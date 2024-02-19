収集主導モデルでは、データウェアハウスやデータ・ストアなどの外部および内部ソースからのデータが分析ツールに供給され、企業全体で利用できます。企業レベルでは、事業単位はソース・システムから必要なデータを特定し、特定のソリューション専用に調整されたデータ・セットを作成します。これにより、組織データが急増し、パイプラインがさらに複雑になり、新しいソリューションへの維持と使用に課題が生じ、コストと適時性に直接影響する可能性があります。



企業が収集主導から製品主導のモデルに移行するに伴い、外部および内部のデータソースと分析ツールを使用してデータ製品が作成されます。こうしたデータ・プロダクトを開発すれば、組織内の事業単位がリアルタイムのデータ共有と分析に利用できるようになります。また、こうしたデータ・プロダクトは、エコシステム・パートナーシップを通じて収益化の機会をもたらします。

プラットフォーム主導のアプローチでは、事業単位は標準化されたデータ・プロダクトを使用し、テクノロジーを組み合わせることでソリューションを構築し、作業を削減し、エンタープライズデータ・アーキテクチャーを簡素化し、価値実現までの時間を短縮します。

このデータ・プラットフォームは、機械学習、ディープラーニング、生成AIを使用する、豊富なデータを持つデータ・プロダクトを提供します。これらのAI駆動型のデータ・プロダクトは、異種のデータ・ソースを仮想化して統合し、独自のエンタープライズ・データを使用したドメイン固有のAIモデルを作成できます。データ・プラットフォーム・サービスにより、データ製品をSaaSサービスとして提供できるようになり、ハイブリッドクラウド全体に単一のデータ・メッシュが展開され、認証済み、安全かつ監査済みのデータ製品が提供可能になります。

組織が貴重なデータとAI資産をより幅広いユーザー・グループに接続すると、データ製品の消費と進化と、スケーラブルなクラウド配信によるマーケット・リーチによる相乗効果を利用できます。