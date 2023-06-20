タグ
データ整合性とは、データベース、データウェアハウス、またはその他の情報ストレージシステムに保存されるデータの全体的な精度、一貫性、信頼性を指します。これはクリティカルな側面であり、組織が使用する情報が正確かつ最新であり、意図された目的に適合していることを保証します。

データ整合性は、企業が情報に基づいた意思決定を行い、業務効率を向上させ、規制遵守を維持するために不可欠です。

データ整合性を達成するには、組織はデータのライフサイクル全体にわたってデータの品質を維持するのに役立つさまざまな制御、プロセス、テクノロジーを実装する必要があります。こうした対策には、データ検証、データ・クレンジング、データ統合、データ・セキュリティーなどが含まれます。さらに、組織はデータの正確性と一貫性を重視する文化を育み、あらゆるレベルでデータ整合性を維持する取り組みを育む必要もあります。

これらの努力にもかかわらず、人的エラー、技術的な不具合、外部の脅威などのさまざまな理由により、データ整合性の問題が発生する可能性があります。この記事では、データ整合性の問題の一般的な例、ビジネスへの影響、および問題を防止および解決するためのベスト・プラクティスについて説明します。

この記事では、次の内容を説明します。

 

データ整合性の問題の一般的な例

データ統合の欠如

データ統合とは、さまざまなソース、システム、形式からのデータを結合して、統一された一貫性のある情報ビューを作成するプロセスです。

しかし、多くの組織は、ITインフラストラクチャーの複雑さ、さまざまなデータ・ソース、および標準化の欠如により、データ統合に苦労しています。こうした統合の欠如は、データのサイロ化、不整合、重複を引き起こし、最終的にはデータ整合性に影響を与える可能性があります。

複数の分析ツール

多くの場合、組織はデータの処理と分析に複数の分析ツールを使用しています。これらのツールは貴重な洞察を提供しますが、適切に統合および構成されていない場合、データ整合性の問題を引き起こす可能性もあります。

例えば、ツールが異なればデータの解釈や処理も異なる場合があり、生成されるレポートや洞察に相違が生じます。

不十分な監査

データ監査は、組織内のデータを定期的にレビューし、検証して、データの正確性、完全性、一貫性を確保するプロセスです。

しかし、データ監査が不十分または頻度の低いデータ監査は、エラーや不整合が実現されず、対処されない可能性があるため、データ整合性の問題につながる可能性があります。堅牢なデータ監査プロセスがなければ、組織はデータの品質を認識できず、誤った情報に基づいて不正確または信頼性の低い決定を下す可能性があります。

レガシー・システムへの依存

多くの組織は、データの保管と管理に次に進むレガシー・システムを利用しています。これらの古いシステムには、データ整合性を保証するために必要な主要な機能、またはセキュリティー対策が備わっていない可能性があります。

さらに、レガシー・システムを最新のアプリケーションやデータ・ソースと統合することは困難であり、データの不整合や不正確さにつながる可能性があります。

不適切なデータ入力

データ入力は、データ入力中の人為的エラーは不正確さや不整合につながる可能性があるため、データ整合性を維持する上で重要なコンポーネントです。

組織は、データ整合性の問題が発生するリスクを最小限に抑えるために、従業員がデータ入力手順に関する適切なトレーニングとガイダンスを受けられるようにする必要があります。さらに、データ検証技術と自動データ入力ツールを導入すると、エラーの可能性を低減できます。

サイバー攻撃

サイバー犯罪者は機密情報を操作、削除、または盗むことができるため、サイバー攻撃はデータ整合性に対する重大な脅威です。組織は、データを不正アクセスから保護し、その正確性と信頼性を確保するために、堅牢なセキュリティー対策を講じる必要があります。

生成AIの成功の鍵はデータ管理

生成AIの使用を成功させるために、高品質のデータが不可欠である理由をご覧ください。
データ整合性の問題の影響

報告と分析の不正確さ

データ整合性の問題は、組織が生成するレポート、分析、洞察の不正確さにつながる可能性があります。これらの不正確さは、誤った意思決定、非効率なオペレーション、競争上の優位性の損失につながる可能性があるため、深刻な結果を招く可能性があります。

例えば、販売予測が不正確だと、製品の過剰在庫や在庫不足につながり、その結果、コストが増加し、販売機会が失われる可能性があります。

データへの信頼の喪失

データ整合性の問題が続くと、従業員や利害関係者は、組織のデータと、正確で信頼性の高い情報を提供する能力に対する信頼を失う可能性があります。

こうした信頼の喪失は、データ駆動型の洞察に頼ることに消極的であり、直感や推測に頼る可能性があるため、意思決定プロセスに支障をきたす可能性があります。

規制遵守の問題が生じる：

データ整合性は、金融、医療、製薬などの多くの業種・業務にとって、規制遵守のクリティカルなコンポーネントです。組織は、規制機関によって設定された基準を満たすために、正確で信頼できるデータを維持する必要があります。データ整合性を確保できないと、コンプライアンス違反が発生し、罰金、罰則、風評被害につながる可能性があります。

財務上の損失

データ整合性の問題は、直接的および間接的な経済的影響を組織にもたらす可能性があります。例えば、不正確な財務データは、誤った報告、税務上の誤り、および参考情報の誤った配分につながる可能性があります。

さらに、新しいシステムへの投資、コンサルタントの雇用、広範なデータ監査の実施など、データ整合性の問題の修正に関連するコストは高額になる可能性があります。

データ整合性の問題を防止し解決する4つの方法

1. データ検証手法

データ検証の技術を導入することで、組織はデータの正確性と一貫性を確保することができます。

データ検証では、データをデータベースに保管したり分析に使用したりする前に、データにエラーや不整合がないかどうかを確認します。

一般的なデータ検証手法には、範囲チェック、形式チェック、参照整合性チェックなどがあります。これらの手法を導入することで、組織はヒューマン・エラーや技術的な不具合によって引き起こされるデータ整合性の問題のリスクを最小限に抑えられます。

2. データのバックアップ

組織のデータを誤った削除、システム障害、サイバー攻撃から保護するのに役立つため、定期的なデータのバックアップはデータ整合性を維持するために不可欠です。組織は、災害が発生した場合にデータの可用性と信頼性を確保するために、オフサイト・ストレージや複数のバックアップ・コピーを含む包括的なバックアップ戦略を実装する必要があります。

3. 定期的なデータ監査

定期的なデータ監査を実施することで、組織はデータ整合性の問題が深刻化する前に特定して修正することができます。

データ監査には、データの正確性、一貫性、完全性の検証とレビューのならびに組織のデータ管理プロセスと制御の有効性の評価が含まれます。
データ監査を実施することで、組織は高いデータ品質を維持し、データ駆動型の洞察と意思決定の信頼性を確保できます。

4. セキュリティー対策の実施

サイバー攻撃などの外部脅威からデータ整合性を保護するには、堅牢なセキュリティー対策を実装することが非常に重要です。組織はデータを不正アクセスや不正操作から保護するために、暗号化、ファイアウォール、侵入検知システムなどの高度なセキュリティー・テクノロジーに投資する必要があります。

さらに、包括的なセキュリティー・ポリシーを確立し、データ・セキュリティーのベスト・プラクティスについて従業員に定期的なトレーニングを提供する必要があります。

IBM® Databandの継続的なデータ可観測性プラットフォームについて詳しく説明します。そして、それがデータ・インシデントを早期に検知し、より迅速に解決し、より信頼できるデータをビジネスに提供するのにどのように役立つかをご覧ください。

