定義する必要があります。これには、さまざまなデータ要素の許容エラー率、許容範囲、しきい値が含まれる場合があります。次に、データがこれらの精度要件を満たしているかどうかを確認するテスト・ケースを作成する必要があります。既知の正確なソースとデータを比較する、統計的手法を使用する、データ・プロファイリング・ツールを使用するなど、さまざまな手法を使用できます。

この方法を使用するタイミング：データ精度テストは、金融機関、医療従事者、官公庁・自治体など、意思決定にデータに大きく依存している組織にとって不可欠です。また、新しいデータ・ソースを実装する際にもクリティカルです。不正確なデータは連鎖的なエラーを引き起こし、データ・セット全体の価値を低下させる可能性があるためです。

4. データ整合性テスト

データ整合性テストは、システム内のデータが変更されておらず、ライフサイクル全体にわたってその一貫性と正確性を維持していることを確認することを目的としています。これには、データが不正アクセス、破損、損失からVerifyされ保護されていることの検証が含まれます。

データ整合性テストを実行するには、データ・セットの整合性の制約と要件を定義する必要があります。これらには、参照整合性、一意の制約、主キーと外部キー、および実施する必要があるその他のビジネス・ルールが含まれる場合があります。要件を定義したら、データがこれらの制約と要件を遵守しているかどうかをチェックするテスト・ケースを作成できます。

この方法を使用する状況：データと対話する新しいシステム、データベース、またはアプリケーションを実装する場合には、データ整合性テストが不可欠です。また、データの移行や統合プロジェクトでは、データを移動または変換し、その統合性を維持する必要がある場合にも重要です。

5. データ検証テスト

データ検証テストでは、システムに入力されたデータが事前に定義されたルールと要件を満たしていることを確認します。このタイプのテストは、データが期待された形式、範囲、その他のルールにVerifyすることに重点を置き、さらなる処理や分析に適していることを確認します。

データ検証テストを実行するには、データ・セットの検証ルールと要件を定義する必要があります。それには、データ型チェック、範囲と長さの制限、形式の検証が含まれる場合があります。次に、データがこれらのルールと要件に従って有効であるかどうかを確認するテスト・ケースを作成する必要があります。

この方法を使用する状況：ユーザーインプットを必要とする新しいシステム、アプリケーション、またはデータベースを開発する場合には、データ検証テストが非常に重要になります。また、データを移動または変換し、特定の検証ルールに準拠する必要があるデータ・マイグレーションや統合プロジェクト中にも不可欠です。

6. データ回帰テスト

データ回帰テストは、変更後にシステムまたはアプリケーション内のデータ関連コンポーネントを再テストするプロセスです。このタイプのテストの目的は、変更によって新しい欠陥が発生したり、既存の欠陥が再発したりしていないことを確認することです。

データ回帰テストを実行するには、変更の影響を受けたコンポーネントと関連するデータ要素を特定する必要があります。次に、変更の影響を最も受けやすい領域に焦点を当て、これらのコンポーネントとデータ要素をカバーするテスト・ケースを作成する必要があります。

この方法を使用する状況：データ回帰テストは、ソフトウェアの更新、バグの修正、新機能などの変更をシステムに実装する際に不可欠です。また、データやその構造に対する変更がシステムの動作に影響を与える可能性がある、データ移行や統合プロジェクト中にも重要です。

7. データ性能テスト

データ性能テストは、システムが処理すると予想されるデータの量と速度を効率的に処理できることを確認することに重点を置いています。このタイプのテストでは、システムが応答時間、スループット、参考情報使用率など、必要な性能基準を満たしていることがVerifyされます。

データ性能テストを実施するには、最大同時ユーザー数、許容される応答時間、予想されるデータ量など、システムの性能要件を定義する必要があります。次に、これらのシナリオをシミュレートし、さまざまな条件下でシステムの性能を測定するテスト・ケースを作成する必要があります。

この方法を使用する状況：大量のデータを処理するシステムや、厳しい性能要件を持つシステムを設計および実装する場合には、データ性能テストが不可欠です。また、データやその構造の変更がシステムの性能に影響を与える可能性があるデータ移行や統合プロジェクトでも重要です。

IBM® Databandの継続的データ可視化プラットフォームの詳細と、それによって、データ・インシデントを早期に検知し、迅速に解決し、より信頼性の高いデータをビジネスに提供する方法についてはこちらをご覧ください。さらなる詳細については、今すぐデモを予約してください。