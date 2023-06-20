データ統合の欠如

データ統合とは、さまざまなソース、システム、形式からのデータを結合して、統一された一貫性のある情報ビューを作成するプロセスです。

しかし、多くの組織は、ITインフラストラクチャーの複雑さ、さまざまなデータ・ソース、および標準化の欠如により、データ統合に苦労しています。こうした統合の欠如は、データのサイロ化、不整合、重複を引き起こし、最終的にはデータ整合性に影響を与える可能性があります。

複数の分析ツール

多くの場合、組織はデータの処理と分析に複数の分析ツールを使用しています。これらのツールは貴重な洞察を提供しますが、適切に統合および構成されていない場合、データ整合性の問題を引き起こす可能性もあります。

例えば、ツールが異なればデータの解釈や処理も異なる場合があり、生成されるレポートや洞察に相違が生じます。

不十分な監査

データ監査は、組織内のデータを定期的にレビューし、検証して、データの正確性、完全性、一貫性を確保するプロセスです。

しかし、データ監査が不十分または頻度の低いデータ監査は、エラーや不整合が実現されず、対処されない可能性があるため、データ整合性の問題につながる可能性があります。堅牢なデータ監査プロセスがなければ、組織はデータの品質を認識できず、誤った情報に基づいて不正確または信頼性の低い決定を下す可能性があります。

レガシー・システムへの依存

多くの組織は、データの保管と管理に次に進むレガシー・システムを利用しています。これらの古いシステムには、データ整合性を保証するために必要な主要な機能、またはセキュリティー対策が備わっていない可能性があります。

さらに、レガシー・システムを最新のアプリケーションやデータ・ソースと統合することは困難であり、データの不整合や不正確さにつながる可能性があります。

不適切なデータ入力

データ入力は、データ入力中の人為的エラーは不正確さや不整合につながる可能性があるため、データ整合性を維持する上で重要なコンポーネントです。

組織は、データ整合性の問題が発生するリスクを最小限に抑えるために、従業員がデータ入力手順に関する適切なトレーニングとガイダンスを受けられるようにする必要があります。さらに、データ検証技術と自動データ入力ツールを導入すると、エラーの可能性を低減できます。

サイバー攻撃

サイバー犯罪者は機密情報を操作、削除、または盗むことができるため、サイバー攻撃はデータ整合性に対する重大な脅威です。組織は、データを不正アクセスから保護し、その正確性と信頼性を確保するために、堅牢なセキュリティー対策を講じる必要があります。